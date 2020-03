Ce vârste au persoanele din R. Moldova infectate cu coronavirus

30 de moldoveni sunt infectati cu noul coronavirus. Inca un caz a fost confirmat in aceasta seara. Intre timp, persoana care s-a vindecat, a fost externata, iar medicii lupta in continuare pentru viata pacientului care este in stare grava.

Viorica Dumbrăveanu, ministrul sănătății: “Persoana se afla in continuare la respiratie sistata si vreau sa reiterez ca medicii fac tot ce le sta in in putere dar la momentul actual nu avem un progres ci un regres.”

Vestea buna este ca o femeie a fost tratata si externata astazi. Iar alte doua persoane ar putea fi lasate sa plece acasa in zilele urmatoare.

Viorica Dumbrăveanu, ministrul sănătății: “ Daca testele vor fi negative vor pleca acasa.”

Intre timp, dupa ce au fost facute 46 de teste la persoanele suspecte, s-a anuntat un nou caz, iar astfel bilantul bolnavilor ajunge la 30.

VARSTELE PERSOANELOR INFECTATE

0-9 ani – 1 persoana

10-19 ani – 2 persoane

20-29 ani – 3 persoane

30-39 ani – 5 persoane

40-49 ani – 4 persoane

50-59 ani – 5 persoane

60-69 ani – 9 persoane

Printre cele 30 de persoane contaminate este un copil de opt ani si trei tineri. Noua pacienti sunt de varsta medie si alti noua au varse cuprinse intre 60 si 69 de ani. Totodata, persoana care a fost tratata de Covid-19 urmeaza sa fie externata astazi, spun autoritatile. Intre timp, noaptea trecuta, in fata spitalului Toma Ciorba din capitala a fost surprinsa o coada de ambulante, care asteptau sa intre pe teritoriul institutiei.

“16 martie, uitati-va ce se intampla! In fiecare masina sunt cate trei, patru oameni. Inchipuiti-va ce poate sa fie maine.”

Autoritatile din sanatate au anuntat astazi ca un moldovean a fost preluat de un echipaj SMURD de la punctul de trecere Giurgiulesti si transportat la spitalul ministerului sanatatii. Ulterior acesta a anuntat ca le-a facut o farsa medicilor, doar pentru ca sa ajunga din Romania acasa.

Viorica Dumbrăveanu, ministrul sănătății: „S-a certat cu un trasportator pe teritoriul Roamniei a invocat autoritatilor ramane ca este infectata cu covid pentru a ajunge pe teritoriul tarii noastre.”

Persoana a fost preluata de oamenii legii, spun responsabilii din sanatate. Politistii nu ne-au raspuns la telefon ca sa ne spune cum va fi pedepsita aceasta.