De ce răcești mai des decât alții

Imediat ce începe sezonul rece îți faci probleme din cauza gripei sau răcelii? Află de ce răcești mai des și ce poți face ca să ai un organism fortificat.



De fiecare dată când cineva strănută la birou ajungi seara acasă cu nasul înfundat și dureri de cap? Răceala îți poate cauza multe probleme dacă apare des și nu ții sub control simptomele. Nu trebuie să-ți închipui că este ceva în neregulă cu tine, ci este indicat să îți iei măsurile necesare pentru a preveni îmbolnăvirile. Dacă răcești des va fi mult mai complicat să te implici în toate activitățile, iar termenele-limită de la serviciu pot deveni și mai stresante. În loc să te resemnezi la gândul că sistemul tău imunitar nu este atât de puternic, ridică-te din pat și luptă eficient împotriva gripei și răcelii. Motivele care determină îmbolnăvirea sunt mult mai complexe și este important să-ți dai seama ce te afectează și cum reacționează organsimul tău la factorii din mediul care te înconjoară.



Imunitatea contează, dar nu atât de mult cât îți închipui

Pentru a înțelege de ce te îmbolnăvești trebuie să pornești de la semnificația imunității. Sistemul tău imunitar este compus din diferite organe, celule și proteine, care acționează sinergic pentru a proteja corpul împotriva substanțelor cu potențial dăunător și a asigura supraviețuirea.



De asemenea, sistemul imunitar poate lupta și împotriva celulelor propriului corp, dacă acestea sunt afectate de o boală gravă, cum este cancerul. Neutralizează și elimină bacteriile, virușii și paraziții care îți pot periclita sănătatea.



Totuși, acest proces nu are loc imediat, ci este nevoie de timp și efort din partea organismului. Din acest motiv poți avea nasul înfundat sau ochii în lacrimi, în timp ce ești sub acțiunea unui virus. Aceste simptome apar ca urmare a interacțiunii dintre agenții patogeni și sistemul imunitar. În unele cazuri, poate chiar să riposteze mai intens împotriva virușilor, moment în care te îmbolnăvești mai des sau simptomele devin mai deranjante.



„Sistemul imunitar al fiecărei persoane răspunde diferit în cazul bolilor.

Unele persoane au reacții mai puternice împotriva infecțiilor. A măsura dacă răcești mai des nu este un indicator cert al imunității. Nu îți arată dacă ai o imunitate puternică sau nu, ci doar intensitatea răspunsului dat de organism în fața acțiunii agenților patogeni”, explică dr. Amesh Adalja, de la centrul medical John Hopkins.



De asemenea, este posibil să răcești mai des dacă sistemul tău imunitar nu a fost expus la contactul cu virușii specifici răcelii. Unii oameni dezvoltă anticorpi după ce intră în contact cu diferiți microbi, dar dacă nu ai avut deloc contact cu ei este mai probabil să te îmbolnăvești.



Sistemul imunitar are nevoie de susținere adecvată

Nu trebuie doar să constați intensitatea reacțiilor organismului tău în fața virușilor, ci să-ți asiguri condițiile ideale pentru a face față simptomelor problematice. O dietă echilibrată, care conține multe fibre din fructe și legume proaspete, precum și acizi grași de tip Omega-3, proteine și zinc, te va ajuta să-ți fortifici organismul.



Și numărul de ore de somn contează. Chiar dacă ai foarte multe lucruri de rezolvat la serviciu sau acasă, numai odihna te va menține sănătos. Încearcă să dormi 7 ore în fiecare noapte, iar răceala și gripa își vor face apariția mult mai rar. Cel de-al treilea factor care influențează imunitatea este stresul. Dacă ești mereu îngrijorat, ai emoții și nu poți dormi din cauza gândurilor negre, virușii sau microbi vor avea un teren propice pentru efectele negative asupra sănătății. Potrivit specialiștilor, stresul este cauza majoră a răcelilor dese și a gripelor recurente. Dacă observi că ești mereu răcit, analizează-ți activitatea și nivelul de odihnă din ultimele 2-3 săptămâni. Dacă ai avut un program haotic, nu ai respectat orele de masă, ai adormit foarte târziu și te-ai sculat devreme și tot timpul ai fost pesimist, aceasta ar putea fi explicația pentru starea ta de sănătate.



Organizează-ți meniul și nu sări peste mese. Dacă este posibil mănâncă la aceleași ore pentru a obișnui organismul cu ritmul în care primește o nouă doză de vitamine și minerale. De asemenea, încearcă să menții o abordare pozitivă în orice situație. Respiră adânc sau fă o plimbare pentru a te simți mai relaxat.



Un sistem imunitar compromis te poate face mai vulnerabil în fața infecțiilor

Persoanele care au HIV, cele care fac chimioterapie sau care iau medicamente pentru lupus sunt mult mai expuse le efectele negative ale microbilor. Răcelile pot dura mai mult timp, simptomele pot fi mai intense și vor fi mai dificil de tratat.



În cazuri rare există și o predispoziție genetică pentru un sistem imunitar deficitar, dar este o afecțiune rar întâlnită, aproximatix 1 caz la 500.000 de persoane.