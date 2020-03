Usatâi spune că Filip ar fi fost în august 2019 în Miami, unde s-a întâlnit cu oligarhul fugar Plahotniuc

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatâi declară că ex-premierul și actualul șef al democraților, Pavel Filip ar fi fost, la sfârșitul verii trecute, în Miami, în SUA, unde s-a întâlnit cu oligarhul fugar Vlad Plahotniuc. Asta chiar dacă Filip a declarat în repetate rânduri că nu a discutat și nu menține legătura cu Plahotniuc, fostul său șef de partid.



Usatâi a declarat în emisiunea „Puterea a patra” de la N4 că, acum, Filip are șansa să-și probeze sinceritatea.



"Să iasă mâine în fața presei cu ambele pașapoarte pe care le are. Și eu vă asigur că Filip nu va face acest lucru. Și știți de ce? Pentru că în luna august are două ștampile, atunci când a mers la Plahotniuc în Miami, în SUA", a declarat Usatâi.



Anterior, Pavel Filip a declarat că nu a mai vorbit cu Vlad Plahotniuc de la mijlocul lunii iunie 2019, când PD a anunțat că se retrage de la guvernare, iar Plahotniuc a fugit din țară.