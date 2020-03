Ce și cum să-ți gătești dacă vrei să rămâi în formă

Pentru a-ți păstra corpul într-o formă fizică bună în orice perioadă a vieții, trebuie să știi ce și cum să consumi. Deoarece preparatele cele mai bune se fac în casă, încearcă să-ți gătești cât mai des și să eviți mâncarea comandată, în special cea de tip fast-food. Variantele sănătoase există și atunci când nu ai timp să-ți gătești și trebuie să știi ce să alegi.



Alternative sănătoase

Dacă îți plac burgerii, poți să-i prepari acasă și să pregătești chiar variante de post. Chiflele sunt ușor de găsit la supermarket, sau poți folosi o rețetă clasică și să le faci acasă. Carnea poate fi înlocuită cu o combinație de legume care să conțină ciuperci sau nuci, sfeclă, quinoa și fasole roșie. Dacă vrei să folosești carne, poți să optezi pentru cea preparată acasă.

Cu ajutorul unei masini de tocat îți poți pregăti rezerve de carne pentru diferite rețete. Burgerul de vită este cel mai cunoscut, însă poți folosi și carne de pui. Încearcă să pregătești aceste rețete doar atunci când ai poftă, ca alternativă la fast-food sau păstrează-le pentru ocazii speciale cum ar fi petrecerile.



Preparate bogate în proteine

Proteinele sunt cele mai importante dacă vrei să îți dezvolți masa musculară și trebuie consumate în fiecare zi. Acestea se găsesc în alimente precum năut, linte, carne, pește și ouă. Poți consuma salate la prânz și să adaugi carne de pui fiartă sau pregătită la cuptor, pește precum somon sau bucăți de ouă. Mesele bogate în proteine te vor ajuta să ai mai puțină poftă de gustări pe timpul zilei și te vor ține departe de tentații.



Alimente potrivite la timpul potrivit

Este important să știi ce categorii de alimente trebuie să consumi într-o anumită perioadă a zilei. Carbohidrații sunt cei care trebuie consumați cu atenție. Dimineața este indicat să consumi rădăcinoase și legume verzi pentru ca acestea să aibă timp să se transforme în energie pe parcursul zilei. Cartofii și orezul trebuie consumați după sesiunile de fitness.

La fel se procedează și în cazul cărnii de pui, boabelor de fasole și năutului, deoarece sportul ajută proteinele să fie asimilate mai ușor de organism. Evită să consumi cartofi seara, mai ales dacă vrei să îți ții greutatea sub control.



Dieta necesară în antrenamente sau repaus

Dacă mergi des la sală sau dacă faci antrenamente intense acasă, vei avea nevoie de o dietă mult mai bogată, atât în proteine, cât și în carbohidrați. După antrenamente poți bea un shake proteic, iar mai apoi să mănânci o masă cu orez, pui și legume cu sos curry sau năut și fasole roșie într-o salată gustoasă. Evită sosurile cu maioneză și mult ulei.

În perioadele în care nu faci sport, carbohidrații nu se vor mai transforma în energie, ci în grăsime. În aceste zile este recomandat să consumi alimente cât mai ușoare, de tipul semințelor și nucilor sau al brânzei cottage. Mănâncă mai multe fructe care îți vor ajuta organismul să se alimenteze cu fibrele de care are nevoie, dar și cu apă. Salatele simple din verdețuri cu câteva boabe de porumb sau năut sunt, de asemenea, o opțiune bună pentru zilele mai leneșe. Adaugă și semințe de floarea soarelui, susan și semințe de in pentru un plus de fibre.

O alimentație echilibrată și bine gândită te va ajuta să te menții în formă atunci când faci mișcare, dar și în zilele de pauză. Profită și de zilele în care poți trișa și răsfață-te cu o prăjitură. Dacă vrei să alegi tot variante sănătoase, optează pentru prăjituri făcute după rețete vegane sau cu o cantitate mai mică de zahăr.