Ce NU este bine să faci în 2020, an bisect

Anii bisecţi sunt anii în care luna februarie are 29 de zile în loc de 28, iar anul are 366 de zile în loc de 365.



Anul calendaristic are în realitate 365 de zile şi aproximativ 6 ore, iar Ziua suplimentară e necesară o dată la 4 ani pentru a corecta diferenţele calendaristice.



Fără această zi suplimentară de 29 februarie, anotimpurile ar începe să se deplaseze faţă de calendar, astfel încât în aproximativ 700 de ani luna iulie ar fi o luna de iarnă în emisfera nordică.



Credinţele populare spun că oamenii care se nasc în ani bisecţi posedă puteri speciale sau ar putea fi vindecatori. De asemenea, este bine sa nu vă căsătoriţi în acest an pentru că riscaţi să vă despărţiţi după câteva luni. Dacă vreţi să divorţaţi în acest an, mai gândiţi-vă o dată pentru că aţi putea rămâne singuri tot restul vieţii. Nu este bine să vă schimbaţi nici locul de muncă, rezidenţa sau culoarea părului. Nu este bine nici să demaraţi o afacere sau să construiţi o clădire pentru că nu veţi avea spor.



O credinţă aparte spune că o dată la patru ani, ciupercile din pădure devin toate,otrăvitoare, de aceea, în acest an nu se culeg ciuperci. Credinţa populară însă spune că argintul este cel care ne fereşte de necazuri, de aceea se recomandă purtarea bijuteriilor de argint. Acestea ajută la întărirea aurei energetice.



Ca o coincidenţă interesantă, anii bisecţi pot fi recunoscuţi şi după faptul că atunci au loc olimpiadele de vară. Persoanele născute, însă, pe 29 februarie, se pot considera pe cât de ghinioniste, pe atât de norocoase. Asta pentru că majoritatea spun că în anii bisecţi se serbează o singură dată, în timp ce în restul anilor, îşi pot ţine ziua de două ori, atât în 28 februarie, cât şi în 1 martie.