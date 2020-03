Ce spun astrele azi, 24 martie

Berbec

O rabufnire de energie va poate face sa ajungeti la epuizare foarte rapid; daca vi se pare ca puteti face orice, succesiunea evenimentelor va va arata ca trebuie, neaparat, sa fiti cumpatati. Din punct de vedere psihic, trairile voastre interioare sunt duale; pe de o parte va doriti aventura, va doriti sa faceti ceva ce n-ati mai facut vreodata, chiar ceva inedit; pe de alta parte, va doriti sa va incadrati in peisaj, sa va bucurati de siguranta, de un climat stabil. Din pacate, sunt doua lucruri extreme de diferite, care nu pot fi armonizate. Va trebui sa alegeti doar una din cele doua variante. In plan profesional, este recomandabil sa luati lucrurile pas cu pas; graba va poate cauza prejudicii serioase, unele chiar neasteptate, neprevazute.



Taur

In mod special, pe parcursul acestei zile, este bine sa evitati grupurile: politice, sociale, etc. Daca va veti implica in astfel de adunari, se prea poate sa fiti prinsi la mijloc intr-o dipsuta legata de unul dintre prietenii vostri. Nu va fi loc de neutralitate; va fi nevoie sa va situati de o parte sau de alta. In orice caz, nu va fi o situatie de castig, in nici una dintre cele doua variante. Proiectele voastre sent ambitioase; poate uneori exagerati, impunandu-va obiective mult prea indraznete. Trebuie sa tineti cont si de ceea ce este posibil, trebuie sa fiti realisti; altfel puteti avea parte de numeroase dezamagiri, iar asta nu face bine psihicului vostru.



Gemeni

Schimbarile pe care le doriti in casa sau in viata voastra necesita o planificare din timp, o gandire minutioasa a fiecarui pas in parte. De asemenea, aveti nevoie si de o alocare suplimentara de timp. Oricum, exista o serie de momente care va tot amana ceea ce doriti sa faceti, iar acest lucru va agaseaza destul de mult. Va puteti astepta la o schimbare de dispozitie, catre a doua parte a zilei, si nu in bine, din pacate. In plan profesional, estr foarte posibil sa va confruntati cu unele atacuri frontale din partea adversarilor vostri; vor fi atacuri neasteptate, tocmai cu rolul de a va destabiliza, de a va deruta.



Rac

Este posibil ca astazi, relatiile cu juniorii sa nu fie nici pe departe asa cum vi le-ati dorit; unele cuvinte chiar par ca nu-si ating tinta, nici de o parte, nici de cealalta. Va fi imperativ sa gasiti un limbaj comun. Energici si optimisti, este bine sa abordati direct dificultatile profesionale, sa nu asteptati ca acestea sa va cauzeze probleme; in acest sens, este adevarata zicala ca cea mai buna aparare o reprezinta atacul. Sectorul profesional va fi favorizat; nu va asteptati la mari castiguri de natura financiara. Acestea vor fi in alte directii. Controlul nervilor va fi foarte important, pe tot parcursul acestei zile. Din punct de vedere fizic, este posibil sa observati o oarecare incetinire a reflexelor; poate ca sunteti doar foarte obositi, insa n-ar fi rau sa mentineti chestiunea sub observatie.



Leu

In relatia de cuplu, trebuie sa va adaptati cerintele la realitati; trebuie sa va acceptati partenerii asa cum sunt ei, nu sa incercati sa-i schimbati, sa-i transformati in ceea ce voi ati dori sa fie. Lucurile nu merg deloc asa si trebuie sa fiti foarte constienti de asta. Lucrurile sunt in dezordine astazi; cu greu reusiti sa gasiti ceea ce cautati, iar asta solicita timp si energie si nervi consumati inutil. Nu este clar ce va lipseste, dar este sigur ca exista ceva care nu va pune piedic. Abia spre seara lucrurile par sa se mai limpezeasca din acest punct de vedere. Unele persoane ar putea sa incerce sa va intimideze. Pastrati-va calmul si replicati pe masura, elegant, fara a va enerva; tocmai o atitudine calma si concisa poate dezarma si va poate aduce apreciere din partea celor din jur.



Fecioara

Unul dintre partenerii vostri, de munca sau de business, ar putea fi intr-o foarte proasta dispozitie, astfel incat s-ar putea sa va molipseasca. Situatia este grava, pentru ca nici comunicarea dintre voi nu va fi grozava; spre a doua parte a zilei, lucrurile vor avea tendinta sa se complice nedorit de mult. Nu va fi usor pentru cei din jur sa lucreze cu voi, pentru atingerea unui obiectiv comun. Se pare ca astazi sunteti mai inclinati spre individualism, sunteti ceva mai egoisti. Avand in vedere aceasta stare de lucruri, ar fi mai bine sa mentineti distanta fata de anturaj, desi acest lucru va poate indeparta definitive de unele persoane. Insa, decat sa va lasati purtanti de impulsivitati si sa va stricati imaginea construita cu-atata truda, mai bine alegeti raul cel mai mic.



