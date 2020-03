Ce spun astrele azi, 6 martie

Berbec

Incercati sa va alungati proasta dispozitie, descurajarea si deznadejedea, pentru a putea sa rezolvati macar o parte a sarcinilor pe care le aveti de rezolvat in aceasta zi. Poate daca ati discuta asa cum trebuie, cu persoana potrivita, despre acele probleme care va macina gandurile, v-ar fi mai usor sa mergeti inainte. Este important sa nu ramaneti cantonati in anumite stereotipuri, sa va desprindeti de ele si sa actionati cu mai multa independenta; in plan profesional, acest lucru poate face diferenta intre insucces si reusita. Circumstantele sunt favorabile rezolvarii pozitive a situatiilor tensionate, asa ca porfitati de climatul favorabil pentru a pune punct unor dispute vechi.



Taur

Daca aveti lucruri neterminate, chestiuni nespuse fata de cineva anume, proiecte nefinalizate la locul de munca, ar fi bine sa va mobilizati si sa finalizati. Nu sunteti genul care sa tot amane, insa se pare ca astazi s-au acumulat cam multe lucruri facute doar pe jumatate, iar acest lucru va indispune teribil. Totusi, in cazul in care aveti prea mult de lucru, este bine sa prioritizati, sa va organizati astfel incat sa rezolvati chestiunile cele mai stringente intai, apoi restul. Deschideti-va catre colaboratorii care v-ar putea da idei salvatoare sau chiar sprijin pentru a termina mai repede; inchiderea in patratica voastra, incercand sa faceti totul singuri, este o tactica paguboasa, in aceste conditii.



Gemeni

In prima parte a zilei pare ca tot universul este impotriva voastra, ca toata lumea conspira pentru a va impiedica sa duceti la bun sfarsit ceea ce v-ati propus. Nu reusiti sa finalizati nimic asa cum va doriti, nu va intelegeti cum trebuie cu partenerii si colaboratorii, iar consecintele incep sa-si arate coltii. Nu disperati, pentru ca este doar o situatie tranzitorie. Cu putina atentie la ceea ce faceti, spre dupa-amiaza lucrurile vor incepe sa se limpezeasca, asa incat, spre seara, veti reusi sa fiti mandri de voi si de reusitele voastre. Veti avea dispozitia necesara pentru a petrece o seara vesela in familie sau, de ce nu, pentru a va intalni cu prietenii si a va distra impreuna.



Rac

Astazi este o zi in care vi se recomanda sa fiti mai concentrati pe partea personala a vietii, fie ca e vorba despre o introspectie in interiorul propriei fiinte, fie ca este vorba despre relatiile cu familia, cu apropiatii. Daca nu ati mai avut demult o discutie cu voi insiva, atunci poate ca ar fi momentul sa o faceti, sa cautati in interiorul propriei persoane acele minusuri care va impiedica propria evolutie, propriul progres si sa le inlaturati. Comunicarea cu familia va fi esentiala astazi, pentru a stabili si mentine acel echilibru intrinsec care inseamna pentru voi stare de normalitate; oriec alterare a acestei relatii se va repercuta negativ asupra psihicului vostru.



Leu

Nu este recomandabil sa urmati orbeste sfaturi sau indicatii ale unor persoane pe care nu le cunoasteti suficient de bine pentru a le acorda increderea voastra. Ascultati cu multa rezerva informatii venite din surse neverificate si nu acuzati, in nici un caz, pe cineva de ceva, fara sa verificati temeinic ceea ce ati auzit; este posibil sa va para rau, daca va veti pripi in a arata cu degetul anumite persoane. Faptul ca sunteti abordati de diverse persoane, asa, din senin, fara vreun motiv anume, ar trebui, de asemenea, sa va trezeasca suspiciuni. Nu e cazul sa deveniti paranoici, insa putin rezerva nu strica, pana intelegeti excat cu cine sau cu ce situatie aveti de-a face.



Fecioara

Este momentul sa fiti spontani astazi, sa iesiti putin din rutina de zi cu zi si sa faceti ceva deosebit, ceva si pentru sufletul vostru; puteti sa va oefriti si voi, macar din cand in cand, cate un mic rasfat. Poate ca o scurta calatorie cu persoana draga, undeva in mijlocul naturii, ar fi o idee buna, chiar si dupa programul de munca. Ati putea sa va surprindeti partenerul cu o astfel de surpriza si sa oferiti un final deosebit unei zile incepute intr-un mod banal. Merita sa va ganditi la acest lucru! In familie, nu abordati un aer autoritar, care sa descurajeze initiativele personale; daca veti proceda astfle, frustrarile impotriva voastra se vor aduna pana vor rabufni.



