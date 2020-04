Ce se intampla daca mananci prea multe banane. Mit si adevar: efectele negative pe care le au bananele pentru corpul tau.



Bananele sunt unele dintre cele mai populare fructe la nivel mondial, fiind cultivate in peste 130 de tari din intreaga lume. Desi au o compozitie sanatoasa, ce contine elemente esentiale precum fibre, vitamina C, vitamina B6, potasiu sau magneziu, consumul de banane in cantitati mari poate deveni toxic pentru organism.



Iata ce se intampla daca mananci prea multe banane:



Prea multe banane provoaca dureri de cap

Din cauza continutului ridicat de tiramina si feniletilamina, bananele consumate in cantitati mari pot provoca dureri de cap din cauza ca cei doi aminoacizi dilateaza vasele de sange. Presiunea sangelui in creier devine astfel crescuta, si asa apar durerile de cap.

Prea multe banane deterioreaza nervii

Bananele sunt extrem de bogate in vitamina B6, care are un rol de protectie a sistemului nervos. Paradoxal insa, atunci cand in organism este o supradoza de vitamina B6, nervii aflati la extremitati sunt distrusi din aceasta cauza.



Prea multe banane provoaca somnolenta

Bananele sunt bogate intr-un tip de aminoacid numit triptofan care, odata ajuns in creier, stimuleaza productia de serotonina, hormon care iti poate da o stare de somnolenta greu de stapanit.



Prea multe banane pot duce la aparitia hiperpotasemiei

Bananele sunt extrem de bogate in potasiu, element care regleaza metabolismul, sistemul digestiv si ajuta la refacerea tesutului muscular.

In cantitati mari insa potasiul ajunge sa fie nociv pentru organism si duce la aparitia hiperpotasemiei. Hiperpotasemia afecteaza inima si poate duce in timp la aparitia infarctului cardiac. Ca idee, o singura banana asigura 8% din doza zilnica recomandata de potasiu.



Banane: cine nu ar trebui sa manance banane

Bananele nu sunt recomandate pentru consum persoanelor care urmeaza un tratament pentru boli cardiace, din cauza continutului ridicat de potasiu din compozitie.

De asemenea, cei care au constant migrene trebuie sa evite bananele, aceste fructe nu fac decat sa amplifice durerile neplacute de cap. Nu in ultimul rand, bananele ar trebui evitate de cei care au probleme la rinichi.



Banane: ce beneficii are consumul de banane

Consumate in cantitati corecte, bananele pot avea o multime de beneficii. Spre exemplu, bananele pot reduce riscul de aparitie al canccerului, deoarece contin o cantitate foarte mare de vitamine si minerale.

De asemenea, bananele sunt extrem de bogate in vitamina C, care neutralizeaza efectele nocive ale radicalilor liberi.

Consumul regulat de banane poate preveni hipertensiunea arteriala, deoarece potasiul din compozitie poate echilibra cantitatea de sodiu din sange, element care duce la cresterea tensiunii.

Consumul de banane regleaza si sistemul digestiv; previn constipatia, datorita fibrelor din compozitie, si te pot scapa de crampe sau diaree atunci cand este cazul.

Nu in ultimul rand, consumate in cantitati corecte, bananele reduc riscul aparitiei cardiopatiei ischemice cu pana la 59%, datorita potasiului din compozitie. De asemenea, continutul ridicat de vitaminele C si B6 protejeaza functiile inimii.



Banane: care este numarul maxim de banane pe care le poti manca zilnic

Pentru un adult, doza zilnica recomandata de potasiu este de 3.500 de miligrame, iar o banana de marime medie contine 450 de miligrame.

Acest lucru inseamna ca poti manca pana la 7 banane si jumatate zilnic, fara sa-ti pui sanatatea in pericol.