Adevărul despre semințele prăjite de floarea soarelui! Ce se întâmplă dacă mănânci semințe des

Efectele consumului de semințe prăjite de floarea soarelui: ce se întâmplă în organismul tău atunci când le mănânci. Când devin semințele toxice.



Semințele de floarea soarelui sunt extrem de populare în rândul romanilor. Potrivit unorr statistici, românii consumă anual peste 15.000 de tone de semințe și sunt pe locul doi în lume la acest capitol, după spanioli.



România stă bine și la producția de semințe de floarea soarelui: anual se fac peste două milioane de tone, adică un sfert din cantitatea produsă în întreagă Uniune Europeană.



Puțini știu însă ce efecte toxice poate avea consumul de semințe prăjite de floarea soarelui.



Semințe prăjite de floarea soarelui: când devin semințele toxice



Modalitatea preferată a românilor de preparare a semințelor de floarea soarelui este prăjirea și sărarea lor. Însă putini știu că tocmai acest lucru face că semințele să devina toxice.



Consumul de seminte prajite cu sare face ca organismul sa ingereze o cantitate de sare de pana la 15 ori mai mare decat doza zilnica recomandata. Acest lucru poate duce insa la aparitia fibrozei, primul stadiu al leziunilor ficatului.



De asemenea o cantitate mare de sare in organism afecteaza destul de grav functionarea rinichilor, deoarece sarea se depune pe peretii acestora, iar filtrarea sangelui nu se mai face corespunzator. Acest lucru genereaza alte probleme, precum retentia de apa si inflamarea tesuturilor din cauza acumularii toxinelor in corp.



Prajirea semintelor de floarea soarelui aduce inca un pericol pentru organism: prin acest proces de prelucrare ele devin extrem de toxice, deoarece uleiurile din compozitie dezvolta compusi cancerigeni la temperaturi mari.



Consumul de seminte prajite de floarea soarelui duce la cresterea hipertensiunii si, implicit, la aparitia problemelor sistemului cardiovascular, precum infarctul.



S-a demonstrat si ca un consum regulat de seminte de floarea soarelui prajite cu sare creste riscul aparitiei de cancer la colon.



Nu in ultimul rand, consumul regulat de seminte de floarea soarelui cu coaja poate afecta destul de serios smaltul dintilor.



Seminte de floarea soarelui: ce beneficii au semintele



Consumate crude sau preparate corect, semintele de floarea soarelui au multiple beneficii pentru organismul uman. Sunt extrem de bogate in vitamine si minerale esentiale, precum vitaminele B1, B6, E, magneziu, seleniu, cupru, foscor sau mangan.



Semintele de floarea soarelui contin si fitosteroli, o serie de compusi care au proprietatea de a intari sistemul imunitar, de a scadea nivelul colesterolului rau din sange si de a diminua riscul aparitiei cancerului.



Semintele de floarea soarelui sunt de asemenea extrem de bogate in magneziu, 100 de grame acoperind aproape complet doza zilnica recomandata pentru acest mineral. Magneziul are multiple beneficii: contribuie la o stare generala de bine, scade tensiunea arteriala si reduce riscul de atac vascular cerebral.



Nu in ultimul rand semintele de floarea soarelui sunt o sursa extrem de importanta de seleniu, element ce inhiba dezvoltarea celulelor canceroase.



Seminte de floarea soarelui: cum prepari corect semintele



Pentru a beneficia la maximum de proprietatile lor, incearca sa consumi semintele de floarea soarelui crude, neprocesate. Daca nu reusesti sa le consumi in stare 100% naturala nu le praji; este mai indicat sa le coci la cuptor.



Mare atentie: inainte de a le baga la cuptor spala-le bine sub apa calda si lasa-le sa se usuce putin. De asemenea, nu adauga sare peste ele.



Nu le lasa la copt mai mult de 15 - 20 de minute, altfel se vor arde. La final, pentru un plus de savoare, scoate semintele intr-un bol, adauga peste ele o lingurita de ulei de masline, amesteca bine si acopera-le cu un prosop.



Dupa 15 - 20 de minute le poti descoperi: semintele vor avea un gust delicios.



Seminte de floarea soarelui: cum sa alegi semintele bune



Alegerea semintelor de floarea soarelui nu este tocmai usoara; iata cateva semne care te ajuta sa cumperi seminte bune. Mai intai, asigura-te ca nu contin mizerii si impuritati.



Ia cateva seminte in mana si pipaie-le: daca nu sunt moi si nu le simti greutatea, sunt bune de mancat. In plus, este bine sa le mirosi: daca semintele au un miros ranced, sau de mucegai, acestea nu sunt bune si trebuie aruncate.