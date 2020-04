6 ceaiuri cu beneficii pentru astm bronșic

Deși astmul nu poate fi vindecat există foarte multe metode pentru a trata afecțiunea. Inhalatoarele sunt folosite pe termen scurt și mai ales în cazul crizelor, iar medicamentele sunt prescrise pe termen lung pentru a preveni agravarea simptomelor specifice. Există, însă și opțiuni naturale pentru a te asigura că te simți bine. Află care sunt principalele ceaiuri cu beneficii pentru astm bronșic.



Scopul tratamentului clasic pentru astm este controlarea manifestărilor problematice și prevenirea crizelor, însă aceste beneficii pot fi obținute și dacă se apelează la variante naturale alternative. Opțiunile prezentate de www.thewhistlingkettle.com îți detaliază care sunt principalele ceaiuri care oferă beneficii pentru astm bronșic. Folosirea lor în paralel cu tratamentul prescris aduce avantaje semnificative și facilitează prevenirea complicațiilor.



Iată care ceaiuri îți aduc beneficii pentru astm bronșic:



1. Ceaiul de chimen dulce

Are un efect antispasmodic eficient, fiind foarte util pentru reducerea severității crizelor de astm și ameliorarea stării pacienților.

În majoritatea cazurilor căile respiratorii se pot bloca sau vor deveni foarte înguste ca urmare a spasmelor musculare din pasajul bronhial. Evitarea declanșării acestor spasme și contracții cu ajutorul unei cești de ceai de chimen dulce funcționează foarte bine pentru prevenirea crizelor.



2. Ceai de lemn dulce

Lemnul dulce a fost utilizat timp de mii de ani pentru tratarea afecțiunilor care se manifestă la nivelul căilor respiratorii. Printre bolile pe care le tratează în mod optim se numără bronșita, tusea persistentă și astmul. Compușii chimici activi din lemnul dulce au un efect antiinflamator pronunțat, calmând și reducând inflamarea căilor respiratorii umflate.

De asemenea, ceaiul de lemn dulce acționează rapid împotriva tusei prin facilitarea respirației profunde și reducerea disconfortului resimțit.



3. Ceaiul verde

În ceea ce privește tratarea astmului cele două componente esențiale din ceaiul verde sunt cafeina și teofilina. În cadrul studiilor realizate s-a demonstrat că dozele medii de cafeină reduc riscul declanșării unei crize de astm timp de 4 ore după ce au fost consumate. În plus, teofilina care se regăsește în ceaiul verde este inclusă în pastilele prescrise pentru tratarea astmului bronșic. În aceste condiții nu ai de ce să eziți să prepari o ceașcă de ceai verde, bucurându-te de gustul special cu putere de vindecare.



4. Ceaiul de mușețel

Are un efect puternic antihistaminic, luptând eficient împotriva reacțiilor alergice. Deși este util în mod special pentru persoanele care suferă de astm pe fond alergic, acest ceai va fi benefic și pentru liniștirea celorlalte cazuri de astm și reducerea stării de tensiune ori agitație.



5. Ceaiul de ghimbir

Acest ceai ușor picant a fost testat în cadrul studiilor de specialitate, concluzionându-se că accentuează efectul benefic al bronhodilatatoarelor. Acest lucru înseamnă că, deși nu poți trata astmul numai bând ceai de ghimbir, este ideal să-l consumi în paralel cu tratamentul prescris pentru că va crește eficiența pastilelor pe care le iei.

În plus, ghimbirul combate inflamațiile și favorizează relaxarea mușchilor de la nivelul plămânilor, reducând constricția.



6. Ceaiul de cuișoare

Oamenii de știință au studiat cuișoarele, relevându-se că un ceai preparat din acest condiment ameliorează semnificativ infecțiile respiratorii, reduce gravitatea simptomelor specifice astmului și neutralizează inflamațiile. În aceste condiții o ceașcă de ceai preparat din cuișoare va preveni acumularea de mucus în plămâni și agravarea inflamației.