(DOC) Aeroportul Chișinău // RM riscă să piardă sute de milioane € într-un arbitraj internațional

Andreas Menelaou, directorul „Komaksavia Airport Invest LTD”, deținătoare a „Avia Invest”, compania care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău, susține că firma pe care o conduce ia în calcul, drept variantă de rezervă, acționarea în judecată a Republicii Moldova. Menelaou a declarat pentru Deschide.MD că, deocamdată, așteaptă ca guvernarea de la Chișinău să dea curs invitațiilor la dialog pentru soluționarea pașnică a conflictului.



Contactat de reporterii noștri, Andreas Menelaou a precizat că juriștii companiei cipriote „Komaksavia Airport Invest” – fondatorii companiei „Avia Invest” SRL – au pregătit o cerere de chemare în judecată a Guvernului Republicii Moldova. Aceasta va fi depusă în instanță în cazul în care guvernarea de la Chișinău nu va accepta invitația la dialog.



„Este cunoscut că anume Nathan Rothschild a stat în spatele companiei cipriote, care a cumpărat compania „Аvia-invest”, iar odată cu ea, și dreptul de concesionare a Aeroportului Internațional Chișinău. Faptul acesta nu a fost ascuns de nimeni. Descendentul uneia dintre cele mai bogate familii din lume a anunțat deschis care sunt planurile sale pentru dezvoltarea AIC. Tranzacția cu Nathan Rothschild a coincis cu schimbarea puterii în Moldova. La scurt timp, Agenția Proprietății Publice a acționat în judecată compania „Avia-Invest”, solicitând rezilierea contractului de concesionare a Aeroportului Chișinău, încălcându-se, astfel, grosolan acordul internațional despre promovarea și protecția reciprocă a investițiilor dintre Republica Moldova și Cipru”.



În iunie 2019, după o criză politică de durată, a fost formată majoritatea parlamentară PSRM-ACUM și investit Guvernul, în frunte cu Maia Sandu. Noile autorități au anunțat atunci că una dintre priorități este anularea acordului de concesionare a Aeroportului Internațional Chișinău. Ulterior, a fost creată o comisie parlamentară de anchetă pentru investigarea privatizărilor de rezonanță a proprietății statului.





Directorul companiei cipriote susține că și aici există o încălcare, pentru că aeroportul nu a fost privatizat, ci concesionat. De asemnea, acesta acuză că activitatea acestei comisii a fost concentrată în special în jurul Aeroportului.



„Încă înainte de a-și începe activitatea, membrii comisiei au început să facă declarații tari despre ilegalitatea contractului de concesionare și despre anumite încălcări la realizarea contractului de către compania concesionară. Deputații s-au adresat la Procuratură și la Centrul Național Anticorupție, cerând investigarea activității persoanelor care au luat decizia de concesionare. Fără să se obosească să studieze documentele, reprezentanții majorității parlamentare erau din start convinși că acordul a fost încheiat ilegal”, a adăugat Menelaou.



În luna octombrie, Agenția Proprietății Publice, fără să aștepte rezultatele activității Comisiei și rezultatele investigației Procuraturii Generale, a acționat în judecată compania „Avia-Invest”, solicitând rezilierea contractului de concesionare a Aeroportului Chișinău.



