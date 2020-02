Radiaţiile cosmice sunt blocate de către rugină

Un studiu recent a demonstrat că oxidul de gadoliniu absoarbe foarte bine radiaţiile cosmice.



Radiaţiile reprezintă unul dintre cele mai mari pericole pe care oameni şi echipamentele trimise în spaţiu le au de înfruntat; identificarea unor soluţii care să reducă semnificativ cantitatea de radiaţii pe care corpurile umane şi electornicele o vor absorbi ar da, cu siguranţă, avânt proiectelor de explorare spaţială.



Într-un articol recent, o echipă de cercetători a propus o soluţie neobişnuită: rugina. Mai exact, aceşti cercetători au ajuns la concluzia că oxidul de gadoliniu, un element chimic din seria lantanidelor, care are numărul atomic 64, are capacităţi foarte bune de blocare a radiaţiilor, notează Futurism.



Cercetătorii care au colaborat în cadrul acestui proiect, care provin de la Universitatea Carolina de Nord, explică faptul că metoda lor de blocare a radiaţiilor foloseşte un singur start de oxid de gadoliniu. „Abordarea noastră poate fi folosită pentru a menţine acelaşi nivel de protecţie împotriva radiaţiilor şi pentru a reduce greutatea cu 30% sau mai mult, sau puteţi menţine aceeaşi greutate şi pentru a îmbunătăţi ecranarea cu 30% sau mai mult, în comparaţie cu cele mai utilizate tehnici de ecranare”, explică aceştia.



Studiul a fost publicat în Radiation Physics and Chemistry.