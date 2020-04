Ce spun astrele azi, 4 aprilie

Berbec

Sunteti intr-o adevarata stare de beatitudine, atunci cand stiti ca aveti aproape familia si prietenii adevarati. Depinde numai de voi sa beneficiati de aceasta imprejurare favorabila; o atitudine potrivita poate sa mentina acest sprijin neconditionat pentru o foarte lunga perioada de timp. Daca ati stiut si veti sti si in continuare sa cultivati relatii de respect reciproc si intelegere fata de aceste persoane, atunci lucrurile sunt cum nu se poate mai bune. Se stie, insa, ca uneori o cam lungiti cu prelegerile cu tenta critica la adresa unor persoane, chiar daca voi insiva gresiti si mai mult, iar aces lucru raneste sentimentele si trezeste resentimente. In aceasta directie trebuie sa lucrati, sa va reconsiderati discursul si sa imblanziti spiritele.



Taur

Este o zi in care legaturile cu familia vor fi predominante, fie ca veti primi voi ajutor substantial din partea membrilor acesteia, fie ca veti oferi voi sprijin emotional sau logistic in aceasta directie. Postura de mediator poate fi destul de sensibila, asa ca, daca nu sunteti chemati in mod expres pentru asta, nu este cazul sa va oferiti, in mod voluntar, serviciile; tineti-va cat mai departe de conflicte si veti fi extreme de castigati. Este bine sa manifestati empatie fata de cei mai putin favorizati, sa va implicati, chiar, in cauze sociale, daca aveti ocazia. Este nevoie, din cand in cand macar, sa mai faceti cate ceva si pentru suflet, din suflet, astfel incat sa fiti voi multumiti de voi insiva.



Gemeni

Nu se poate spune ca va fi o zi extraordinara pentru voi, insa, cu siguranta, va fi una confortabila. Nimeni nu va va presa in mod deosebit, veti putea opera in ritmul vostru propriu, cel care stiti ca va ajuta sa dati cel mai mare randament. In aceste conditii, aveti sansa sa obtineti o serie de rezultate care sa va faca usor remarcati. Relatiile cu apropiatii au conditii optime pentru a decurge armonios. Profitati de acest moment pentru a fortifica legaturile cu acele persoane care chiar conteaza in viata voastra. Comunicarea cu cei din jur este importanta; chiar si discutiile pe teme profesionale pot fi extrem de binevenite, pentru a va capta atentia intr-o alta directie decat cea a grijilor pe care le aveti.



Rac

Va fi o zi productiva, iar sustinerea o veti primi din plin din partea acelor persoane carora le-ati fost si voi alaturi in anumite momente mai dificile sau mai aglomerate, cand au avut realmente nevoie de ajutor. Iata deci, ca eforturile pe care le-ati depus in alte momente, chiar daca nu au avut castig imediat, nu raman nerasplatite. Numeroase oportunitati favorabile va vor da posibilitatea sa va afirmati, sa aratati ce puteti face si cum va puteti valorifica potentialul; depinde doar de voi sa stiti sa va promovati. Cuantumul avantajelor va fi direct proportional cu gasirea celei mai potrivite abordari pentru fiecare situatie in parte.



Leu

Este posibil ca astazi sa nu prea aveti timp pentru propriile probleme, de acele lucruri care va privesc direct. Apar tot felul de chestiuni de rezolvat, insa ce nu tin de propria voastra persoana, ci de apropiatii vostri – copii, partener, parinti. Astfel de situatii au potential de a va distrage de la atingerea obiectivelor profesionale, va pot afecta eficienta in aceasta directie. Probabilitatea este mare in ceea ce priveste o implicare mai mare in legatura cu partenerul de relatie, iar o astfel de experienta va va aduce castiguri in plan sentimental: o crestere a intelegerii si sprijinului reciproc, o apropiere emotionala mai puternica. Atentie la deciziile legate de bani, investitii, economii, dar si la managementul veniturilor.



Fecioara

Prezentati un apetit destul de crescut pentru diverse intreprinderi riscante. Pe de o parte, poate fi un lucru bun, in conditiile in care apreciati foarte obiectiv situatiile care vi se deruleaza inainte. Pe de alta parte, exista un risc destul de mare de a comite greseli, unele dintre ele cu un cost destul de crescut. De aceea, astrele va indeamna sa nu va lasati condusi de iluzii, ci sa va concentrati pe realitate, sa nu visati, ci sa fiti cat se poate de alerti, pentru a evita crearea unor situatii dificile pentru viitor. In ceea ce priveste relatiile cu juniorii, evitati sa deschideti discutii pline de critici, fix la ora mesei; incercati sa faceti din pranz sau cina un moment cat mai placut, chiar daca exista probleme domestice importante de solutionat.



