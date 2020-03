Lebedinschi, ex-consilierul lui Dodon, face presiuni enorme asupra CSJ în privința deciziei privind excluderea lui Balinschi la Hâncești

Secretarul Comisiei Electorale Centrale (CEC), Maxim Lebedinschi, fost consilier al lui Igor Dodon face presiuni enorme asupra judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție care examinează dosarul privind excluderea candidatului Partidului Politic „ȘOR” la Hâncești,, Vitalie Balinschi, a declarat într-o intervenție video pe contul său de Facebook, liderul formațiunii, Ilan Șor. El susține că presiunile se fac la comanda lui Igor Dodon, care vrea să evite o înfrângere rușinoasă a candidatului său la scrutinul parlamentar de duminică de la Hâncești.



„Din surse demne de încredere am aflat că Lebedinschi a efectuat presiuni enorme pe 3 din cei 5 judecători care examinează cazul lui Balinschi”, a declarat Ilan Șor.



El s-a adresat societății civile să nu permită continuarea abuzurilor din partea actualei guvernări, care transformă Republica Moldova într-un stat polițienesc. „Astăzi Dodon transformă Moldova în stat polițienesc. Astăzi se fac presiuni asupra judecătorilor să-l excludă din cursă pe Vitalie Balinschi. Pentru că socialiștii înțeleg că nu au șanse. Excluzându-l pe Balinschi, speră să obțină un rezultat mai bun”, a declarat Ilan Șor.



El a calificat acțiunile guvernării drept „agonie” înainte de pierderea puterii și s-a adresat judecătorilor să nu cedeze. „Stimați judecători, v-ați convins deja că nimic nu este veșnic în Moldova. Dodonii vin și pleacă, dar zi de zi va trebui să dați ochii cu oamenii. Da, acestei guvernări i-a rămas puțin, a început numărătoarea inversă. Iar astăzi, fiind în agonie, comit acțiuni care trebuie catalogate ca fărădelege totală”.



În același timp, Ilan Șor i s-a adresat lui Igor Dodon să procedeze „ca un bărbat” și să lase poporul să decidă care candidat este mai bun. „Nu încercați să transformați justiția în instrument de buzunar. Nu trebuie să faceți asta. Nu va duce la nimic bun. Vă promit”, a declarat Ilan Șor.



El și-a exprimat speranța că hotărârea instanței care trebuie să se pronunțe pe marginea recursului depus de CEC nu va avea la bază „frica judecătorilor sau promisiunile lui Lebedinschi”.

La finalul adresării sale, Ilan Șor îi solicită și lui Lebedinschi să ia în calcul că are încă de trăit în Republica Moldova. „Nu cred că vreți s-o sfârșiți nu prea bine. Dar spre asta mergeți prin ceea ce faceți”.



https://www.facebook.com/1614474618768735/posts/2531298973752957/?sfnsn=mo&d=n&vh=e



Guvernarea a exercitat presiuni asupra lui Vitalie Balinschi pe parcursul întregii campanii electorale la Hâncești, care s-au acutizat în ultima săptămână, când CEC a solicitat excluderea candidatului din cursa electorală. Curtea de Apel Chișinău a respins drept nefondate pretențiile CEC, dar instituția a depus recurs la CSJ care urmează să pronunțe vineri decizia.