Balanta

Din nefericire, veti fi predispusi la excese, iar acesta nu este un lucru care sa va avantajeze, chiar daca, in unele situatii, anumite scapari ar putea sa va fie iertate. Franchetea si vitalitatea pe care le afisati, ar putea sa fie atuuri care sa va ajute in acest sens. Daca simtiti nevoia sa schimbati putin aerul, ar fi bine sa incercati sa actionati in acest fel; chiar si numai incercand, ati face ceva iesit din rutina care va sacaie destul de mult. In a doua parte a zilei, eforturile facaute la inceputul acesteia isi vor spune cuvantul; daca nu veti sti sa va dozati fortele asa cum trebuie, veti resimti din plin oboseala. Petrecti seara in familie, incercati sa dedicati mai mult timp persoenelor in compania carora va place sa petreceti timpul; incarcati-va pozitiv din aceste momente petrecute impreuna.



Scorpion

Este foarte posibil ca unul dintre proiectele care pareau aproape de reusita sa inregistreze regrese neasteptate; veti resimti din plin acest efect, mai cu seama daca respectivul proiect era de importanta majora. Singurul lucru pe care-l veti putea face va fi sa va adunati sis a mergeti mai departe. Lucrurile nu trebuie neaparat sa se opreasca aici, nici macar in privinta acestui proiect. Probabil vor mai fi necesare unele eforturi, pana la o finalizare asa cum va doriti. Trebuie sa aveti mare grija de sanatatea voastra; daca veti duce o viata dezordonata, foarte curand veti resimti efectele acesteia. Nu negliati efectele benefice ale unei lecturi bune sau a petrecerii timpului in compania unor persoane agreabile, cu interese comune.



Sagetator

Ambitiile voastre vo fi foarte puternice astazi; veti fi absolut decisi sa faceti tot ceea ce se poate pentru a duce la bun sfarsit planurile voastre cele mai indraznete. In acest context, veti fi dispusi inclusiv sa va ignorati pe voi insiva, propriile limite, ceea ce va poate dauna, atat starii fizice, cat si celei psihice. Nu suportati prea bine oboseala si, in aceasta situatie, o serie de persoane s-ar putea sa nu mai stea in preajma voastra, sa va suporte capriciile. Pe de alta parte, nici voi nu veti fi foarte rabdatori cu acele persoane care nu par sa fie pe aceeasi lungime de unda cu voi. In concluzie, veti sta foarte prost la capitolul relationare, ceea ce pentru voi, indivizi prin excelenta sociali, va fi echivalent cu un dezastru. Nimic nu va va iesi asa cum trebuie, conform standardelor vostre, asa ca trebuie sa va resemnati si sa asteptati sa treaca aceasta zi nefavorabila.



Capricorn

Moralul vostru este la cote inalte; sunteti optmisti, sociabili, joviali, astfel incat puteti castigat numeroase simpatii. Conjunctura astrala este favorabila povestilor de dragiste ca-n filme; tandreturile sustin astfel de demersuri. Pe de alta parte, voi veti fi mereu nemultumiti de felul in care aratati; uneori nu este cazul, asa ca trebuie sa fiti siguri ca perceptia voastra nu este distorsionata, inainte de a lua masuri drastice. Pentru ca, de obicei, sunteti foarte exigenti cu voi insiva. Sunteti foarte implicati in viata comunitatii in care traiti, de aceea orice chestiune stranie vi se pare ca merita semnalata. Cui? Asta ramane la aprecierea voastra. Insa, uneori, s-ar putea ca asta sa apara ca si cum v-ati amesteca in viata celor din jur, iar acest lucru nu poate fi benefic pentru imaginea voastra.



Varsator

Astazi veti fi foarte prinsi in activitati umanitare, fie ca vreti, fie ca nu vreti; actiuni de acest gena au darul de a va schimba sistemul de valori, modul de a gandi anumite aspecte. Viata de familie se va desfasura, in general, in mod placut. Copiii va vor oferi satisfactii importante. Sarmul vostru specific ar putea sa va faca foarte atractivi pentru cei din jur, inclusiv pentru cei de sex opus. Din punct de vedere profesional, ziua va aduce schimbari favorabile, insa neasteptate; inainte de a vedea partea buna a lucrurilor, este foarte posibil sa va speriati putin. Este posibil sa intalniti o persoana care sa va schimbe ziua in bine. Climatul astral este nefavorabil unor native, in plan fizic; trebuie sa va mobilizati pentru a va pune mai multa ordine in viata.



Pesti

O problema sentimentala temporara, o eventuala despartire de partener, pentru o anumita perioada, s-ar putea sa va aduca intr-o dispozitie extrem de mohorata, astfel incat, cu greu vi se va putea intra in voie. Incercarile de a da de o persoana importanta din viata voastra, un prieten apropiat, se vor dovedi inutile; veti ajunge, la un moment dat, sa experimantati frustrare si furie. Nu prea aveti ce face in aceste situatii. Nu va puteti impotrivi mersului firesc si nici nu puteti ordona persoanei cautate sa va raspunda la apel. Trebuie sa va concentrati pe ceea ce se pooate face. Gasiti altceva de facut, care sa va abata atentia de la eventualele dezamagiri experimentate. Nu va lasati cuprinsi de sentimente negative.