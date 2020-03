Vlad Plahotniuc ar trebui să fie mândru de ea

A fost o perioadă de timp vicepreședintele „misterios” al Partidului Democrat din Moldova, unul dintre apropiații fostului lider Vlad Plahotniuc, iar a apoi a devenit Ambasador în SUA, tot la propunerea democraților…acum, însă, din vara 2019 e departe de politică și diplomație, dar mărturisește că viața sa nu este mai liniștită. Este vorba despre Cristina Balan, care s-a reprofilat și e pictoriță, informează SHOK.md.

Cristina Balan, într-un interviu pentru redbyrc.md a primit întrebarea: „De la un post important lângă un om foarte important în stat, ca Vlad Plahotniuc, ajungi Ambasador în cel mai puternic stat din lume, ca după, să revii la o viață absolut liniștită și diferită… Ești acasă și faci pictură… Cum explici?”.

„Am revenit la artă încă fiind în SUA, prietenii și colegii m-au încurajat și m-au susținut mult. Am venit din misiune cu mai multe lucrări și eram hotărâtă să mă dedic în totalitate artei. Pauza a fost prea lungă pentru mine. În toți acești ani, soțul meu îmi cumpăra pânze în speranța că voi picta, iar eu le stocam frumos în debara… Bine, acum sunt pictor. Nici un an nu a trecut încă, dar deja am participat la câteva expoziții în grup în SUA și în Moldova, am avut o expoziție personală, iar acum, în luna februarie, două lucrări participă la o expoziție mare la New York. O galerie de artă din New York mi-a propus să mă reprezinte permanent și pregătesc câteva proiecte culturale mari pentru 2020. Analizând ultima perioadă nici nu-mi vine să cred cât de multe s-au schimbat și cât de mult am avansat în acest domeniu. Nu am o viață mai liniștită, la fel de mult muncesc, la fel de puțin dorm, la fel de mult călătoresc…”, a mărturisit ea.