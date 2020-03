Nu îți este niciodată foame dimineața? Iată 3 posibile motive la care nu te-ai fi gândit!

Te trezești și ești deja gata pentru o nouă zi, fără să mănânci nimic? Nici măcar acel mic dejun îmbelșugat de pe Pinterest nu te tentează?



Cand vine vorba despre prima masa a zilei, oamenii se impart in trei tabere. In primul rand, sunt cei care adora sa savureze un sendvis cu avocado, oua posate sau un turnulet inalt cu pancakes si fructe proaspete. Apoi, sunt cei pe care nu ii deranjeaza un covrig sau o merdenea, plus cafeaua cea de toate zilele. Nu in ultimul rand, exista si cei care nu ii inteleg deloc pe cei descrisi anterior.



Daca ai raspuns cu „da” la cele doua intrebari de mai sus, probabil ca faci parte din a treia categorie.

E vorba despre persoane carora, pur si simplu, nu le este foame dimineata. Desi ai putea crede ca este o chestiune de preferinte sau obiceiuri, motivele pentru care nu iti este niciodata foame dimineata pot fi mai complexe decat crezi.



Iata cele mai frecvente 3 motive pentru care nu iti e foame dimineata:



1. Metabolismul tau este somnoros



Cand dormim, metabolismul nostru intra in „tura de noapte”, explica nutritionistul Michelle Blum.

Este ca si cum ai apasa butonul de snooze.

„Organismul nostru functioneaza ca un semineu. Atat timp cat pui lemn pe foc (in cazul nostru, mancare in stomac), el va functiona la maxima capacitate. Daca nu adaugi constant combustibil, atunci „focul” se va stinge sau va arde mocnit. Asta se intampla pe timpul noptii, cand oricum nu avem nevoie de atat de multa energie”, explica nutritionistul.



Cand te trezesti, metabolismul tau ar putea fi inca somnoros.

Astfel, el nu va intelege din prima ca este timpul sa se trezeasca si sa inceapa ziua in forta. Drept urmare, nici tu nu vei simti senzatia de foame.



Totusi, expertii spun ca micul dejun consumat in primele cateva ore dupa ce te-ai trezit (indiferent daca ti-e foame sau nu) are un rol important. El da un semnal organismului ca e momentul sa lucreze si iti ajuta metabolismul sa functioneze optim.



2. Ai mancat prea mult cu o seara inainte



Despre cina tarzie s-a crezut multa vreme ca ingrasa. Apoi, specialistii au intervenit si au explicat ca nu gustarile tarzii duc la cresterea in greutate, ci surplusul caloric total. Cu toate acestea, o masa copioasa inainte de somn vine la pachet cu un dezavantaj destul de mare.



Cand mananci cu una sau doua ore inainte de culcare, iar gustarea se transforma intr-un adevarat festin, organismul tau va incepe imediat sa proceseze alimentele. Astfel, digestia va avea loc pe timpul somnului. Acest lucru are doua consecinte negative.



In primul rand, nu te vei putea odihni corespunzator si te vei trezi obosita. Apoi, dimineata nu iti va fi deloc foame, iar rutina ta va fi data peste cap.



3. Hormonii sunt de vina



Hormonii nostri sunt de vina pentru multe senzatii ciudate din corp. De la starile fluctuante din perioada menstruatiei, pana la lipsa apetitului din prima parte a zilei.



„Inainte de a te trezi dimineata, organismul incepe sa secrete tot felul de hormoni care te ajuta sa iti incepi ziua cum se cuvine”, spune nutritionistul Bridget Bennett. „Pe langa faptul ca acestia iti ofera energie, ei cresc si nivelul zaharului in sange, un lucru necesar dupa „infometarea” de peste noapte”, explica ea.



Cand ai de a face cu un dezechilibru hormonal, este posibil sa nu iti fie foame dimineata si, mai mult, sa simti o senzatia de greata.



Ce este de facut?



Stii deja ca nu este in regula sa mananci atunci cand corpul nu iti cere acest lucru. Totusi, dimineata, poti face o exceptie. Incepe cu pasi foarte mici, consumand un fruct sau cateva migdale, in interval de o ora dupa ce te-ai ridicat din pat. Este un pas care iti va „trezi” metabolismul si care te va ajuta sa iti creezi o rutina sanatoasa in jurul mancarii.



Nu in ultimul rand, daca nu poti manca dimineata, este recomandat sa bei un pahar cu apa, imediat ce te-ai trezit. Acest lucru iti va activa metabolismul la fel de bine si te va ajuta sa iti incepi ziua cu energie si o stare de bine.