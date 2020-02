Ce spun astrele azi, 20 februarie

Berbec

Rabdarea va poate aduce rezultatele pe care vi le doriti, atat in plan sentimental, cat si in plan profesional; nu va grabiti si nu grabiti desfasurarea evenimentelor, pentru ca nu veti obtine mai mult decat atat. Ba poate veti strica unele demersuri care se desfasurau bine. De asemenea, daca mai asteptati un timp ca evenimentele sa se succeada, puteti avea surpriza ca unele chestiuni sa se aranjeze de la sine, fara a mai fi necesara interventia voastra, consumtoare, fara indoiala, de timp si resurse. Relatiile cu apropiatii nu vor cunoaste momente dificile, insa este posibil sa experimentati unele tensiuni, mai ales in relatia de cuplu, pornite de la probleme cotidiene. Luati initiativa de a face ceva deosebit, pentru a detensiona situatia. Nu riscati, si veti castiga; acesta ar putea fi, pentru voi, motto-ul zilei de astazi.



Taur

Incercati sa nu va mai ganditi mereu la elementele negative, priviti la partea plina a paharului; lucrurile vi se vor parea mai usor de rezolvat, daca adaugati si o doza semnificativa de optimism. Stim c sunteti cat se poate de realisti, atunci cand analizati factorii care influenteaza anumite evenimente, insa, in acest context, este nevoie sa vedeti, mai degraba, partea plina a paharului, decat pe cea goala. Compatibilitatile intre parteneri sunt importante; ar fi bine sa va ganditi, inca de la inceputul relatiei de cuplu, la acest aspect; unele trasaturi de caracter nu se schimba, indiferent cat ati incerca, asa ca nu are rost sa va pierdeti timpul in zadar. Veti avea parte de sprijin, in momentul in care veti avea de luat decizii importante; indeciziile vor fi, insa, mari, in ceea ce priveste chestiunile sentimentale.



Gemeni

Unele lucruri s-ar putea sa va scape de sub control astazi, de aceea trebuie sa aveti grija incotro va indreptati atentia; nu va sfiiti sa cereti ajutor, daca simtiti ca se impune acest lucru. Limitati riscurile la maximum, pentru a preveni aparitia unor probleme nedorite. managementul riscurilor nu este un moft, ci trebuie luat in considerare si organizat cu implicare, nu doar in privinta situatiilor care presupun riscuri in mod clar; unele pericole pot fi ascunse si, ca urmare, se impune prudenta in orice intreprindere. Managementul finantelor nu va fi o problema; investitiile ar putea aduce castiguri semnificative, atata timp cat este vorba despre asumarea unor riscuri bine calculate. Va doriti sa faceti ceva special astazi, iar seara s-ar putea sa va ofere exact ocazia de care aveti nevoie.



Rac

Unele dintre dezamagirile in dragoste pot sa-si aiba originea in indecizia voastra; daca mereu veti astepta ca ceva mai buna sa apara de dupa colt, nu veti reusi sa realizati nimic palpabil in aceasta directie, chiar daca va doriti foarte mult. Ceea ce trebuie sa va conduca este realismul; imaginatia isi are rostul ei, insa idealizarea este extrem de nociva in aceasta situatie. Proiectele profesionale nu vor merge pe atat de bine pe cat v-ati fi dorit. In plan personal, veti fi preocupati de consolidarea legaturilor familiale; fiti constienti ca acest lucru nu se realizeaza muncind non-stop si vorbind doar la telefon cu sotia sau copiii.



Leu

In multe ocazii, astazi s-ar putea sa fiti tentati sa renuntati la lupta, deoarece nu veti reusi sa vedeti clar calea pe care o aveti de urmat. Va trebui sa faceti o alegere decisiva intre logica si emotii, astfel incat sa va canalizati doar intr-o singura directie. Daca nu veti reusi sa faceti acest lucru, multe din proiectele pe care vi le-ati propus pentru aceasta zi se vor solda cu esec. Ar fi bine sa nu incercati sa va puneti prea mult in prim plan pe parcursul zilei; ba chiar ar fi intelept sa actionati subtil, din umbra, astfel incat daca lucrurile nu merg, sa nu aveti o expunere prea mare. In familie, va fi nevoie de mult realism, calea va este deja trasata; nu veti putea umbla cu subtilitati, veti fi chemati sa fiti fermi si categorici, mai ales in chestiunile legate de juniori.



Fecioara

Climatul astral este favorabil visatorilor, ceea ce nu este un lucru rau, dar nici tocmai bun, daca va veti rupe prea mult de realitate. Nu sunteti genul care faceti frecvent acest lucru, insa, sub influenta astrelor, este foarte posibil ca nici macar sa nu va dati seama de acest lucru. Si, daca va pastrati in limite tolerabile din acest punct de vedere, s-ar putea chiar sa transformati unele din imaginile mentale pe care le-ati creat, in adevarate capodopere. Daca vreti cu-adevarat, puteti fi foarte perseverenti, mergand chiar"imporiva curentului" daca este cazul; sunteti genul de persoane care stiti sa luptati pentru ceea ce va doriti, atunci cand se merita, binenteles.



