5 cristale care alungă energia negativă

Aceste cristale îți asigură o protecție însemnată: te apără de energia negativă și de gândurile negre. Și se integrează ușor în ținutele tale sau în decorul casei.



Oamenii iubesc cristalele din doua motive majore: pentru ca arata bine ca elemente de decor si pentru a adauga ceva nou in rutina de wellness. Odata ce le descoperi frumusetea, cristalele isi gasesc loc la orice pas in viata ta: poti sa tii selenit langa pat pentru un somn odihnitor, kunzitul amelioreaza problemele hormonale, iar cuartul te ajuta sa meditezi.



Exista si o intreaga clasa de cristale care iti ofera protectie – te apara de energia negativa, de gandurile negre si de spiritele rele.



Si chiar daca n-ai crezut niciodata in puterea pietrelor, cand le folosesti te ajuta sa-ti fixezi o dorinta, un element vizual care sa-ti reaminteasca faptul ca vrei sa gandesti si sa actionezi pozitiv.



In plus, dau bine ca decoratiuni.



Sterling Bowen, astrologul site-ului Sanctuary, a prezentat pentru Refinery29 cristalele care te ajuta sa fii mai calma, sa gandesti mai clar si pozitiv.



Ambra

„Ambra e ca si cum Soarele ar fi bodyguard-ul tau”, spune Bowen.

Acest cristal cald actioneaza ca o raza de lumina care indeparteaza intunericul, inlaturand tristetea.



Calcitul albastru

„Calcitul albastru te ajuta sa tii anxietatea la distanta. Aceasta piatra albastra te face, de asemenea, sa te simti inspirata”, spune Bowen.



Turmalina neagra

Bowen numeste aceasta piatra „un scut puternic impotriva negativismului din toate directiile”.



Rubinul

„Aceasta piatra este ca un soldat inversunat si furios, actionand ca un model pentru pasiunea si puterea ta”, spune Bowen. Rubinul isi cladeste increderea si te ajuta sa te eliberezi de energiile negative.



Ametistul

„Ametistul este un aliat frumos pentru protectia emotionala”, arata Bowen. Cel mai bun loc in care sa-l tii este langa pat sau la gat – astfel ii resimti efectul calmant.