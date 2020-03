Alergia la mucegai este mai gravă decât îți închipui

Alergia la mucegai poate declanșa boli grave în organism. Prima țină este aparatul respirator… urmează sistemul nervos.



Inestetic, dificil de îndepărtat, periculos pentru sănătate: mucegaiul. Periculos pentru adulți, dar în special pentru copii, al căror sistem imunitar este imatur și poate fi lesne perturbat de expunerea la substanțe toxice.



La fel de periculos este și pentru femeile însărcinate, care în această perioadă pot fi mai sensibile la îmbolnăviri. Expunerea acestora la toxinele din mucegai prezintă riscuri de îmbolnăviri care să afecteze dezvoltarea fătului ori să conducă la situații extreme precum pierderea sarcinii sau nașterea unui făt mort.



Mucegaiurile se dezvoltă în camere cu umezeală, în băi, sub tapet, în spatele mobilierului unde nu există ventilație, sub mochete, în aparatele de aer condiționat, în ghivecele cu plante și în frigider, pe suprafața alimentelor (fructe, legume, brânză, pâine).



Având în vedere mediile diferite în care mucegaiul se poate dezvolta, sporii acestuia pot pătrunde în organism fie prin respirație, fie prin contact cu pielea sau ca urmare a ingestiei de alimente. În cazul unei persoane care prezintă alergie la mucegai, răspunsul sistemului imunitar va fi prompt, rapid și va include simptome precum strănut, mâncărimi de nas, secreții nazale apoase, dificultăți de respirație, diminuarea mirosului, dureri de cap intense (migrenoase), mâncărimi ale ochilor, lăcrimare, conjunctivită, inflamarea pleoapelor, tuse (fie productivă, bronșică, fie seacă, șuierătoare, cu dificultăți in resprație, asmatică). De asemenea, sunt prezente erupția cutanată de tip urticarie sau dermatita, mâncărimi și înroșirea pielii, balonare, dureri abdominale, crampe musculare, dureri articulare, scaune diareice, greață și vărsături.



O expunere prelungită la mucegai poate fi cauza unor îmbolnăviri precum astmul bronșic, pneumonia, bronșita, sinuzita sau boli ale sistemului nervos. Chiar dacă în situații rare, expunerea la mucegai poate fi cauză de deces.



În vederea diagnosticării alergiei la mucegai, medicul va efectua fie testul Prick, fie o dozare din ser a anticorpilor. În funcție de severitatea manifestărilor ori a complicațiilor, acesta poate recomanda și efectuarea altor tipuri de investigații.Tratamentul va fi prescris în functie de localizarea, forma și gravitatea simptomelor alergiei la mucegai. Imunoterapia alergen specifică (tratamentul de desensibilizare) este, de asemenea, o opțiune.