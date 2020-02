DOC // Nagacevschi aduce dovezi că Greceanîi se face vinovată de condamnarea R.Moldova la CEDO

Actualul președinte al Parlamentului și liderul PSRM, Zinaida Greceanîi, s-ar face vinovat în unul dintre dosarele prin care Republica Moldova a fost condamnată la CtEDO. Mai exact, este vorba despre dosarul „OFERTA PLUS SRL vs. Moldova” din anul 2006, în care figurează mai multe persoane, printre care actualul speaker al Legislativului, fostul șef CNA Bogdan Zumbreanu, fostul ministru al Justiției Vitalie Pîrlog și actualul adjunct al Procurorului General, Mircea Roșioru. Lista tuturor hotărârilor de condamnare au fost publicate de către Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi.



Potrivit materialelor cauzei, Ministerul Finanțelor, condus pe atunci de Greceanîi, a refuzat să execute, timp de 38 de luni, o hotărâre judecătorească prin care instituția a fost obligată să achite 20 milioane de lei. Ulterior, acea hotărâre a fost casată prin revizuire «printr-o decizie abuzivă după ce Guvernul a aflat că cererea cu privire la neexecutarea hotărârii a fost depusă la CtEDO».



Mai mult ca atât, Zinaida Greceanîi a solicitat procurorilor examinarea cauzei penale împotriva directorului OFERTA PLUS SRL „pentru a-l descuraja să-și mențină cererea la CtEDO”.



La fel, aflându-se în custodia Izolatorului de Detenție Provizorie și CCCEC (actualul CNA), antreprenorul a fost lipsit de dreptul de a avea întrevederi cu avocatul fără a fi despărțiți de peretele din sticlă.