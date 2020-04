Ce spun astrele azi, 16 aprilie

Berbec

Trebuie sa fiti constienti ca nimeni nu este vinovat pentru esecurile voastre; chiar daca, in gura mare, incercati sa aruncati vina pe unul sau pe altul, incercand, totodata sa va gasiti scuze, insa acest lucru nu este deloc corect. In conditiile in care nu ati avut disponibilitatea sa luati in considerare sfaturile date cu buna credinta si, adoptand o atitudine gresita in momentul in care lucrurile au luat o turnura neplacuta, sa nu va fie de mirare daca persoane din jurul vostru va vor intoarce spatele. Riscati sa pierdeti relatii importante, pe care puteati conta in situatii dificile. In plan profesional, proiectele pe care le-ati demarat nu vor avea prea mari sanse de succes; la finalul zilei, sunt sanse minime sa inregistrati satisfactiile dorite.



Taur

Exista o mie si una de posibilitati care se deschid in fata voastra, insa asta nu inseamna ca trebuie sa le incercati pe toate deodata; daca nu veti fi suficient de cumpatati si nu veti reusi sa faceti lucrurile cu cap, nu veti reusi, nici pe departe, sa ajungeti la rezultatele dorite. Dimpotriva, este foarte posibil sa inregistrati pierderi, care ar putea fi usor evitate, printr-o minima planificare si organizare. Este important sa identificati foarte clar care va sent prioritatie si sa va aplecati asa cum trebuie asupra acestora, fara a pierde timpul cu toate nimicurile. Mai ales in plan profesional, aveti foarte multe de pierdut, daca nu veti cauta sa rezolvati acele chestiuni care pot sa aiba valoare mai mare in a va pune in evidenta.



Gemeni

Nu este cazul sa va grabiti astazi, mai ales in privinta deciziilor cu impact semnificativ pentru viitor. Luati lucrurile pe rand, unul cate unul, cugetati asupra lor si apoi hotarati in ce directie o luati; daca nu suteti siguri pe voi sau daca nu va pricepeti, apelati la ajutor specializat, chiar daca asta presupune unele cheltuieli financiare. Ganditi-va ca pierderile pe care le-ati putea inregistra printr-o decizie nepotrivita ar putea fi mult mai mari. Inclusiv in afacerile personale, este bine sa nu va lasati prada impulsurilor, chiar daca simtiti ca va sunt puse greu la incercare limitele. Incercati, inainte de toate, sa va calmati, oricat de greu ar fi acest lucru, pentru ca astfel veti reusi sa vedeti totul mult mai clar si veti putea lua decizii mult mai potrivite situatiilor cu care va confruntati.



Rac

Este apreciabil ca vreti sa-I ajutati pe cei din jurul vostru, insa trebuie sa vati mare grija caci, in unele cazuri, cel mai bun ajutor ar putea fi neimplicarea. In unele cazuri, indivizii progreseaza mult mai eficient, daca invata din propriile lor greseli; putini sent cei care inteleg mersul lucrurilor doar din explicatiile altora; odata confruntati direct cu anumite situatii, invatamintele de rigoare raman mult mai bine implantate in minte. In plan profesional, trebuie sa va concentrati pe sprijinirea celor mai noi membri din echipa voastra, in sensul de a le facilita accesul la anumite informatii absolut necesare pentru desfasurarea, in bune conditii, a activitatii. Veti fi foarte apreciati daca veti face acest lucru.



Leu

Este o zi cu evolutii favorabile pentru voi; daca sunteti in cautarea unor noi orizonturi de explorat, nimeni nu va fi mirat daca veti obtine rezultate exceptionale. Se stie ca atunci cand va puneti gandul la ceva anume, sunteti foarte hotarati sa va atingeti scopurile. Increderea in propriilor forte va da aripi; inclusiv in plan personal, lucrurile pot sa iasa exact asa cum va doriti, daca interveniti asa cum trebuie, desi ele nu depind in totalitate doar de voi. Aveti o influenta puternica asupra celor din jurul vostru, insa acest lucru trebuie folosit cu mult intelepciune, deoarece, la un moment dat, se poate intoarce impotriva voastra.



Fecioara

Astazi este bine sa va ascultati propriile instincte, chiar si atunci cand acestea va indreapta impotriva curentului general. Desi este destul de dificil sa adoptati pozitii diferite, dificultatea variind in functie de context, totusi, pe parcursul acestei zile, este bine sa faceti lucrurile exact asa cum va dicteaza inima. Simtiti ca, indifernt de deciziile pe care vi le veti asuma, lucrurile vor iesi bine pana la urma; mai ales planurile financiare vor evolua sub auspicii bune. Aveti mare grija ce si cui promiteti. Ar fi mai bine sa promiteti mai putin si sa faceti mai mult. Astfel o sa scapati si de stres si veti fi o persoana de incredere in ochii celorlalti, asa cum va doriti. Nimeni nu le poate face pe toate, insa daca tot promiteti si nu va tineti de cuvant, scuzele nu prea compenseaza.



