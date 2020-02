Consumă asta și nu vei mai merge la medic niciodată!

Proprietatile sale vasodilatatoare, flavonoidele si nitrogenul organic, au dus la investigarea acestei plante de catre companiile farmaceutice. Din fericire, nu pot vinde sfecla in farmacii, asa ca aceasta este intotdeauna la dispozitia noastra, gata sa ne trateze si sa previna aparitia bolilor.



Descoperiri stiintifice legate de vedere



Oamenii de stiinta au investigat in mod special nitratii si productia acestora de oxigen nitric, inclusiv efectele lor asupra microvascularizarii retinei.



Chiar daca aceasta investigatie a fost luata in calcul si de marile companii farmaceutice, precum Pfizer si AstraZeneca, nu s-au preparat medicamente din sfecla. Probabil ca au considerat ca nu sunt suficiente informatii cu privire la legatura dintre sfecla si problemele oculare.



Beneficiile si proprietatile sfeclei:



-Este un aliment digestiv



-Pe langa faptul ca beti suc din sfecla pentru detoxifiere, fibrele sale ajuta la prevenirea si tratarea constipatiilor sau problemelor stomacale.



-Controleaza nivelul colesterolului



-Sfecla reduce considerabil nivelul colesterolului negativ si creste nivelul colesterolului bun.



-Reduce oboseala



-Nitratii din sfecla reduc oboseala si va ajuta sa aveti mai multa energie.



-Este un diuretic natural



-Daca veti consuma sfecla cu regularitate, veti scapa de retentia de apa si de toxine, iar organismul dumneavoastra va fi perfect curat.



-Reduce presiunea sanguina



-Sucul de sfecla ajuta la prevenirea infarctului si ne protejeaza de cancer, mai ales de cel de colon.