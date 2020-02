Țelina este bogată în vitamina C și scade colesterolul. Opt motive pentru care să consumi țelină

Țelina este o legumă folosită peste tot în lume, dar prea puțin apreciată pentru proprietățile sale naturale.



Află despre beneficiile sale și nu evita să consumi salata de țelină oricând.



Țelina este o legumă folosită cel mai adesea la supe și salate, sau chiar pe post de garnitură pentru anumite preparate.



Poate fi consumată și ca gustare, căci nu îngrașă și îți oferă senzația de sațietate.



Țelina este bogată în vitamina C și scade colesterolul.



8 beneficii pentru care să consumi țelină



Țelina conține minerale cum ar fi calciu, sodiu, cupru, magneziu, fier, zinc și potasiu.



Acesta conține acizi grași și vitamine, inclusiv vitamina A, K, C, E, D și vitaminele B (tiamină, riboflavină, acid folic, vitamina B6 și vitamina B12).



De asemenea, conține fibre.



1. Țelina scade colesterolul



Consumul de țelină în fiecare zi poate reduce colesterolul care blochează arterele (denumit LDL sau colesterolul „rău”).



Ftalidele din această plantă stimulează, de asemenea, secreția de sucuri biliare, care lucrează pentru a reduce nivelurile de colesterol.



Mai puțin colesterol înseamnă mai puțină placă pe pereții arterelor și o îmbunătățire generală a sănătății inimii.



Fibra care se gaseste in ea, de asemenea, functionează pentru a elimina colesterolul din fluxul sanguin crescând sănătatea cardiovasculară.



2. Țelina detoxifică organismul



Acționează ca un antioxidant și, în realitate, pot fi utilizate toate părțile de țelină, inclusiv semințele, rădăcinile și frunzele.



Consumul de legume în mod regulat ajută la evitarea bolilor renale, pancreasului, ficatului și vezicii biliare.



3. Țelina previne infecțiile urinare



Semințele de țelină ajută la eliminarea acidului uric deoarece este frecvent utilizat pentru proprietățile sale diuretice, ceea ce înseamnă că stimulează urinarea.



Prin urmare, este bună pentru persoanele cu tulburări ale vezicii urinare, probleme la rinichi, cistită și alte afecțiuni similare.



Semințele, de asemenea, ajută la prevenirea infecțiilor tractului urinar la femei.



4. Țelina reduce siptomele de astm



Vitamina C prezentă în țelină previne afectarea radicalilor liberi și are, de asemenea, proprietăți antiinflamatorii.



Aceste proprietăți diminuează severitatea condițiilor inflamatorii cum ar fi astmul.



5. Țelina reglează echilibrul de fluide



Țelina este bogată în sodiu și potasiu, iar ambele minerale ajută la reglarea echilibrului fluidelor în organism.



6. Țelina elimină migrenele



Prezența cumarinelor din țelină poate ajuta la ameliorarea migrenelor.



Mecanismul exact nu este pe deplin înțeles, dar cercetările indică o suprimare a eliberării de oxid nitric în creier, care poate provoca dureri de cap și migrene



7. Țelina ajută în curele de slăbire



Sucul de țelină înaintea meselor vă poate ajuta să reduceți din greutate.



Are un conținut foarte scăzut de calorii și satură, de asemenea, datorită conținutului ridicat de fibre.



Prin urmare, aceasta poate contribui la reducerea tendinței de a mânca și vă ajută să vă mențineți greutatea fără să simțiți foame tot timpul!



8. Țelina te calmează



Această legumă este un bun tonic nervos datorită conținutului ridicat de calciu din compoziție.



Ce alte beneficii mai are



Ajută la prevenirea multor boli și afecțiuni care includ nevrita optică, constipația, astmul bronșic, hipertensiunea arterială, epuizarea mentală, acidoza, anemia, obezitatea și tuberculoza.



De asemenea, ajută la îmbunătățirea sănătății generale și a rezistenței dinților.



Precauții



Semințele acestei legume conțin uleiuri volatile, flavonoide, cumarine și acid linoleic și, prin urmare, nu sunt bune pentru femeile gravide deoarece pot provoca contracții ale uterului.