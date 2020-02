Ce să mănânci ca să ai o memorie mai bună

Lista cu alimentele care te ajută să ai o memorie mai bună: ce trebuie să mănânci ca să nu mai uiți atât de des lucruri.



Dacă ți se întâmplă des să uiți ce aveai de făcut, unde ai pus anumite lucruri sau ce ai vorbit ultima oară cu cei apropiați înseamnă că ai pierderi de memorie care, dacă nu te ocupi, vor deveni în timp din ce în ce mai periculoase.



De regulă cauza cea mai frecventă a pierderilor de memorie o reprezintă alimentația necorespunzătoare. Iată ce trebuie să mănânci ca să ai o memorie mai bună:



Ce să mănânci pentru o memorie mai bună: fructe



Fructele pot fi un aliat de baza impotriva pierderilor de memorie, in special fructele de padure si avocado.



Avocado este extrem de bogat in grasimi mononesaturate, care fortifica si protejeaza sistemul cardiovascular. Un sistem cardiovascular bun inseamna o circulatie buna a sangelui in corp. Iar daca sangele circula bine in corp, si creierul va functiona mai bine, deoarece va primi mai mult oxigen.



Acizii grasi esentiali din avocado reduc si hipertensiunea, care este o cauza a pierderilor de memorie.



Fructele de padure in schimb sunt extrem de bogate in antioxidanti, care au rol de protectie a celulelor din creier. De asemenea, s-a demonstrat ca afinele maresc capacitatea de invatare si imbunatatesc memoria.



Ce sa mananci pentru o memorie mai buna: peste, carne de pui si oua



Pestele este extrem de bogat in grasimi Omega 3, care previne dementa si pierderile de memorie.



Este recomandat consumul de peste de 3 ori pe saptamana, in special somon, macrou, sardine sau hering.



Un studiu realizat in SUA, pe 17.000 de subiecti a demonstrat faptul ca cei care consumau regulat peste aveau o memorie imbunatatita cu 19% fata de cei care nu includeau in dieta lor grasimi Omega 3.



Si carnea de pui si ouale imbunatatesc memoria deoarece au un continut bogat de vitamina B12, esentiala pentru creier. S-a demonstrat ca persoanele aflate la varsta a III-a au pierderi de memorie cauzate de deficitul de vitamina B12.



Ce sa mananci pentru o memorie mai buna: cafea si ciocolata neagra



Desi are un efect temporar, cafeaua consumata zilnic reuseste sa ofere boost-uri de memorie semnificative si ajuta foarte mult la concentrare.



Si ciocolata neagra are aceleasi efecte datorita continutului bogat de cafeina. In plus contine si foarte multi antioxidanti, care protejeaza neuronii impotriva actiunii radicalilor liberi.



Ce sa mananci pentru o memorie mai buna: legume



Daca vrei sa reduci sau chiar sa scapi complet de pierderile de memorie, incearca sa mananci cat mai multe legume cu frunze verzi. Spanacul, frunzele de mustar sau salata verde, toate ajuta la imbunatatirea memoriei.



Motivul este continutul ridicat de acid folic, care regleaza nivelul de homocisteina din organism. Homocisteina este un aminoacid responsabil pentru deficientele de memorie.