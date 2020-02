Coronavirus: Dodon a verificat nivelul de pregătire a aeroportului și spitalului de boli infecțioase

Preşedintele Igor Dodon a verificat marţi nivelul de pregătire a Aeroportului Internaţional Chişinăului şi Spitalului clinic de boli infecţioase "Toma Ciorbă" pentru prevenirea unei eventuale provocări ce ţine de coronavirus.

Potrivit agenţiei INFOTAG, el a scris pe reţelele sociale că împreună cu ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, a inspectat zona de acces în ţară din Aeroportul Internaţional Chişinău şi a constatat faptul că Aeroportul funcţionează în regim normal, toţi angajaţii lucrează cu măşti şi mănuşi, iar pasagerilor care sosesc le este măsurată temperatura cu termoscannerul.

"Oamenii au o atitudine înţelegătoare faţă de această procedură şi le mulţumesc pentru responsabilitatea de care dau dovadă", a remarcat şeful statului.

Apoi, împreună cu ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a vizitat Spitalul de boli infecţioase, unde a verificat saloanele pregătite pentru primirea eventualilor bolnavi de coronavirus.

El a exprimat recunoştinţă faţă de administraţia şi personalul spitalului pentru luarea la timp a măsurilor de profilaxie.

"Totodată, am constatat că la nivelul instituţiilor de profil, s-a decis ca în fiecare spital să fie pregătite saloane separate în caz de internare a bolnavilor. În prezent, în Republica Moldova nu sunt confirmate cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus. Cu toate acestea, am atras atenţia asupra majorării speculative a preţurilor la unele tipuri de medicamente, măşti de protecţie şi alte mărfuri importante. Am declarat că asemenea acţiuni sunt inadmisibile şi am avertizat că vor fi luate măsuri dure în raport cu cei care au decis să facă business într-o asemenea situaţie", a remarcat Dodon.

În opinia sa, subiectul coronavirusului este unul de siguranţă naţională şi va fi tratat cu maximă atenţie. În legătură cu aceasta, a decis convocarea şedinţei Consiliului Suprem de Securitate pentru a discuta situaţia din domeniu, măsurile care au fost întreprinse şi care urmează a fi luate în vederea prevenirii şi diminuării riscului de răspândire a virusului în ţară.

Dodon a îndemnat cetăţenii ţării să păstreze calmul şi a solicitat clasei politice "să nu manipuleze opinia publică în interesele sale politice înguste".