Balanta

Faptul ca mai faceti si greseli nu va condamna, ci doar va demonstreaza ca sunteti oameni. Nimeni nu este scutit de a face greseli, decat doar daca nu incearca absolut nimic. In acest fel, nu exista pericolul de a gresi. Dar, a nu face nimic, inseamna a stagna mereu pe aceeasi vesnica pozitie, ceea ce, de cele mai multe ori, nu ofera nici un fel de satisfactie; ar insemna un fel de a se complace intr-o stare de fapt. Nu este o optiune pe care ati vrea sa v-o asumati. Nu sunteti deloc persoane statice, va place actiunea, va place sa va implicati; ca urmare, faceti asa cum simtiti si nu va lasati indusi in eroare de unii sau de altii. Este foarte posibil sa se incerce denaturarea voastra, indepartarea de scopurile pe care le urmariti.



Scorpion

Nu va mai tot raportati la ceilalti, la ceea ce alte persoane asteapta de la voi; concentrati-va, mai degraba, pe ceea ce asteptati voi de la voi insiva. Este important ca, la acest moment, sa puneti interesele proprii pe primul loc. Astazi ar trebui sa primiti mai mult sis a dati ceva mai putin. Abordarile practice ar putea fi considerate de unii oarecum conservatoare, insa intotdeauna au avut castig de cauza in fata altora. Atat la munca, dar si in familie, este bine sa va bazati interventiile pe fapte reale, nu pe supozitii, nu pe cele ce ati auzit de la altii. S-ar putea sa primiti dinadins informatii contradictorii, tocmai pentru a fi derutat in mod voit. Astfel incat, lasati faptele sa vorbeasca, pentru a nu fi pusi in situatia de a face aprecieri eronate.



Sagetator

Infruntarile din aceasta perioada nu se vor solda cu reusite pentru voi; din pacate, rezultatele pe care le veti obtine vor fi mai mult decat mediocre. Ar fi mult mai profitabil, din toate punctele de vedere, sa va uniti fortele cu adversarii sis a incercati la conlucrati impreuna; atunci nimeni si nimic nu v-ar mai putea sta in cale. Nu va stricati buna dispozitie cu discutii in contradictoriu sau, mai rau, cu certuri inutile, caci s-ar putea sa pierdeti avantajele pe care le-ati obtinut pana in prezent. Nu aveti nimic de castigat din astfel de situatii, asa incat, cel mai bine ar fi sa stati deoparte. Sunteti fini observatori a tot ceea ce va inconjoara, asa incat faceti uz de aceasta calitate si analizati ceva mai atent situatiile inainte de a va incurca in ceva care nu va aduce nici folos pentru moment.



Capricorn

Presimtirile pe care le tot aveti inca de la inceputul zilei s-ar putea concretiza in situatii negative, daca nu va concentrate eforturile in a contracara energiile de rau augur care par sa se contureze; depinde de voi, de modul in care veti actiona, sa indepartati negativismul si saatrageti de partea voastre elemente pozitive, care sa va ajute in obtinerea unor rezultate multumitoare, la finalul zilei. Poate ca ar fi bine ca astazi sa va ocupati de probleme mai putin stresante, daca simtiti ca ajungeti la capatul puterilor. Ceva organizare administrativa, treburi casnice pe care le-ati amanat, dar care nu pot fi intarziate la nesfarsit, putina munca in gradina. Va va ajuta sa va deconectati si sa vedeti lucrurile mult mai limpede decat ati fi crezut. Intotdeauna este bine sa luam cate o pauza si sa analizam lucrurile din exterior. Perspectiva este mult mai buna!



Varsator

Frica de esec va impiedica sa va valorificati, asa cum trebuie, potentialul de care dispuneti; este bine sa treceti pentru astfel de sentimente si sa lasati valoarea propriilor experiente si aptitudini sa-si spuna cuvantul. Veti fi mult mai apreciati daca faceti pasul inainte, cel care se asteapta de la voi, decat daca veti interveni doar in momentul de oportunitate, atunci cand lucrurile arata clar cam erg in directia dorita. Depinde de voi sa alegti Solutia care vi se potriveste mai bine. Starea voastra de sanatate este la maximum, sunteti intr-o forma excelenta si este recomandabil sa profitati cat puteti de mult de acest lucru, mai ales daca va aflati in situatia de a rezolva si unele probleme ramase restante.



Pesti

Astazi nu este bine sa luati partea nimanui, in conflictele care ar putea sa apara; daca cineva va cere parerea, exprimati-va cat mai neutru posibil, insa nimic mai mult de atat. Situatiile se pot complica nedorit de mult, contextul este de asa natura incat va puteti face foarte usor adversari, contestatatii oricum asteapta mereu momentul potrivt sa se manifeste, asa ca mai bine ste sa va tineti deoparte. Uneori aveti obiceiul de a va distanta de ceea ce se intampla in jurul vostru, mai ales in cazuri de tensiune emotionala, insa este foarte posibil ca, in acest caz, sa pierdeti o parte din avantajele pe care le-ati obtinut in ultima vreme. Trebuie sa alegeti tocmai cale de mijloc, iar acest lucru nu este, intotdeauna, foarte usor. Puneti-va mintea la contributie si actionati cat puteti mai intelept.