Dodon: Vizita premierului Ungariei în Moldova are o importanță deosebită

Preşedintele Igor Dodon consideră că "vizita premierului Ungariei, Viktor Orban, în Moldova are o importanţă deosebită pentru consolidarea relaţiilor dintre ţările noastre". Potrivit agenţiei INFOTAG, despre aceasta el a scris joi, pe pagina sa de facebook, după întrevederea cu oficialul maghiar.





"În cele aproape trei decenii de la stabilirea relaţiilor diplomatice Republica Moldova - Ungaria, s-a reuşit promovarea considerabilă a raporturilor bilaterale şi a fost atins un nivel excelent al dialogului politic, o cooperare economică în creştere şi parteneriat în materie de integrare europeană", a menţionat Dodon.

Potrivit lui, ţările au semnate 66 de tratate - un cadru juridic bilateral avansat în cele mai diverse domenii: investiţional, comercial-economic, agricol, umanitar, migraţie etc.

"Volumul comerţului moldo-ungar a constituit în anul trecut circa 120 mil. dolari, plasând Ungaria pe locul 13 printre principalii parteneri comerciali ai RM", a constatat Preşedintele.

Totodată, el a specificat că există "un potenţial comercial şi investiţional între ţările noastre, nevalorificat la justa valoare". El a remarcat că Moldova mizează pe convocarea următoarei şedinţe a Comisiei mixte interguvernamentale, planificată pentru 14-15 mai 2020, la Chişinău.

"În altă ordine de idei, am fost unanimi în opinia privind necesitatea examinării posibilităţii de lansare a unei rute avia directe Budapesta-Chişinău. Am manifestat disponibilitatea de a consolida relaţia specială dintre statele noastre, prin semnarea Declaraţiei de parteneriat strategic, care ne face încrezători că raporturile moldo-ungare se vor dezvolta în spiritul unei conlucrări solide, care ne-ar onora să continue cu aceiaşi intensitate", a declarat Dodon.