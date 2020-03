Alimentele care te feresc de depresie și gânduri negre. Nu trebuie să îți lipsească din casă

Din ce în ce mai mulți oameni au început să fie mai atenți la alimentația lor, mai ales cei care își doresc să țină la distanță kilogramele în plus. Se pare că cercetările oamenilor de știință au ajuns la concluzia că alimentele pe care le mâncăm influențează în mod direct felul în care funcționează creierul nostru, și nu doar silueta.



Aceasta este concluzia unui studiu recent realizat de medici de la Universitatea din Connecticut, conform gustarte.ro. Unii cred că anumite feluri de mâncare induc o stare de fericire, în realitatea este influențată sănătate psihică.



Alimentele care te feresc de depresie și gânduri negre



Studii mai vechi au demonstrat că alimentele sănătoase scad riscul de depresie şi de sinucidere. Un rezultat care dovedește acest lucru este chiar cercetarea efectelor limitării alimentelor cu grăsimi saturate şi zaharuri. Rezultatele studiului au pus în evidență faptul că riscul de depresie scade cu 11% în cazul adulţilor.



Așadar, consumă cât mai multe fructe și legume, și evită pe cât este posibil alimentele procesate, care conțin zahăr.



„Atunci când oamenii mănâncă sănătos organismul reacţionează în mod pozitiv şi ei slăbesc, ceea ce duce la o stare de spirit bună', a declarat medicul dr. Sherry Pagoto, conducătorul studiului.



Mai mult decât atât, este important de menționat și faptul că sistemul imunitar este influențat în mod direct de regimul alimentar pe care îl adoptăm, mai ales că acesta are un rol bine determinat în declanșarea depresiilor.



Un studiu publicat în Journal of Clinical Psychiatry a evidențiat faptul că inflamaţiile din corp duc la apariţia depresiilor. Cei care aveau creatina C la nivel crescut în organism, au avut un risc cu 46% mai mare de a deveni depresivi. Pentru a evita aceste problema este de preferat să mânânci roşii, ulei de măsline, legume cu frunze verzi, nuci, peşte, fructe, potrivit Harvard Medical School.