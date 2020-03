(Investigație) Dodon și judecătorii CSJ: dragoste platonică

Președintele Igor Dodon este înconjurat de un anturaj care are legătură directă cu mai mulți judecători și sistemul de justiție din Republica Moldova. Relațiile sale cu magistrații, pe care încearcă să le camufleze cu grijă, ies însă la iveală, inclusiv prin comportamentul lui Dodon și rezistența deschisă a acestuia la propunerile de reformare a sistemului și evaluarea externă a judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție, potrivit unei anchete realizate de Timpul.md.



„Președintele Igor Dodon își camuflează cu grijă legăturile prin care poate influența, atunci când are nevoie, unele hotărâri ale Curții Supreme de Justiție (CSJ). Dodon ar putea controla „actul justiției” de la CSJ prin membrii aparatului său de la Președinție, foști angajați ai înaltei instanțe. Se pare că responsabil de relațiile „strategice” Președinție-CSJ să fie Petru Vasilică, șeful-adjunct al Direcției Juridice din cadrul Președinției. Acesta a fost numit în funcție la sfârșitul anului trecut și este cunoscut pentru „capacitățile speciale” de a media mișmașurile în justiție”, scriu jurnaliștii de la Timpul.md.



Autorii fac trimitere și la o recentă investigație despre candidații la funcții de membri ai CSM, unde ca persoană cu legături serioase în CSJ apare numele lui Petru Vasilică. Potrivit jurnaliștilor de investigație, numele lui Vasilică face parte din lista persoanelor care se implică în luptele de interese pe justiție.

„În cadrul anturajului lui Dodon, gruparea Brînză-Platon este legată prin relații de vasalitate cu Vasilică Petru și Mihai Poalelungi. Despre Vasilică Petru se vehiculează că, până la instaurarea regimului Plahotniuc, dar și pe timpul acestuia, era unul dintre cei mai abilitați traficanți de influență la CSJ”, menționau jurnaliștii de investigație, citați de Timpul.md.



În plus, sursa amintește reacția bolnăvicioasă a lui Igor Dodon atunci când fostul Guvern încerca să promoveze o amplă reformă în justiție, inclusiv în cadrul CSJ, care presupunea și reducerea numărului de judecători, dar și evaluarea externă a acestora. Dodon a intervenit atunci prompt împotriva acestor reforme.



În ancheta realizată de Timpul se vorbește și despre relațiile cu președinția a unui întreg grup de judecători numit „gruparea Hâncești”, din care fac parte magistrați de la CSJ, Curtea de Apel, oameni influenți din sistem precum președintele CSM, Nicolae Clima.



„O veritabilă încrengătură de relații și interese ale lui Dodon și apropiații săi în sistemul de justiție”, concluzionează autorii articolului.