„Este de presupus că acest lucru s-a făcut nu doar cu acordul, ci la ordinul direct al premierului de la acea vreme, Maia Sandu. În orice caz, ea prima a anunțat despre aceasta pe pagina sa pe o rețea de socializare, punctând poziția Guvernului: „Considerăm că acest contract a fost încheiat cu multiple încălcări ale legislației și prejudiciind interesele statului”. Nathan Rothschild, cu o bună reputație de cumpărător al companiei-concesionare, care administra AIC, a considerat o astfel de poziție a statului ca neconformă cu normele civilizate de a face afaceri. Încă în luna octombrie, juriștii companiei au demarat pregătirea unei cereri de chemare în judecată în unul dintre arbitrajele internaționale. Guvernul a fost anunțat despre asta într-o scrisoare specială. În scrisoare au fost expuse detaliat aspectele juridice care stau la baza viitorului dosar. Amenințările la adresa investitorului străin, încălcarea grosolană a acordului internațional despre promovarea și protecția reciprocă a investițiilor dintre Republica Moldova și Cipru – acestea sunt câteva din pretențiile juridice ale companiei cipriote adresate Guvernului Republicii Moldova. Scrisoarea conținea, de asemenea, o avertizare: dacă autoritățile vor iniția procesul de reziliere a contractului de concesionare fără motive juridice întemeiate, va fi depusă o plângere la curțile de arbitraj internațional”, a declarat directorul „Komaksavia Airport Invest”, precizând că răspunsul Guvernului la această scrisoare ultimativă a constat în câteva rânduri încâlcite.



„Ele, în general, nici nu erau adresate investitorului străin, dar propriului ministru al economiei. În document, în particular, se vorbea despre faptul că Guvernul nu dorește să provoace un conflict și vrea să evite procedura de arbitraj, iar Ministerul Economiei ar trebui să inițieze negocieri cu compania concesionară a Aeroportului”, a conchis Menelou.

Scrisoare „Komaksavia Airport Invest” – fondatorii companiei „Avia Invest” SRL către Guvernul R. Moldova





Recent Guvernul a cerut, prin intermediul Agenției Proprietăți Publice, ca instanța de judecată să dispună aplicarea sechestrului pe toate bunurile imobile ale „Avia Inves”t, compania concesionară a Aeroportului Chișinău. Mai mult decât atât, Executivul dorește anularea contractului de concesiune, dar și arestarea conturilor companiei care gestionează Aeroportul.



Amintim că din luna septembrie 2019 acest litigiu a devenit mingea unui ping-pong jucat de instanțele de judecată. La 10 septembrie, reprezentantul APP, Eugeniu Moraru, s-a adresat cu cerere de chemare în judecată către „Avia Invest SRL”, solicitând recunoașterea nulității contractului de concesiune a activelor aflate în gestiunea ÎS Aeroportul Chișinău și a terenului aferent, precum și restituirea activelor Aeroportului și a terenului.



La 16 septembrie, magistrata Maria Alexei de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a declinat competența de examinare a cauzei. În susținerea concluziei sale, instanța a invocat că se impune necesitatea transmiterii cauzei civile completului specializat în materie de contencios administrativ pentru examinare, conform competenței, or, obiectul acțiunii derivă dintr-un contract administrativ.



Ulterior, cauza a fost repartizată magistratei Tatiana Avasiloaie, de la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani. La 30 septembrie, instanța a dispus însă suspendarea procesului de examinare a cauzei civile și a transmis cauza spre soluționarea conflictului la Curtea de Apel (CA) Chișinău. În susținerea concluziei sale, instanța a invocat că această cauză este una civilă de drept comun, și nu de contencios administrativ.



La patru luni distanță, pe 14 ianuarie, instanța a întors demersul APP de chemare în judecată a Avia Invest pentru că nu corespunde normelor legale și a acordat un termen de 20 de zile pentru ca instituția să repare lacunele și să reformuleze cererea.



Operațiunile și managementul Aeroportului Internațional Chișinău au fost transferate către „Avia Invest” în noiembrie 2013, în baza unui parteneriat public-privat. Compania concesionară s-a angajat să administreze Aeroportul timp de 49 de ani și să investească în modernizarea lui 250 de milioane de euro.



La sfârșitul lunii decembrie, a devenit cunoscut faptul că NR Investments Ltd renunță la cumpărarea cotei de 95% din Avia Invest SRL. Ultima a informat ulterior, într-un comunicat de presă, că omul de afaceri din Federația Rusă, Andrei Goncearenko, este noul beneficiar al companiei „Komaksavia Airport Invest" Ltd, care deține 95% din „Avia-Invest".