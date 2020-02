Știai că sunt alimente pe care nu ar trebui să le mai consumi după 30 de ani? Metabolismul se lenevește începând cu această vârsta. Astfel, kilogramele se tot acumulează și devine foarte dificil să mai scapi de ele.



Alimente pe care nu ar trebui să le mai consumi după 30 de ani



Deși se crede că osteoporoza este o afecțiune specifică vârstnicilor, de fapt ea începe să „lucreze' după 30 de ani. Nu uita că alimentația are și ea un rol în procesul de îmbătrânire, iar alegerile corecte o pot încetini. Iată ce alimente pot îmbătrâni organismul și ar trebui evitate sau consumate cu extrem de mare prudență după al treilea deceniu de viață.



1. Zahărul

Pe măsură ce metabolismul încetinește, scade capacitatea organismului de a prelucra zahărul. Așa începe să se depoziteze grăsimea pe șolduri, burtă și alte zone. Consumul excesiv de zahăr mai duce la rezistență la insulină (care poate contribui la infertilitate) și la accelerarea apariției ridurilor. Ai grijă, zahărul nu este prezent numai în dulciuri ci în aproape toate alimentele prelucrate!



2. Îndulcitorii artificiali

Îndulcitorii artificiali „păcălesc' organismul prin faptul că nu îi furnizează calorii, iar acesta nu poate regla senzația de foame. Pe de altă parte, tot ei sunt asociați cu apariția cancerelor. Utilizarea îndulcitorilor artificiali mai poate duce la un răspuns slab al producției de insulină și deci la un nivel ridicat de glucoză. Ca urmare, acest lucru conduce la stocarea grăsimilor, sindrom metabolic, diabet de tip 2 și boli cardiovasculare.



3. Alcoolul

Alcoolul este plin de calorii, iar după 30 de ani corpul nu le mai poate arde. Până și berea crește nivelul insulinei și îngreunează situația.



4. Cafeina

Cafeina din băuturile carbogazoase și cea din cafea poate crea probleme în ceea ce privește calitatea somnului. Somnul insuficient afectează inclusiv pielea, deci însăși frumusețea ta… Dacă nu dormi, îți vine să mănânci, dacă mănânci, firesc, te îngrași…



6. Făina albă

Corpul transformă făina albă în glucoză, iar glucoza se depune sub formă de grăsime.



8. Carnea procesată

Carnea procesată (mezelurile) este extrem de bogată în sodiu și grăsimi saturate, care fac rău inimii. În plus, carnea procesată mai conține și nitriți, pentru că aceștia o fac să pară apetisantă. Nitriți=cancer.



9. Sare

Toată lumea are nevoie de sare, dar nu de prea multă. Sarea crește tensiunea arterială și riscul de accident vascular cerebral. Din moment ce sarea îmbunătățește aroma, aproape toate alimentele conțin multă sare. Citește etichetele și vei fi șocată de câtă sare introduci în organism aproape fără să îți dai seama.