Neutralitatea R. Moldova e o ficțiune, politician român

Neutralitatea Republicii Moldova e o ficţiune, nu înseamnă nimic altceva decât acceptarea hegemoniei Moscovei. Un stat mic nu are cum fi neutru, nu poate fi neutru cu succes. Afirmaţia aparţine profesorului, politicianului Theodor Paleologu şi a fost făcută în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova.





„Sunteţi prea mici ca să fiţi neutri, acest lucru ar trebui înţeles de către populaţia din Republica Moldova, nu poţi neutru când nu ai putere. Elveţia este într-o situaţie geopolitică cu totul specială. Republica Moldova nu poate fi decât sub hegemonie rusă sau parte din Alianţa Nord-Atlantică, nu există niciun fel de opţiune pentru neutralitatea Republicii Moldova. Veniţi cu noi în Uniunea Europeană şi în Alianţa Nord-Atlantică. Neutralitatea Republicii Moldova e o ficţiune, nu înseamnă nimic altceva decât acceptarea hegemoniei Moscovei. Un stat mic nu are cum fi neutru, nu poate fi neutru cu succes”, a menţionat politicianul.

Totodată, el a adus exemplul Danemarcei.”Danemarca a fost în permanenţă neutră din 1866 până când a fost ocupată de nemţi în 1940, după ce au fost ocupaţi de nemţi în câteva ore, că a fost cel mai rapid act militar din Al Doilea Război Mondial au învăţat acest lucru înţelegând că sunt prea mici pentru a fi neutri. Iar danezii sunt acum nişte foarte frecvenţi atlantişti”, a afirmat Theodor Paleologul.

În context el a menţionat că şi România este prea mică pentru a fi neutră şi are nevoie de o alianţă care să o protejeze. „Nu vreau să spun că Alianţa Nord Atlantică este fără de prihană, puterea hegemonică în interiorul Alianţei Nord-Atlantice este SUA, care nu este ireproşabilă, sunt conştient că liderii SUA pot face greşeli mari, fatale, există riscul ca SUA să facă greşeli ce au consecinţe şi pentru noi. Dar am ferma convingere că dialogul este actual. Şi România este prea mică pentru a fi neutră şi are nevoie de o alianţă care să o protejeze”, a menţionat Theodor Paleologul,

Cu referire la poziţia preşedintelui Republicii Moldova referitor la recunoaşterea internaţională a statutului de neutralitate a Republicii Moldova, invitatul emisiunii a spus: „Nu dau multe parale pe ce spune Igor Dodon”.

Totodată, Theodor Paleologul a menţionat că orice apropiere a Republicii Moldova faţă de UE este un progres şi faţă de apropierea faţă de România. „Cred că parcursul european al Republicii Moldova este un aspect esenţial, cu cât vă apropiaţi mai mult de UE vă apropiaţi mai mult de România, orice apopiere faţă de UE este un progres şi faţă de apropierea faţă de România. În chestiunea reunificării trebuie să gândim pe termen lung, mai devreme sau mai trziu această oportunitate se va întâmpla”, a mai menţionat el.