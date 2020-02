Ce spun astrele azi, 22 februarie

Berbec

Interesele voastre pot parea nesemnificative pentru altii, insa sunt semnificative pentru voi; de aceea, faceti eforturi pentru a vi le promova, indiferent de parerea exprimata a celor din jur. Anumite evenimente ar putea sa va impinga spre actiuni rebele, sa va provoace sa va distantati de modalitatile traditionale de a lucra. Obiectivele pe termen lung trebuie tratate individual si in detaliu; nu va permiteti sa scapati din vedere vreun element, care poate fi definitoriu pentru evolutiile viitoare. Tratati relatia cu partenerul ca pe un lucru foarte important pentru voi; gesturile de tandrete si afectiune nu trebuie considerate slabiciuni, ci actiuni menite sa sporeasca intelegerea si coeziunea cuplului.



Taur

Relatiile interpersonale ar putea sa ia o turnura neasteptata astazi; unele dintre ele s-ar putea modifica radical. O surpriza incantatoare sau o dezamagire survenita pe nepregatite va poate destabiliza din punct de vedere psihic, facandu-va sa reactionati emotional, mai cu seama. Trebuie sa fiti constienti de atuurile pe care le posedati si sa va folositi de ele, mai ales in situatiile de criza. Fiti perseverenti si urmati-va planurile pe care vi le-ati facut pana la capat; niciodata nu veti sti care poate fi deznodamantul, daca nu veti continua pana la ultima etapa. Rezultatele finale s-ar putea sa va surpinda si pe voi!



Gemeni

Mai multa bunavointa poate aduce liniste in relatia cu membrii familiei, cu persoanele dragi voua; mai multa deschidere si disponibilitate de a asculta, aduce, cu siguranta, armonie si, de ce nu, chiar fericire si acea stare de liniste pe care doriti sa o aveti mereu in caminul vostru. Copii va vor da motive de satifactie, prin micile sau mai marile lor realizari. Idealismul va poate arunca in bratele unei iubiri imposibile; chiar daca inima va impinge in directia aceasta, este bine sa ascultati si de vocea ratiunii si sa va menajati sentimentele, daca sansele de reusita ale unei astfel de relatii sunt reduse. Starea de sanatate va confera energie si va sustine in actiunile acestei zile.



Rac

Reactiile impulsive sunt foarte posibile astazi, foarte greu de infranat; contextul astral va confera un curaj aproape de extrem, asa cum ar putea fi si actiunile voastre de peste zi, daca veti da frau liber pornirilor interioare. Azi veti prefera actiunile individuale, veti fi intr-o dispozitie mai retrasa si nu veti avea mare placere sa socializati cu cei din jur; acest lucru va fi un mare impediment pentru voi, in cazul in care lucrati alaturi de o echipa mai mare. De asemenea, si in plan personal, este nevoie sa va explicati atitudinea, astfel incat sa nu fiti intelesi gresit; partenerul ar putea interpreta retragerea voastra ca pe ceva personal si s-ar putea simti jignit.



Leu

Este foarte posibil ca cea mai buna arma, pentru voi, astazi, sa fie atacul; indiferent de domeniul de referinta, nu ar trebui sa va multumiti cu o atitudine pasiva, ci sa va implicati cat mai activ, pentru a avea un cuvant cat mai greu de spus in ceea ce priveste desfasurarea evenimentelor. Exista posibilitatea unor rasturnari de situatie, cu implicatii majore asupra vietii voastre; va trebui sa fiti pregatiti sufleteste sa faceti fata si unor astfel de momente. Nevoia de independenta se resimte destul de puternic si nu intotdeauna sunteti gata sa trambitati lumii intregi cele mai secrete dorinte ale voastre; acest lucru ar putea avea impact negativ asupra relatiilor voastre personale.



Fecioara

La acest moment, viata voastra pare ca un examen cu intrebari la care aveti mai multe variante de raspuns, dintre care mai multe sunt corecte; veti avea mari dileme in a alege calea cea mai potrivita pentru voi. Stresul unei astfel de alegeri va fi foarte mare si, din aceasta cauza, ati putea avea parte de probleme digestive sau dureri de cap. Va trebui sa cautati o modalitate prin care sa puteti sa va destindeti; este bine si sa vorbiti cu cineva de incredere, despre problemele voastre; chiar daca nu obtineti pareri avizate, chiar si numai faptul ca puteti spune ce aveti pe suflet se va dovedi foarte folositor. Modificarile in rutina zilnica pot fi benefice, pana la un punct, dar numai daca vi le doriti cu-adevarat, pentru a actiona activ in sensul obtinerii unor rezultate pozitive.



