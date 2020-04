Catedrala Notre-Dame, la aproape un an de la incendiul care a distrus-o

La aproape un an de la incediul care a devastat Catedrala Notre-Dame din Paris, arhiepiscopul Michel Aupetit al oraşului a oficiat acolo o mică slujbă, pentru a marca Vinerea Mare din calendarul catolic, sărbătoarea care precede Paştele.



Ceremonia, la care au participat şapte persoane, a avut şi rolul de a transmite un mesaj de speranţă oamenilor, în contextul pandemiei de COVID-19.



Ca aproape peste tot în lume, ceremoniile religioase au fost suspendate, pentru a respecta restricţiile impuse de autorităţi în timpul pandemiei. Însă multe slujbe, inclusiv cele oficiate la Vatican de papa Francisc, sunt transmise online.



"În urmă cu un an, catedrala ardea, spre stupoarea tuturor", a spus Aupetit, potrivit imaginilor transmise pe posturile TV. "Astăzi ne aflăm în această catedrală pe jumătate prăbuşită pentru a vă spune că viaţa continuă", a adăugat acesta, potrivit Reuters.



Lumea a fost "îngenuncheată şi paralizată de o pandemie care a răspândit moartea", a spus Aupetit. "Odată cu Paştele, vom celebra viaţa, care este mai puternică decât moartea, iubirea care este mai puternică decât ura", a mai spus el.



Arhiepiscopul şi colegii săi au fost însoţiţi de actorii Philippe Torreton şi Judith Chemla, care au recitat texte religioase, pe acompaniamentul muzical al violonistului Renaud Capuçon. Cei trei au purtat costume şi cizme de protecţie, în condiţiile în care în clădire există încă riscul de otrăvire cu plumb, potrivit Mediafax.



Aceasta a fost a doua ceremonie religioasă organizată în catedrală de la incendiul din 15 aprilie 2019. Anul trecut, pe 15 iunie a avut loc o slujbă de comemorare, prin care s-a dorit să se demonstreze că viaţa comunităţii merge înainte.







Pe 15 aprilie 2019, Catedrala Notre-Dame, care era vizitată anual, în medie, de 12 milioane de persoane, a fost parţial distrusă, fleşa şi o mare parte din acoperiş, care conţineau mai multe sute de tone de plumb, prăbuşindu-se sub flacări.



Pe 11 mai, Adunarea Naţională a Franţei a adoptat un proiect de lege referitor la restaurarea Catedralei Notre-Dame în cinci ani, un termen considerat de unii experţi "ambiţios". Experţii au estimat că restaurarea ar urma să coste între 600 şi 700 de milioane de euro.