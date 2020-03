Ce spun astrele azi, 13 martie

Berbec

V-ati oferit sa faceti unele servicii, in mod voluntary, pe ziua de astazi, insa va dati seama ca este mult mai mult decat v-ati fi gandit. Sau, mai degraba, ca exista chestiuni ascunse de care nu ati stiut, astfel incat acele chestiuni va mananca mult mai mult timp decat ati estimate. Va fi o sursa de frustrare maxima, sporindu-va stresul. Va fi o zi pe care v-o veti petrece in convorbiri, fie telefonice, fie fata in fata, in careveti incerca sa descalciti itele incalcite de altii. Trebuie sa fiti constienti ca nu va functiona intotodeauna; nu veti putea repara tot ceea ce este stricat. Este drept ca nu trebuie sa va resemnati usor, ca trebuie sa fiti perseverenti, insa trebuie sa aveti destula obiectivitate pentru a aprecia corect cand se merita ssa depuneti eforturi si cand nu. Mai ales in plan profesional, acest lucru este foarte potrivit.



Taur

Unele chestiuni care implica finantele vor trebui solutionate neaparat pe parcursul acestei zile. Trebuie sa aveti grija pe ce va cheltuiti banutii, in ce afaceri va investiti banii; decizii pe care le veti lua in acest sens trebuie sa fie foarte bine documentate si gandite. Sunteti persoane perseverente, iar lumea se bazeaza pe voi ca, in privinta a ceea ce v-ati angaat sa faceti, veti face tot posibilul sa duceti lucrurile la bun sfarsit. Totusi, nu lasati anumite persoane sa profite de voi, sa traga foloase de pe urma muncii voastre, fara ca si ei sa fi depuns macar un minimum de efort. Faceti in asa fel incat sa demascati, din vreme, astfel de profitori. Incercati sa va gasiti, la finalul zilei, un refugiu placut voua, unde sa va refaceti fortele, pentru a va pregati de noi provocari, in zilele urmatoare.



Gemeni

Eficienta este cheia reusitei pentru voi, nativii acestei zodii, pe parcursul zilei de astazi. Va trebui sa luati masuri serioase pentru a va eficientiza prestatiile; mersul la intamplare, fara o planificare clara, poate sa va aduca mai multe prejudicii decat daca nu ati face nimic, asteptand ca lucrurile sa se intample de la sine. In plan profesional, un proiect mai vechi s-ar putea sa va puna probleme; provocarile vor fi destul de consistente, astfel incat si consumul de energie solicitat nu va fi deloc de neglijat. Relatiile familiale trebuie sustinute prin activitati de implicare concreta, nu doar prin vorbe; ignorand aspectele importante la care se impune sa aprticipati in plan domestic, va puteti periclita destul de sever echilibrul in viata personala.



Rac

Visati sa faceti multe lucruri, insa trebuie sa fiti realisti si sa vedeti ce anume, din ceea ce va doriti, puteti si face, intr-adevar. Stabilirea unor obiective utopice, poate sa dea numeroase dezamagiri, care sa va loveasca puternic si sa va destabilizeze in plan psihic. Intuitia va ajuta sa evitati capcanele, contextual astral va stimuleaza din acest punct de vedere, asa ca nu ezitati sa va bazati pe propria voastra judecata. O anumita relatie din trecut reapare in prim plan si va aduce aminte de intamplari mai vechi, care nu va sent tocmai placute; ar fi bine sa nu acordati foarte mult timp amintirilor, ci sa va concentrate pe prezent si pe ceea ce va poate oferi acesta. In plan profesional, ideile pe care le promovati pot sa va ajute in ascensiunea in cariera; numai ca trebui sa fiti foarte siguri ca asta este ceea ce va doriti.



Leu

Va place sa iesiti in evidenta la evenimentele sociale, iar astazi nu veti face rabat de la acest lucru. Uneori insa, trebuie sa va pliati si pe anturajul in cadrul caruia evoluati; de aceea, se impune sa va adoptati atitudinea, astfel incat sa va impuneti prin diplomatie si tact si nu sa pareti un laudaros care-si doreste mereu, in orice situatie, sa fie sub lumina reflectoarelor. Unele din aceste lucruri se pot face cu subtilitate, astfel incat, cu siguranta, veti avea mult mai multe de castigat. Este un moment potrivit pentru a incerca sa va vedeti cu persoane importante pentru voi, pentru care nu prea ati avut timp de calitate de alocat, in ultima perioada.



Fecioara

Se prea poate ca astazi sa nu mai aveti incotro si sa trebuiasca sa faceti unele trebuiri care va displac teribil, dar care sunt absolut necesare. Mai bine va mobilizati si le faceti, o data pentru totdeauna, astfel incat sa nu mai aveti, incontinuu, grija lor. Nu va va lipsi energia, trebuie sa va puneti la bataie taria de caracter si sa treceti la treaba. Se prea poate ca, in cursul acestor actiuni, sa gasiti raspuns si altor chestiuni care va preocupa. Mintea va este foarte activa, pe parcursul intregii zile, asa incat puteti face lucruri mult mai multe decat v-ati fi planificat. Incercati sa veniti cu solutii pentru a revigora viata de cuplu, mai ales daca relatia de cuplu a intrat intr-o oarecare rutina, ce nu poate aduce nimic benefic, mai ales pe termen lung; asa cum si voi va doriti ceva mai mult, probabil si partenerul vostru are astfel de dorinte. Discutati si luati impreuna deciziile care se impun.