Balanta

Dorinta si putinta sunt doua lucruri total diferite; trebuie sa tineti cont ca posibilitatile s-ar putea sa depaseasca ceea ce va doriti. Iar daca dorinta este atat de puternica, este foarte posibil sa ajungeti in situatia de a face miscari definitive si nu foarte avantajoase pentru voi, doar sub presiunea impulsurilor. Cautati sa va informati foarte bine in legatura cu pasii pe care intentionati sa-i faceti si nu fiti prea mandri pentru a cere sfat persoanelor mai avizate. Este bine sa va conservati interesele, astfel incat sa nu va prejudiciati singuri prin actiuni nechibzuite. Alegeti sa va petreceti timpul liber cu familia; vi se pot oferi satisfactii neasteptate.



Scorpion

Sunteti tentati astazi sa va exprimati, ceva mai pregnant, individualismul. Acest fapt va iesi in evidenta, atunci cand veti petrece mai mult timp cu prietenii sau in cazul in care veti fi pusi in situatia de a participa la proiecte in cadrul carora se lucreza in grup. In acest context, veti avea posibilitatea sa va demonstrati capacitatile, abilitatile si cunostintele, sa impartasiti si altora din intelepciunea si experienta voastra, sa primiti feed-back informational pretios. Anumite schimbari ar putea fi facute in viata voastra, daca simtiti nevoia, insa mereu trebuie sa verificati cat de intelept este pasul pe care urmariti sa-l faceti. Nimic nu trebuie facut cu impulsivitate.



Sagetator

Banii par sa fie o problema prioritara pentru voi astazi; toate actiunile pe care le veti initia vor avea in prim plan, intr-un fel sau altul, chestiuni financiare. Va trebui sa fiti foarte vigilenti si sa evitati a va aventura in investitii riscante, care va pot serios destabiliza bugetul, in viitor. Este posibil sa fiti confruntati si cu o reevaluare in plan profesional, cu o reorganizare a prioritatilor, in aceasta directie. Daca este nevoie sa luati decizii ferme in acest plan al vietii voastre, aveti grija sa va consultati si cu cei apropiati, a caror viata ar putea fi influentata de horararile pe care le veti adopta in aceasta privinta. Stabiliti-va clar scopurile, pentru ca totul sa fie cat mai simplu de perceput si initiat.



Capricorn

Labilitatea dispozitiei nu va avantajeaza deloc astazi. Va trebui sa feceti eforturi suplimentare pentru a va controla si veti fi distrasi de la lucrurile cu-adevarat importante. Volatilitatea emotionala poate fi un mesaj al psihicului vostru, in legatura cu vreun aspect ce necesita, in mod deosebit, atentia voastra, dar pe care le-ati neglijat. Sau poate ca este vorba doar de faptul ca aveti nevoie de timp pentru voi insiva. Ar fi bine ca, macar dupa orele de serviciu, daca altfel nu se poate, sa aranjati o plimbare cu un prieten sau cu partenerul, timp in care sa discutati despre ceea ce va framanta si sa incercati sa rezolvati macar in parte aceste probleme.



Varsator

Climatul astral indica o focusare mai puternica asupra planului personal al vietii voastre, asupra caminului si chestiunilor care privesc familia voastra. Este o zi ideala pentru a pune la punct unele detalii legate de casa, de dezvoltarea unor proiecte domestice la care v-ati ganditi de mai multa vreme. In limita timpului disponibil si a posibilitatilor, nu ar fi rau sa implicati pe toti membrii familiei in acest demers, astfel incat sa va mobilizati impreuna, sa faceti eforturile impreuna si, de ce nu, sa faceti dintr-un astfel de proiect o actiune distractiva chiar. In plan profesional, solutiile la anumite situatii de rezolvat ar putea veni tot din partea cuiva apropiat; pastrati deci o relatie cordiala cu persoanele care va sunt aproape in mod dezinteresat si care arata, prin intreaga lor atitudine, ca doresc sa va ofere sprijin.



Pesti

Comunicarea cu cei din jur va poate ajuta foarte mult in demersurile voastre de astazi; pana si unele informatii care, la prima vedere, ar parea, nesemnificative, isi vor gasi locul lor in complicatul puzzle al desfasurarilor de astazi. In plan profesional, este bine sa va concentrati pe munca in echipa; feed-back-ul coechipierilor ar putea fi de folos intr-o atingere mai rapida a obiectivelor pentru ziua de astazi. In familie, comunicarea cu partenerul, cu juniorii, se va dovedi vitala in unele momente; discutand deschis depre lucrurile care va framanta, veti putea evita aparitia unor situatii incomode, cu impact negativ asupra relatiilor cu acestia.