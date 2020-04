5 lucruri pe care trebuie să le ții ascunse dacă vrei să fii fericită

Oamenii sunt animale sociale. Avem o poftă vibrantă pentru a crea conexiuni. De aceea, simțim situația actuală ca pe o pierdere.



Din acelasi motiv, ar fi mai bine pentru sanatatea noastra emotionala sa numim aceasta perioada ca fiind o distantare fizica, si nu sociala, pentru a rasufla usurati ca inca avem acces la cele mai pretioase resurse: oamenii pe care-i iubim.



Puterea vindecatoare a conexiunilor sociale



Ma bucur ca aproape intreaga planeta si-a reevaluat prioritatile, valorile si acum stim, intr-un sincron teribil de inspaimantator, ce conteaza cu adevarat.



Chiar si cei care fac labirinturi din hartie igienica prin casa au constientizat ca scopul omenirii nu sta in aprovizionare, ci in conexiune.



Si in perioada de izolare am pastrat dorinta de a impartasi franturi din zilele noastre. Unii citesc povesti, altii ne indeamna la miscare intre 4 pereti, altii arata lumii in continuare cat de frumos e impartita farfuria lor, pe culori.



Acum, parca mai abitir ca niciodata, vrem sa deschidem usile si sa aratam lumii tot ce se intampla cu noi.



Nimic rau in asta, in perioada de criza, cand se stie clar ca orice forma de conexiune sociala are putere vindecatoare si fiecare mesaj aduce speranta. Insa daca tot avem ceva timp extra de gandire, oare n-ar fi mai bine sa ne reevaluam si ce impartasim cu lumea, in general?



Siguranta eleganta care vine din discretie



Unele lucruri trebuie tinute pentru tine.



N-are rost sa umbli cu inima pe tava, cu programul expus pentru ca toata lumea sa vada, cu iubirea pe avizierul social.



La ce folos? Dragii mei, daca cumva nu era clar pana acum cat de fragili suntem, poate asta e una dintre lectiile ce trebuie impregnate in memoria noastra colectiva.



Ca sa fii fericit, unele lucruri trebuie sa ramana private:



Viata personala



Nu zic sa devii o cutie ermetica de emotii.

Nicidecum. Unele chestii sunt de o mie de ori mai savuroase daca sunt impartite cu prietenii.



Militez insa pentru niste limite de bun simt. Tu decizi care si cum sunt acelea. Asta este si ideea, viata ta e doar a ta si numai pe tine ar trebuie sa te intereseze niste lucruri.



Statutul relatiei



Aici e cu dus si-intors. E normal sa vorbesti cu oamenii apropiati si sa le ceri sfaturi in caz de ceva, insa daca ai o problema cu partenerul tau, spune-i-o si lui. In fata. Incercati sa rezolvati treburile intre voi, fara sa se amestece familiile, colegii, vecinii etc.



Partea de la care nu trebuie niciodata sa te abati e asta: daca iubitul tau e o persoana toxica, abuziva, periculoasa in orice fel, chiar si contraindicat de narcisista, nu tine in tine toata suferinta si vorbeste cu cineva care te poate ajuta.



Finantele



Cu cat stie lumea mai putine despre acest aspect, cu atat mai bine. Banii au darul de a scoate ce-i mai rau din oameni, asa ca mai bine sa nu atatam spiritele cu detalii ce pot fi pastrate numai pentru tine.



Problemele de familie



Raspunsul e deja in titlu, dar daca nu e destul de evident, situatiile de familie conteaza exclusiv pentru familia in cauza. Nu are sens sa oferi prea multe amanunte unor persoane care te pot ajuta prea putin, sau carora le pasa mai spre deloc.



Triaza-ti oamenii minutios de bine. Nu da sfoara-n tara doar pentru a fi placut sau inteles.



Visuri



Treaba e asa: ca visurile tale sa devina realitate, cel mai bine este sa le dai drumul in univers, nu? Nimeni nu zice nimic despre difuzarea lor la stiri sau pe social media.



De fiecare data cand vorbesc despre telurile mele cu cei din exterior, simt cum ma indepartez fizic de momentul implinirii lor. Iar asta se intampla chiar si avand cei mai buni oameni din lume de partea mea. Dezvaluirea visurilor ma face sa pun inca un strat gros de presiune pe umerii mei, mai ceva ca cele 9 cojoace de indoiala de sine pe care deja le purtam, vara/iarna.