Balanta

Trebuie sa fiti ceva mai constiincioasi in abordari, mai ales daca este vorba despre chestiuni care au impact semnificativ asupra vietii voastre, in acest moment. Daca veti fi superficiali, si in abordare si in actiune, nimic nu va iesi pe placul vostru astazi. Si nu va fi vina nimanui, decat a voastra personal. Nu va faceti ca nu-i auziti pe cei din jur care va solicita ajutorul. Asa cum veti acorda sprijin, tot astfel veti primi si voi, atunci cand va fi nevoie. Nu va prinde deloc sa fiti lenesi tocmai astazi. Chestiunile financiare s-ar putea dovedi foarte incurcate; veti avea nevoie de ajutor, asa ca nu ezitati sa-l cereti. Altfel, riscati sa aveti probleme mai tarziu.



Scorpion

Modul in care veti sti sa va apropiati de colaboratorii de la locul de munca sau de partenerii de afaceri va da masura reusitelor in viata profesionala, pe parcursul acestei zile. Este important sa cultivati relatii de incredere reciproca, in primul rand, pentru ca lucrurile sa mearga mai usor in directia pe care v-o doriti. Se stie ca nu sunteti persoane foarte sociabile, insa cei care ajunga sa va cunoasca, au siguranta ca se pot baza pe voi, odata ce v-ati asumat un angajament; de aici si potentiale reusite in munca in echipa. Daca veti face planuri si legat de cum sa petreceti cat mai mult timp cu familia, de cum sa va implicati mai mult in viata membrilor acesteia, evolutiile din aceasta zi nu vor putea fi decat benefice.



Sagetator

Cel mai important lucru pentru aceasta zi va fi faptul ca se vor deschide acele portite care va vor permite sa vedeti mai clar cum vor evolua anumite aspecte ale vietii voastre in viitorul apropiat. Acest lucru va va conferi incredere in propriile forte si veti reusi astfel sa depasiti o serie de momente mai dificile care ar putea sa apara in cursul zilei. Inclusiv in plan profesional, veti reusi sa intrevedeti unele semne ale evolutiilor viitoare, destul de multumitoare, daca nu sunteti foarte exigenti cu voi insiva. Seara ar fi bine sa va aplecati si asupra problemelor cu care se confrunta partenerul, sa incercati chiar sa-i faceti o surpriza placuta, pentru a mai inviora putin relatia sentimentala.



Capricorn

Sunteti personaje destul de noncoformiste, cu greu va adaptati mediului si nu sunteti foarte receptivi la schimbare. De asemenea, pareti destul de rigizi si calculati, ceea nu prea va avantajeaza. Iar faptul ca posedati abilitati de comunicare dezvoltate, dar nu le folositi atunci cand trebuie, este mult in detrimentul vostru si al interrelationarii cu ceilalti. In consecinta, va veti face foarte greu intelesi astazi, iar posibilitatea izbucnirii unor conflicte in familie sau la locul de munca este relativ crescuta, mai ales in prima partea a zilei. Tensiunile pot sa izbucneasca atunci cand va asteptati mai putin, iar stresul poate ajunge rapid la cote inalte. Ca urmare, va depinde de voi sa luati initiativa aplanarii unor astfel de situatii.



Varsator

Orice ajutor pentru intreprinderile pe care le-ati planuit va poate fi de folos. Fie ca este vorba despre un sfat bine intentionat, fie ca este vorba de un ajutor in munca efectiva, fie ca primiti o suma de bani, totul trebuie apreciat si folosit la capacitate maxima. Char daca nu va fi usor sa faceti asta, este bine ca astazi sa nu va stresati prea mult, sa nu va solicitati prea mult fortele. Imprejurarile nu sunt dintre cele mai favorabile, asa ca ar fi bine sa va pastrati fortele pentru momente de mai bun augur. In nici un caz, nu luati decizii insemnate in ceea ce priveste chestiuni de impact major asupra vietii voastre. In viata personala, cu atat mai mult, trebuie sa faceti eforturi pentru a mentine status-quo-ul; daca veti initia schimbari, nu vor fi dintre cele mai fericite pentru voi.



Pesti

Numai printr-o colaborare sustinuta cu cei din jur, veti reusi, astazi, sa va atingeti obiectivele, obtinand rezultatele pe care vi le doriti. Daca decideti sa faceti totul doar prin forte proprii, este putin probabil sa esuati sau sa obtineti rezultate mult sub nivelul asteptarilor. Asa ca, de ce sa riscati? Fiti foarte atenti atunci cand doriti sa introduceti inovatii, noutati in diverse domenii ale vietii voastre. Uneori poate fi benefic, insa uneori poate fi destul de riscant. Luati in considerare sfaturile celor care cunosc mai bine cum stau lucrurile si nu veti avea decat de castigat. Incercati sa nu fortati lucrurile sa se intample si, mai mult decat atat, nu va descurajati atunci cand nu obtineti exact ceea ce v-ati dorit.