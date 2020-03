Numărul unioniștilor va crește continuu în Republica Moldova, opinie

Numărul cetățenilor R. Moldova care pledează pentru Unire va creşte şi va atinge maturitatea în toamnă. De această părere este președintele Partidului Unității Naționale, Octavian Țîcu, care a scris o postare pe pagina sa de Facebook, în contextul apariției unui nou sondaj, care relevă faptul că peste 30 la sută dintre cetățenii RM își doresc unirea cu România.

„R. Moldova este un stat al cărui guvern central este atât de slab încât deține un control efectiv redus asupra celei mai mari părți a teritoriului și supune structura statală intereselor străine şi oligarhice, care ce își trag avantajele din sistemul erodat; Autoritatea legitimă de a lua decizii colective a fost compromisă; RM nu este în măsură să asigure servicii publice la un nivel rezonabil; Corupție și criminalitate răspândite; Emigrație masivă și dislocări involuntare de populație; Declin economic accentuat în condițiile unei infrastructuri economice care eșuează în a asugura venituri și bunăstare în mod echitabil; Independenţa statală serveşte intereselor F. Ruse şi nu interesului național”, scrie Țîcu.

În acest context, deputatul subliniază că România a înregistrat cea mai mare creștere economică, motiv pentru care, sugerează Țîcu, aceasta ar putea crea condiții mai bune pentru cetățeni.

„Pe acest fundal, România prezintă o alternativă socio-economică și politică viabilă, care a demonstrat un salt civilizațional enorm în cadrul Uniunii Europene: este în top 50 cele mai mari economii ale lumii (un PIB de peste 450 mlrd $); a avut cea mai mare creştere economică din UE şi a treia creştere în lume pentru anul 2017; are pensii şi salarii de 4 ori mai mari ca în RM; are justiție şi instituții de stat viguroase şi temeinice; securitatea națională este asigurată de cea mai importantă alianță militaro-politică din lume – NATO, etc.;

Creşterea ponderii politice a unionismului, în mod concret prin resuscitarea Partidului Unității Naționale, ca principala forță care pledează pentru reîntregirea celor două state româneşti prin: campania de promovare a identității, limbii, istoriei şi culturii românească; readucerea dezideratului de reîntregire în discursul public şi politic, atât în Parlamentul RM, cât şi în CMC Chişinău şi Bălți, etc; prezentarea avantajelor reunificării celor două state româneşti printre cetățenii R. Moldova”, a mai adăugat Țîcu.

Din aceste motive, spune președintele PUN, numărul cetățenilor RM care pledează pentru Unire va creşte vertiginos şi „va atinge maturitate în toamnă, când vom oferi o alternativă la alegerile prezidențiale!”