Ce spun astrele azi, 31 martie

Berbec

Unele neintelegeri este posibil sa apara, pentru voi, nativii acestei zodii, in acest context astral; de la unele mici, cu impact nu foarte important asupra evolutiilor de astazi, la unele chiar foarte semnificative, care pot sa intoarca la 180 de grade o situatie care parea aproape finalizata. Trebuie sa va pregatiti pentru modificari neasteptate pe parcursul acestei zile. Uneori aveti impresia ca va aflati la butoane, ca puteti controla ceea ce se intampla in fiecare moment, doar daca va straduiti ceva mai mult; este doar o iluzie, in cea mai mare parte a timpului, iar fortarea evenimentelor, lipsa de rabdare, poate sa va aduca neplaceri.



Taur

Crizele care ar putea surveni pe parcursul acestei zile pot fi depasite cu usurinta de catre voi, avand in vedere contextual astral al acestei zile, care va confera suficienta vitalitate, energie, intelepciune si rabdare pentru a fi pozitivi; astfel, veti reusi mai usor sa intrevedeti solutii viabile pentru problemele care solicita solutionare din partea voastra. Aceea dintre voi, care sunteti in cautarea iubirii, aveti mari sanse sa o si gasiti astazi, daca veti privi atent in jurul vostru; un potential partener de relatie trebuie cautat, mai degraba, printe persoanele din preajma voastra pe care, poate, nu v-ati ganditi niciodata ca le-ati putea privi si intr-o maniera romantica.



Gemeni

Ziua de astazi va va aduce destul de multe oportunitati de a va promova idei, proiecte, planuri de afaceri, de a iesi in evidenta prin inventivitate si creativitate; daca doriti sa va impuneti printr-un atu anume, astazi este o zi excelenta pentru a face acest lucru. Relatiile interpersonale vor cunoaste, pe de alta parte, o perioada destul de sensibila; va trebui sa fiti mai rabdatori, sa actionati cu mai mult tact si diplomatie, mai ales daca activitatea voastra profesionala presupune munca in echipa. Tentatiile sentimentale s-ar putea sa va puna in pericol, uneori; aveti mare grija, caci sunteti susceptibili a cadea in capcana unor iubiri efemere.



Rac

Din punct de vedere financiar, lucrurile se anunta a fi destul de solide pentru voi astazi; puteti sa destabilizati aceasta situatie, doar in cazul in care nu tineti cont de limitele de suportabilitate ale bugetului de care dispuneti. Aventurile sentimentale ce ar putea sa va condimenteze viata, pe parcursul zilei de astazi, pot sa cunoasca dezvoltari neasteptate; nu va grabiti sa interveniti, daca vedeti ca lucrurile nu evolueaza asa cum v-ati fo dorit. Este foarte posibil ca noua linie de evolutie sa fie mult mai favorabila. Va fi nevoie sa va documentati foarte bine in privinta drepturilor pe care le aveti, astfel incat sa nu va poata pacali nimeni, din acest punct de vedere; unele dintre dificultatile cu care va confruntati ar putea fi inlaturate, numai printr-o buna cunoastere a ceea ce va este permis sa faceti si a modului in care va puteti apara aceste drepturi.



Leu

Nu va va lipsi dinamismul, astfel incat va puteti implica energic in actiunile propuse pentru ziua de astazi. Aveti mare grija sa actionati cu eficienta, pentru ca entuziasmul poate sa va atraga atentia in numeroase directii, astfel incat ati putea fi tentati sa treceti de la una la alta, inainte de a ajunge la o concluzie finala in vreuna din problemele lasate deoparte. Va fi nevoie de realism si de actiuni de prioritizare, astfel incat sa nu scapati din vedere ceea ce este important, ocupandu-va, in acest timp, de chestiuni marunte. Relationarea cu cei din jur nu se anunta a se desfasura in parameri normali; tensiuni pot sa apara si de la lucruri marunte, mai ales daca niciuna dintre parti nu este dispusa la compromis pe tema sau temele respective. Aveti mare grija caci unele situatii pot degenera rapid, in acest context.



Fecioara

Ziua de astazi va fi marcata pentru voi, nativii acestei zodii, de o oarecare agitatie, de nerabdare in a ajunge la obiectivele propuse, fapt care va predispune la acceptarea prea rapida a compromisurilor; unele lucruri s-ar putea finaliza chiar inainte de a incepe si, de cele mai multe ori, fara a obtine, nici pe departe, rezultatele preconizate. Chestiunile financiare trebuie bine manageriate; pentru a putea dormi linistiti, cel mai corect ar fi sa chetuiti numai din banii pe care deja ii aveti in buzunar. Nu va angajati in datorii fara rost; investiti doar daca sunteti siguri ca veti obtine un profit confortabil, fara a va asuma riscuri majore.



