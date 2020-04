Cum să ai grijă de o pisică timidă

Credeai că toate pisicile sunt foarte jucăușe și dornice de atenție? Indiferent dacă este vorba despre o pisică adultă traumatizată, o pisică de la adăpost mai puțin sociabilă sau una abandonată, o pisică timidă necesită multă grijă pentru a-și putea depăși anxietatea și a reuși să interacționeze pozitiv cu stăpânul și celelalte persoane din familie.



Ești foarte încântat că ai o pisică și de-abia aștepți îmbrățisările pufoase și jocurile distractive dar de îndată ce o aduci acasă fuge de tine? O pisică timidă se poate ascunde zile întregi sub mobilă sau în colțurile cele mai întunecate din locuința ta și dacă o cauți cu atenție i-ai putea observa privirea speriată. Nu te îngrijora, însă, dacă ai parte de aceste reacții pentru că există metode utile pentru a ajuta pisica să învingă teama și să-ți accepte afecțiunea. Vei avea nevoie de timp și răbdare, dar efortul va merita.



Iată cum trebuie să procedezi dacă ai adoptat o pisică timidă, potrivit catster.com:



1. Conștientizează că nu este vina ta sau a pisicii

Ai adoptat pisica având cele mai bune intenții și nimic din ceea ce ai făcut tu nu a cauzat timiditatea bruscă a pisicii, așa că nu te învinovăți. Este posibil ca pisica să fi trecut printr-o experiență traumatizantă sau să nu fi avut până acum șansa de a socializa.



2. Pune accentul pe compasiune și răbdare

Poate fi frustrant să vezi că încerci totul pentru a-ți ajuta pisica, dar efectele întârzie. Nu renunța pentru că gesturile tale vor avea rezultatele dorite. Gândește-te la momentele în care ai fost speriat sau foarte îngrijorat și la lucrurile care te ajutau să te liniștești.

Compasiunea te va ajuta să învingi timiditatea pisicii în cele din urmă.



3. Alege un spațiu mic pentru pisică

Este ideal să plasezi pisica într-o baie, un dormitor mic sau camera de oaspeți, cu litieră, un loc pentru dormit, hrană, apă și jucării. O pisică timidă se va adapta mai ușor într-un spațiu de dimensiuni reduse care îi va deveni familiar.



4. Redu volumul

Un meci de fotbal, un film captivant sau diferite show-uri televizate pot fi interesante pentru tine, dar este indicat să reduci volumul cât de mult poți pentru a-ți ajuta pisica.

În general pisicile au auzul fin, dar o pisică timidă poate fi foarte speriată când aude zgomote puternice.



5. Vorbește-i pe un ton liniștitor

Fii atent la modularea tonului vocii când vorbești cu pisica. Este bine să-i spui ce vei face și să-i repeți numele des. Adoptă un ton similar cu cel folosit pentru liniștirea bebelușilor și poți încerca inclusiv să-i cânți o melodie.



6. Folosește mâncarea în mod strategic

Chiar și pisicile extrem de timide pot fi atrase cu hrana care le place. Folosește tonul sau mâncarea specială pentru pisici pentru a o convinge să iasă de sub canapea.



7. Lasă pisica să se apropie de tine

Când vezi că pisica a scos capul de sub mobilă și că este gata să iasă din ascunzătoare nu te grăbi să o mângâi. Întinde mâna într-o poziție relaxată, cu palma în jos și lasă pisica să decidă cât de mult vrea să se apropie de tine.



8. Fii optimist

Nu renunța la strategia utilă dacă apar momente de regres, în care pisica începe să reacționeze negativ la lucruri care îi plăceau până acum. În loc să te superi mai bine dă un ton pozitiv interacțiunii dintre voi fie cu ajutorul alimentelor, fie vorbind lent sau cântând în surdină.