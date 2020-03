Ce ascund culorile alimentelor?

Ce spun culorile alimentelor despre conţinutul nutritiv al acestora şi ce combinaţii cromatice să facem pentru a plusa la capitolul sănătate?



Bineînţeles, vorbim aici despre culorile alimentelor naturale, adică fructe şi legume, nu despre produse procesate, „îmbrăcate' în nuanţe care mai de care mai puternice şi mai atrăgătoare. Pentru că da, la capitolul mâncare există o mulţime de produse naturale colorate atât de puternic, încât nu îţi vine să crezi că sunt reale.



Culoarea roşie

Pe listă: ardei roşu, roşii, rodii, grepfrut roşu, sfecla roşie, ridichi, mere roşii, piersici, caise, zmeură, căpşune, fasole roşie, ardei iute roşu, cartofi roşii, pepenele roşu, strugurii roşii etc. Aceste produse conţin un antioxidant important, licopenul, care contribuie la prevenirea şi tratarea anumitor afecţiuni ale organismului din zona oncologică. Spre deosebire de alte substanţe, puterea licopenului creşte atunci când produsele sunt tratate termic, astfel că sosul de roşii, de exemplu, va ajuta organismul să absoarbă mai mult licopen decât roşia crudă.



Culoarea galbenă-portocalie

Pe listă: portocale (citrice), lămâi, ananas, turmeric, porumb, cartof dulce, pepene galben, fructul pasiunii, morcovi, banane, etc. Secretul acestora nu mai este de mult un secret, iar numele său e betacarotenul, o substanţă care furnizează o cantitate importantă de vitamina A, necesară vederii. Alimentele galbene mai au, în plus, vitamina C, potasiu şi acid folic, esenţiale pentru sistemul osos.



Culoarea verde

Pe listă: mere verzi, dovlecei, kiwi, lime, strugurii, pere, spanac, broccoli, varza, varza kale, salatele, ardeiul verde, castraveţii, mazărea şi fasolea, menta, busuioc, pătrunjel etc. Alimentele verzi conţin vitamina K, importantă în reglarea circulaţiei sanguine, precum şi potasiu, care protejează sistemul nervos. Le poţi folosi ca atare, pregătite la aburi sau în combinaţii de fructe şi legume, în smoothiuri.



Alimentele albe

Pe listă: conopida (şi nu! pâinea albă, pastele albe sau zahărul), ciuperci, ceapă, ţelină, cartofi, usturoiul etc.

Poate culoarea nu este atât de atrăgătoare, dar cu siguranţă conţinutul nutritiv este cu mult mai ridicat decât „suratele' procesate. Aceste alimente conţin potasiu, fibre, magneziu şi proteine, benefice în orice stil alimentar.



Fructe şi legume închise la culoare

Pe listă: fructele de pădure, vinetele, varza roşie, prunele – cu alte cuvinte, mâncare pentru creier! Optează pentru astfel de alimente sub orice formă: ca atare, sau în sucuri, pentru că beneficiile sunt de necontestat.



Important: echilibrul este important în orice aspect al vieţii, aşadar şi în cel alimentar. Nu te rezuma doar la o categorie de fructe. Combină culorile într-un mod cât mai creativ.