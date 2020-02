Ce beneficii vei obține dacă folosești frunze de nuc pentru păr?

Frunzele de nuc au fost utilizate încă din Antichitate atât pentru proprietățile medicinale, cât și pentru prepararea produselor cosmetice. Află de ce ar trebui să folosești și tu frunze de nuc pentru păr și vei descoperi că nu este deloc greu să obții luciul și lungimea dorite, în timp ce eviți mătreața și excesul de sebum.



Te-ai săturat de vopsirile succesive care nu fac decât să-ți degradeze părul și să-l facă aspru și greu de pieptănat? O rutină de îngrijire care mizează pe frunze de nuc pentru păr va face minuni în ceea ce privește aspectul podoabei capilare. Vei accelera ritmul de creștere a părului și nu vei mai avea probleme pentru că părul se îngrașă rapid și are un aspect tern sau aplatizat.



Iată ce avantaje vei obține dacă alegi să folosești frunze de nuc pentru păr:



1. Nu vei mai avea nevoie să-ți vopsești părul des

Ceaiul de frunze de nuc întreține nuanța închisă a părului și nu va mai trebui să te vopsești des pentru a obține culoarea pe care ți-o dorești. Nu trebuie decât să te clătești cu acest ceai după ce te-ai șamponat, iar rezultatele vor deveni vizibile după cel mult o săptămână.

Frunzele de nuc sunt utile atât pentru menținerea culorii închise pentru tot părul, cât și pentru îngrijirea șuvițelor.



2. Vei avea un păr strălucitor

Dacă de fiecare dată când te uiți în oglindă observi părul tern și foarte uscat este cazul să folosești frunzele de nuc pentru a obține un păr mătăsos, fără fire rebele sau electrizate. Ceaiul va netezi întreaga suprafață a firelor de păr, iar după numai două clătiri podoaba capilară va arăta mult mai bine. Continuă să folosești ceaiul pentru a-ți proteja părul fără ingrediente chimice.



3. Vei uita de mătreață

Ai încercat foarte multe produse pentru mătreață, dar nu ai reușit să o elimini, iar mâncărimile te fac să-ți dorești să ai părul foarte scurt? Nu este nevoie să te tunzi, ci doar să testezi ceaiul de frunze de nuc.Tamponează în fiecare zi rădăcinile și vei ține sub control mătreața.

În scurt timp nu se va mai vedea pe haine, iar în 3 săptămâni va fi eliminată și de pe pielea capului.



4. Nu va mai trebui să te speli pe cap în fiecare zi pentru că ți se îngrașă părul

Te speli foate des pe cap pentru că producția excesivă de sebum neutralizează volumul și îți compromite aspectul? Evită părul îngrășat sau urmele pe care le poate lăsa pe haine cu ajutorul frunzelor de nuc. Clătește-te cu 200ml de ceai concentrat o dată la 2 zile și părul tău va fi bine hidratat și va avea mult volum.



5. Vei reduce pierderea de pigmenți între vopsiri

Nu numai că adaugă o nuanță foarte plăcută părului, dar frunzele de nuc sunt remediul ideal și pentru menținerea culorii după vopsire.

Clătirea cu acest ceai minimizează pierderea în timp a pigmentului și previne aplatizarea sau lipsa de strălucire. Vei putea merge la salon mai rar, dar vei arăta incredibil!



6. Vei preveni căderea părului și vei accelera creșterea

Ceaiul de frunze de nuc fortifică rădăcina părului și elimină celulele moarte acumulate pe pielea capului. Vei vedea că părul îți va crește mai repede și va fi foarte bogat și catifelat. Dacă ți-ai dorit mereu să ai un păr foarte lung nu ai de ce să aplici balsamuri cu multe ingrediente artificiale care îți pun în pericol sănătatea, ci este suficient să apelezi la acest remediu tradițional verificat timp de sute de ani.



7. Ai la dispoziție un remediu rapid dacă ți-ai decolorat părul, dar te-ai răzgândit

Ai crezut că vrei să ai părul deschis la culoare, dar după ce l-ai decolorat ai constatat că noua nuanță de blond nu te avantajează sau nu arată așa cum ți-ai închipuit? Nu este nevoie să aplici o vopsea de păr închisă la culoare care poate degrada și mai mult părul fragilizat în urma procesului de decolorare, ci prepară o infuzie concentrată din frunze de nuc pentru a putea reveni treptat la o nuanță mai închisă.

Va fi nevoie de disciplină, dar vei evita în acest mod ruperea părului și aspectul deteriorat.

În plus, este posibil să obții o culoare prea închisă dacă folosești tonuri de brunet pe un păr decolorat sau chiar să apară nuanțe verzui. Infuzia din frunze de nuc este o opțiune mai sigură pentru a arăta în continuare foarte bine.