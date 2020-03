Dodon despre scenariul alegerilor anticipate

Dacă Partidul Socialiştilor şi Partidul Democrat nu vor ajunge la un numitor comun privind formarea unei coaliţii parlamentare, atunci vom avea alegeri anticipate. Declaraţia a fost făcută de preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon. El a spus că negocierile se află la etapa iniţială şi se discută deocamdată despre politica internă şi politica externă.





„Noi nu facem nimic mai multe decât ceea ce am semnat în acordul cu Blocul ACUM. Aceleaşi elemente le propunem PD-ului, dar nu acordând aşa cum am acordat celor din ACUM tot guvernul şi premierul, etc. Vor ajunge la un compromis, se va semna un acord, nu vor ajunge, va trebui să ieşim în faţa oamenilor şi să le spunem că suntem în situaţia în care trebuie să mergem la anticipate”, a declarat ieri Igor Dodon.