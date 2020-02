Cum sa usuci hainele in mai putin de jumatate de ora

Vrei neaparat sa porti, astazi, articolul vestimentar preferat, dar e murdar? Nu te impacienta. Il poti spala si usca in mod rapid. Iata cateva trucuri de uscare a hainelor. Ai nevoie de maximum jumatate de ora!



Metoda pentru pantaloni:



– baga pantalonii(jeansii) in masina de spalat, impreuna cu 2-3 prosoape mari si curate;



– activeaza programul de stoarcere-centrifugare;



– scoate pantalonii din masina si usuca-i cu ajutorul fierului de calcat. Practic, in cateva minute, vei putea purta perechea de pantaloni preferata!



Metoda pentru bluza, tricou sau maiou:



– infasoara articolul vestimentar intr-un prosop mare, uscat;



– ruleaza intr-un sul si aseaza-l jos ;



– urca- te peste sul si apasa cu talpile pentru ca umezeala din bluza/tricou/maiou sa intre in prosop;



– scoate bluza/tricoul/maioul din prosop si usuc-o cu ajutorul fierului de calcat;



Metoda pentru hainele umede. Daca articolele vestimentare vizate au stat deja la uscat o perioada si nu mai sunt foarte ude, calca-le cu fierul fara abur, punand unasternut deasupra.

Cearşaful va retine aburul ce va iesi din tesatura.