Balanta

Circumstantele schimbatoare solicita sa lasati la o parte delicateturile si sa treceti la fapte concrete si ferme, care sa va pozitioneze in mod clar, de o parte sau de alta a baricadei. Alegerea nu va fi usora, mai ales ca exista destui factori care vor cantari greu in luarea deciziei corecte. Nervii vor fi intinsi la maximum si stresul ar putea atinge cote alarmante, de aceea exista riscul unor actiuni impulsive. Incercati sa va impuneti calm si sa actionati cu prudenta. Nu mai tot reveniti asupra deciziilor si actiunilor pe care deja le-ati initiat; luati-va masurile de precautie dinainte, astfel incat sa fiti siguri pe ceea ce aveti de facut. Actiunea la momentul oportun este foarte importanta.



Scorpion

Regulile arbitrare stabilite de altii determina o atitudine rebela din partea voastra, mai ales daca sunteti revoltati de ceea ce se intampla; veti iesi mult in evidenta, din acest punct de vedere, chiar daca nu va doriti acest lucru. Planurile pe care vi le-ati stabilit, ar putea sa fie dejucate de anumite persoane, care nu asteapta decat momentul oportun pentru a trece la actiune; fiti atenti la persoanele din jurul vostru, mai ales la cei care va sunt adversari declarati. Fiti cinstiti in privinta propriilor sentimente, daca este sa aveti o conversatie deschisa cu partenerul; nu umblati cu ocolisuri, doar va doriti o relatie apropiata si bazata pe incredere reciproca!



Sagetator

Relatia cu cei din jur va fi foarte importanta pentru voi, pe tot parcursul zilei; din pacate, unele diferente de perceptie sau gandire sunt susceptibile a cauza disensiuni, chiar tensiuni in relatii interpersonale, daca impulsurile sunt lasate sa se manifeste liber; este foarte important sa va mentineti calmul, in astfel de situatie. Aparentele, in ceea ce va priveste, vor fi inselatoare; unele persoane din jur s-ar putea sa va perceapa in mod eronat; probabil ca si de aici deriva unele dintre tensiunile zilei. Nu va va lipsi optimismul si nici curajul de a trece la actiune; ca urmare, este foarte posibil ca proiectele pe care le veti desfasura astazi sa aiba rezultate pozitive mult peste asteptari.



Capricorn

Intrati intr-o etapa de aprofundare si consolidare in multe domenii ale vietii voastre. Veti avea mare nevoie de incredere in propriile forte, dar si de optimism si curaj, pentru a face pasi atat de indrazneti inainte; nu este un moment potrivit pentru ezitari, pentru luari de pozitie indecise. Daca va simtiti singuri si plictisiti, aveti grija caror grupuri va alaturati; nu este cazul sa intrati in cine stie ce anturaje dubioase, care nu arata clar, de la inceput, ce doresc de la voi. Aveti posibilitatea de a intalni oameni interesanti si de a va face relatii influente; nu refuzati participarea la diverse tipuri de intruniri. Profitati din plin de conjunctura astrala favorabila in acest sens.



Varsator

Astazi sunteti intr-o dispozitie destul de placuta, care va face atractivi pentru persoanele care se vor afla in jurul vostru. Contextul astral va impulsioneaza viata sentimentala, dar dimensiunea reusitelor in aceasta directie va depinde numai si numai de actiunile voastre individuale. Si in grupurile sociale in care va veti afla, popularitatea voastra va fi la cote inalte; profitati de aceste momente favorabile pentru a pune bazele unor noi relatii sau pentru a le consolida pe cele vechi. Recunoasteti-va limitele, in general, pentru ca depasirea lor poate insemna esecuri rasunatoare; pastrati-va in limitele moderatiei, pentru ca totul sa fie cat mai sigur si mai putin stresant.



Pesti

Dezamagirile nu vor avea sansa sa va copleseasca pentru ca aveti destula vointa si luciditate pentru a trage invatamintele de rigoare din fiecare esec in parte. In plan sentimental, este timpul deciziilor concrete; daca aveti destule in comun cu persoanele nou intalnite, atunci este oportun sa mai continuati relatiile, daca nu, ar fi bine sa treceti mai departe, pentru ca timpul nu sta pe loc. Proiecte de viitor nu vor avea succes decat alaturi de parteneri care dezvolta interese similare cu ale voastre. Posibile probleme cu somnul; plimbari relaxante sau exercitii fizice pot fi de ajutor in ameliorarea acestei simptomatologii.