Balanta

Chestiuni emotionale volatile, care v-au bantuit in ultimele zile, ar putea, astazi, sa-si gaseasca o rezolvare fericita, satisfacatoare pentru toate partile implicate. Chestiunile financiare ar putea deveni, in anumite contexte, deosebit de interesante; este un context favorabil pentru a face planuri de investitie, pentru a discuta anumite proiecte cu valori chiar mai mari, dar cu perspective satisfacatoare. In plan domestic, seresimte un anumit confort dat de faptul ca membrii familiei voastre par a fi multumiti de modul in care traiesc si reationeaza unii cu ceilalti. Este foarte posibil sa aveti parte de o vizita supriza a vreunei persoane dragi, care locuieste mai departe de voi. Un astfel de moment ar fi adauga mai multa bucurie casei voastre.



Scorpion

Anumite informatii, despre care banuiati ca exista insa pe care nu le cunosteati cu exactitate, incep sa apara sis a-si faca resimtite consecintele. Vi se pare ca sunteti inselati pe fata, ca lucrurile pe care e cunosteati, deodata, nu mai sunt asa cum le stiati. Nu este un sentiment prea placut, mai ales ca poate sa fie adevarat ca cineva va sapa pe la spate. Nu dati satisfactie acestor persoane, care isi doresc sa va vada cazuti la pamant. Veti avea nevoie de multa luciditate, iar eforturile nu vor fi deloc de neglijat, insa veti reusi sa faceti fata unor astfel de atacuri. Aveti destula tarie de caracter pentru a tine piept unor astfel de tentative.



Sagetator

Multe dintre lucrurile despre care parea ca aveti o parere clar formata, par sa se fi schimbat brusc, sa nu mai aiba decat foarte putine aspecte cunoscute. Uneori, acest lucru va debusoleaza, va face sa va simtiti ametiti si cu greu va puteti aduna pentru a relua si a va repune pe directia corecta, pentru a va updata la evolutia evenimentelor. Acest lucru poate fi destul de obositor, destul de greu de suportat. Ca urmare, este recomandabil sa incercati sa va oferiti ragazu necesar pentru a va pune gandurile in ordine, chiar pentru a va distanta si a incerca sa vedeti mai bine perspectivele. Sunteti capabili sa va adaptati rapid, sa invatati mult din ceea cese intampla in jurul vostru, astfel incat veti putea sa va reveniti la normal, adaptandu-va, asa cum trebuie, evenimentelor, pe parcursul evolutiei lor.



Capricorn

Nu este de ajuns sa va doriti sa faceti cat mai mult posibil; trebuie sa si treceti la actiune. Este de asteptat sa va implicati prompt in proiectele profesionale, sa faceti in asa fel incat sa se vada ca sunteti vigilenti si ca luati initiativa atunci cand este nevoie. Mai ales daca intentionati sa urcati pe scara ierahica, in domeniul vostru profesional, este nevoie sa dovediti ca se poate conta pe voi. Nu prea aveti de ce sa va temeti; adversarii vostri sunt destul de slabi astazi si este putin probabil sa intervina in vreun fel pentru a va zadarnici planurile. Celibatarii vor fi cei mai defavorizati astazi, daca sunt in cautarea unei persoane alaturi de care sa-si cadeasca un viitor in doi; in cazul in care doriti doar distractie, atunci astazi este o zi perfecta pentru a va face de cap. Totusi, este bine sa fiti si prudenti, pentru ca, mai tarziu, sa nu apara consecinte nedorite.



Varsator

Multe din activitatile care implica simt artistic si creativitate, vor fi in mod deosebit, favorizate astazi; activitatea voastra cerebrala este setata pentru a face fata unor astfel de provocari. Simtul practic este cel care va marcheaza interactiunile; toti cei din jurul vostru vor aprecia modul in care abordati lucrurile si viziunea realista asupra lor. In plan personal, este bine sa comunicati cat mai mult cu cei din jur, sa va expuneti cat mai clar intentiile si sa evitati secretizarea anumitor initiative. Unele neintelegeri ar putea fi interpretate in mod negativ si, nefiind clarificate in timp util, ar putea determina unele evolutii nedorite.



Pesti

Se prea poate sa fi avut posibilitatea sa mai amanati unele treburi domestice de pe o zi pe alta, insa astazi, acest lucru nu prea mai este posibil; cu cat veti ignora mai mult necesitatea urgenta a rezolvarii acestor probleme, cu atat ele se vor acutiza mai tare. Nu este bine nici sa incercati sa le rezolvati pe toate deodata, pentru ca lucrurile vor iesi, in mod clar, de mantuiala, iar finalitatea nu va fi la fel de negativa. Este foarte posibil sa va simtiti in stare sa faceti multe, insa este de preferat sa luati lucrurile pe rand si sa acordati, fiecaruia in parte, atentia necesara. Aveti grija la micile detalii de care trebuie sa se tina seama, daca se doreste ca lucrurile sa iasa cat mai bine.