Balanta

In plan profesional, ziua de astazi va poate facilita ascensiunea in cariera; actiunile pe care le veti intreprinde va vor spori popularitatea, atat in randul colegilor, cat si in randul superiorilor. Binenteles, carcotasii nu vor lipsi; este bine ca, pe acestia, sa-i tineti mereu sub observatie, pe cat posibil, pentru a nu avea surpirze neplacute. Chiar daca va veti afla in prim plan, chiar daca va veti bucura de laude din partea majoritatii celor din jur, este bine sa va aratati modesti, iar actiunile voastre sa demonstreze mereu tact si diplomatie; asa veti reusi nu doar sa castigati, dar si sa pastrati pozitia privilegiata pe care ati obtinut-o, nu fara eforturi.



Scorpion

Firea voastra inchisa poate avea un efect nedorit de indepartare a persoanelor din jurul vostru; unele actiuni ale voastre, ar parea egoiste, desi poate ca nu le intentionati astfel. Trebuie sa actionati de o maniera cat mai constanta; capriciile sau aparentele capricioase nu pot fi acceptate la infinit, nici macar de persoanele care va sunt cel mai aproape. Grijile in plan profesional nu vor fi putine; ba chiar poate ceva mai multe decat in alte zile. Insa viata de cuplu va poate oferi, astazi, refugiul necesar, pentru a va reincarca pozitiv, pentru a va reface fortele, dupa o zi incarcata la munca, daca veti sti sa pretuiti, asa cum trebuie, eforturile partenerilor de relatie, de a va oferi un astfel de refugiu.



Sagetator

Ziua de astazi incepe cu ganduri mari pentru voi; aveti ambitii consistente, cu siguranta legitime, insa este nevoie sa va asigurati ca aceste scopuri pot fi realizate, ca resursele necesare pentru atingerea lor merita a fi investite, ca rezultatul final va justifica eforturile depuse. Foarte important va fi sa va pastrati realismul, in acest context. Aveti mare incredere in voi insiva, contextul astral va confera vigoare, energie si vitalitate, astfel incat, la un moment dat, unii dintre voi ar putea avea impresia ca nimic nu este imposibil. De asemenea, dorintele voastre pot fi multiple, in directii extrem de diferite. Trebuie sa luati foarte in serios avertismentul de a fi atenti la ceea ce va ofera realitatea.



Capricorn

Viata sentimentala ar putea cunoaste o aprofundare la care nu va asteptati; relatiile deja stabilite vor trece la nivele superioare, conexiunile intre parteneri ar putea sa devina mai solide. Va fi placut sa cunoasteti o astfel de stare de liniste, de serenitate, in acest plan al vietii voastre; nu prea veti fi interesati sa luptati, la acest moment, ci doar sa va bucurati de liniste, de viata buna. Nici viata profesionala nu va va pune in fata provocari deosebite; daca va veti concentra pe atingerea obiectivelor propuse, lucrurile se vor desfasura destul de normal pentru voi, la acest moment. Nu va lasati deloc implicati in conflictele din jurul vostru, nu luati partea nimanui; pastrati-va neutralitatea.



Varsator

Nu va grabiti sa trageti direct concluziile; lasati-va timp sa evaluati avantajele si dezavantajele, inainte de a lua deciziile finale. Contextul astral va ajuta sa vedeti mai bine realitatea si sa faceti clar diferenta dintre aceasta si iluzie; profitati de acest lucru, pentru a gasi solutii potrivite. Voi, cei care sunteti in cautarea sufletelor – pereche, astazi se poate sa aveti parte de intalniri decisive, cu potential important de a evolua favorabil. Pe de alta parte, cuplurile mai vechi, care nu si-au gasit inca echilibrul, ar putea fi in pericol; ajungerea la un limbaj comun de discutie va fi foarte dificila si, in acest context, este posibil sa se ajunga la finalitati nedorite, insa necesare.



Pesti

Unele progrese personale sau profesionale ar putea fi impiedicate de lipsa de exercitiu, de experienta; nu ezitati sa practicati, ori de cate ori aveti ocazia, astfel incat, la momentul in care sunteti chemati sa va dovediti clar abilitatile, sa fiti in masura sa faceti acest lucru, fara prea mari emotii sau retineri. Incercarile voastre de a va promova trebuie sa fie clare, concise, astfel incat sa aiba efectele scontate; in caz contrar, rezultatele ar putea fi exact pe dos. Daca prezentati predispozitie pentru anumite probleme de sanatate, tineti cont ca, pe parcursul acestei zile, este posibil ca unele dintre aceste afectiuni sa evolueze negative, in cazul bolilor cronice, sau sa exacerbeze, in cazul afectiunilor acute; este bine sa luati, din vreme, masuri pentru a preveni aparitia unor astfel de probleme, care va pot afecta atat capacitatile fizice, cat si cele psihice de actiune.