Balanta

Este o zi foarte propice comunicarii, socializarii, interrelationarii; sunteti, de altfel, comunicativi din fire si va place foarte mult sa interactionati astfel cu cei din jurul vostru. Numeroase solutii pentru problemele pe care le experimentati vor reiesi din contexul discutiilor si intalnirilor pe care le veti desfasura in aceasta zi; deci trebuie sa fiti foarte atenti la ceea ce se petrece si se discuta in jurul vostru. Informatia va fi vitala pentru voi, pe parcursul intregii zile. Tot in acest context, o sa puteti sa va faceti noi cunostinte, ba chiar noi prieteni, a caror prezenta ar putea avea impact important in evolutiile viitoare din viata voastra.



Scorpion

Prima parte a zilei va fi plina de desfasurari pozitive. In plan profesional, veti reusi sa rezolvati acea sau acele sarcini pentru care vi se solicita solutii intr-o maniera care va va aduce aprecieri pana si din partea adversarilor vostri. Acest lucru nu poate decat sa va bucure. De asemenea, s-ar putea sa fiti solicitati in anumite chestiuni ce privesc unul sau mai multi membri ai familiei si doar interventia voastra va putea oferi o rezolvare potrivita situatiei respective. Nu va entuziasmati insa prea mult. Spre seara s-ar puta sa apara o serie de probleme, care va vor oferi teme serioase de gandire pentru zilele urmatoare.



Sagetator

Ar fi bine ca astazi sa va manifestati cu mai multa prudenta ca de obicei. Exista mai multe persoane care stau gata pregatite pentru momentul in care veti face o greseala, pentru a interveni in folosul lor. Sau chiar vor fi indivizi pregatiti sa va ofere si ocazia de a gresi, pentru a trage ei foloasele de pe urma necazului vostru. Cereti sfaturi, daca simtiti ca situatia va depaseste, nu este nevoie sa va epuizati incercand singuri sa gasiti solutii. Este posibil ca si unii prieteni intimi sa va dezamageasca, schimbandu-va perceptiile asupra celor din jur; nu dati in idei preconcepute, dar nici nu fiti atat de anivi incat sa credeti ca nu interesele sunt cele care primeaza.



Capricorn

O oarecare incosistenta in exprimarea ideilor ar putea fi foarte derutanta pentru cei din jur si sursa de neintelegeri destul de nociva, asa incat trebui sa luati masuri pentru clarificarea situatiilor aparute de pe urma acestor neintelegeri. Nu intotdeauna va fi usor de reparat. Din acest motiv, ar fi perfect daca ati incerca sa preveniti, mai degraba decat sa reparati. Vorbiti cat mai clar si nu fiti partizani, decat doar in cazul in care nu aveti de ales. Atentie maxima la acest aspect mai ales in relatiile cu membrii familiei sau cu alte persoane apropiate. Confuzii aparute in aceasta zi ar putea afecta foarte mult relatiilor cu acestia.



Varsator

Va fi o zi destul de lipsita de probleme, in care veti putea naviga in liniste printre chestiunile si sarcinile de rezolvat. Apropiatii va sprijina din plin si totul pare parca prea usor pentru a fi adevarat, vi se pare ca nu e real ce se intampla. Spre seara, insa, este posibil sa apara o serie de elemente perturbatoare, care ar putea semnala aparitia unor probleme pentru ziua urmatoare. Nu e cazul sa va bateti prea mult capul cu ele inca de astazi. Bucurati-va de o seara destinsa in familie, caci a doua zi, cu siguranta, veti avea suficient timp sa va ganditi cum sa gasiti rezolvarea potrivita noilor provocari care vi se ridica inainte.



Pesti

Este o zi buna pentru a va perfectiona, fie din punct de vedere profesional, fie din punctul de vedere al abilitatilor de interrelationale, fie din alte puncte de vedere. Ati putea sa calatoriti, sa faceti cunoastinte noi, sa descoperiti informatii folositoare. Toata atmosfera conspira parca pentru a iesi din rutina de zi cu zi si a scoate la lumina elemente interesante care sa va capteze atentia si sa va ajute in punerea la punct a unor planuri de actiune bazate pe idei indraznete. Familia va este aproape si va ofera sprijinul sau, asa ca nu aveti nici un impediment in a da tot ceea ce puteti, urmarind sa obtineti succesul.