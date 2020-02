Meteorologii prognozează un week-end cu vreme primăvăratică

Meteorologii prognozează un sfârşit de săptămână cu vreme caldă, însorită şi fără precipitaţii, transmite MOLDPRES.



Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), sâmbătă, 22 februarie, pe întreg teritoriul ţării se aşteaptă până la 10 grade Celsius, în timpul zilei. Noaptea, în regiunile de centru şi nord, mercurul termometrelor va coborî până la 2 grade sub zero, în sud menţinându-se indicatori pozitivi.



Şi mai cald va fi duminică, 23 februarie, când valoarea termică maximă va atinge 13 grade Celsius. Noaptea, se vom înregistra aceleaşi temperaturi, care vor oscila între minus 2 – plus 3 grade. În general, tot week-endul va fi caracterizat de cer variabil, în mare parte însorit, fără precipitaţii, cu semne de primăvară timpurie.



Potrivit specialiştilor SHS, în primăverile foarte timpurii reluarea vegetaţiei culturilor de toamnă poate avea loc în a doua jumătate a lunii februarie (18-23 februarie). În astfel de primăveri, la sfârşitul lunii (22-27 februarie) poate fi semnalată umflarea mugurilor la culturile pomicole.