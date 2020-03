Sfecla roșie: când devine sfecla roșie toxică, mare atenție la aceste semne

La ce trebuie să fii atent când mananci sfecla rosie: semnele care iti arata cand devine sfecla rosie toxica.



Sfecla roșie este consumată des în bucătăria românească și are multe beneficii pentru organismul uman, fiind folosită chiar și pentru a trata o serie de afecțiuni. Cu toate acestea, puțină lume știe că sfecla roșie poate deveni toxică și, consumată în cantități mari, poate face rău.



Iată când devine sfecla roșie toxică și cine nu ar trebui să o consume.



Sfecla roșie: când devine sfecla roșie toxică



Consumul de sfeclă roșie are și o serie de efecte secundare, ce pot afecta anumite categorii de persoane. Spre exemplu, din cauza conținutului bogat în oxalați, sfecla roșie poate provoca apariția pietrelor la rinichi.



Sfecla roșie are în compoziție și o cantitate importantă de betaină, un element care poate agrava problemele renale deja existente.



Mare atentie atunci cand mancati sfecla rosie, unele persoane sunt alergice fara sa stie. Daca dupa consum aveti mancarimi iar pe piele apar eruptii cutanate, evitati acest aliment. De asemenea, sfecla rosie ar trebui evitata de persoanele care au probleme cu nivelul de zahar din sange, deoarece poate duce la cresterea glicemiei.



Sfecla rosie nu ar trebui consumata nici de femeile insarcinate din cauza faptului ca are nitriti in compozitie. Nitritii sunt toxici si ar putea afecta evolutia normala a sarcinii. Sfecla rosie nu ar trebui consumata nici de cei care au probleme cu tensiunea, deoarece poate scadea drastic nivelul tensiunii.



Nu in ultimul rand, consumul de sfecla rosie ar trebui evitat de persoanele care au probleme gastro-intestinale, din cauza substantelor din compozitie. S-a demonstrat ca un consum mare de sfecla rosie provoaca balonare, constipatie si crampe abdominale.



Sfecla rosie: ce beneficii are sfecla rosie



Consumata in cantitati normale, sfecla rosie are o multime de beneficii pentru organismul uman. Sfecla este extrem de bogata in vitamine si minerale esentiale, precum vitaminele A, B, C, E, K, foliati, calciu, fier, magneziu, zinc, sodiu, potasiu, riboflavina, fibre si folati.



Studiile au demonstrat ca sfecla rosie este una dintre cele mai benefice legume pentru sanatatea si curatarea ficatului. Sfecla rosie este bogata in betaina, substanta care stimuleaza functia celulelor hepatice si curata conductele biliare. De asemenea, sucul de sfecla rosie ajuta in tratarea hepatitei cronice, deoarece stimuleaza regenerarea celulelor hepatice.



S-a demonstrat ca sfecla rosie este ideala pentru cei care sunt afectati de stres. Triptofanul, una dintre substantele din compozitia sfeclei, creeaza o stare de bine, relaxeaza mintea si creste puterea de concentrare.



Sfecla rosie are si un continut bogat de betacianina, care incetineste progresia tumorilor canceroase. S-a demonstrat si ca sfecla rosie creste rezistenta la efort, deoarece nitratii din compozitie reduc consumul de oxigen.



Sfecla poate combate si anemia datorita continutului ridicat de fier, magneziu si vitamina B6 din compozitie, elemente care stimuleaza procesul de formare a globulelor rosii.



Sfecla are si alte beneficii: detoxifiaza organismul, scade nivelul colesterolului din sange, impiedica formarea cheagurilor in sange, datorita continutului de iod are efecte benefice asupra glandei tiroide, ajuta la mentinerea sanatatii tesutului muscular si previne si atacurile de inima si bolile cardiovasculare.