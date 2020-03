Plantele care nu trebuie să-ți lipsească niciodată din casă! Fac minuni pentru sănătatea ta

În fiecare casă ar trebui să existe ghivece cu flori și diverse plante, pentru că ele purifică aerul din încăperi și aduc energie pozitivă. Ei bine, puțini știu că anumite plante pot face adevărate minuni în căminul tău, mai ales când vine vorba despre sănătate.



Plantele care nu trebuie să-ți lipsească niciodată din casă

Una dintre cele mai cunoscute plante care nu ar trebui să lipsească din casa ta este aloe vera, pentru că are proprietăți miraculoase.



Aloe vera vindecă arsurile și rănile

Dacă ai o iritație pe piele, te-ai rănit sau ai o arsură, atunci nu te grăbi să apelezi la cremele din comerț. Tot ce trebuie să faci este să rupi o bucată mai groasă din planta de aloe vera și aplică pe piele substanța vâscoasă din interior. Vei vedea că în scurt timp, vei scăpa de usturime și te vei simți mai bine, pentru că planta de aloe vera are proprietăți analgezice și antiinflamatorii. De asemenea, și crema de gălbenele este o soluție bună pentru iritațiile pielii.



Cum să folosești tinctura de suc în sezonul răcelilor

Tinctura de soc este un remediu natural, care are efecte senzaționale împotriva răcelilor, dar și a gripei. Aceasta tratatează foarte bine febra, virozele, dar este eficientă și în cazul problemelor cu stomacul, potrivit secretele.com. De asemenea, și echinaceea stimulează foarte bine sistemul imunitar.

O altă plantă care nu ar trebui să îți lipsească din casă este usturoiul, care pe lângă faptul este un condiment foarte bun, este un atibiotic foarte bun. Ghimbirul este un bun remediu digestiv, indicat în greață, diaree, colici, artrită, răceli, dureri de cap și afecțiuni cardiace. În plus, ar trebui să ai în casă și mușețel pentru că te scapă de febră și de durerile de dinți.