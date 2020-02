Filat nu a scris denunț pe Dodon ca să nu-l încurce să candideze la prezidențiale

Adevăratul motiv pentru care fostul lider al Partidului Liberal Democrat și fostul premier Vlad Filat, condamnat pentru acte de corupție, nu a scris denunț pe președintele Igor Dodon a fost ca să nu-l încurce pe acesta să candideze pentru al doilea mandat de șef al statului. Cei doi își fac servicii reciproce încă din anul 2012, iar acum Filat mai are și misiunea de a o ataca pe președinta PAS, Maia Sandu, este concluzia prezentată în cadrul emisiunii „Radar politic”, distribuită pe rețelele de socializare.



Zilele trecute Vlad Filat a declarat la o emisiune la Jurnal TV că atunci când se afla în penitenciar Vlad Plahotniuc i-ar fi solicitat printr-un emisar să scrie denunț pe Igor Dodon, iar el a refuzat. Prin acest refuz, Filat îl apără, de fapt, pe Dodon și-i deschide calea pentru a obține un nou mandat de șef al statului, se menționează în emisiune.



„Dodon ar putea obține cel de-al doilea mandat dacă, în primul rând, va obține certificat de integritate, care i-ar da undă verde ca să candideze. Iar certificat de integritate nu ar putea obține dacă ar avea dosar pe finanțare din exterior a PSRM, de exemplu, sau dosar pentru mita luată ca să-l voteze pe Timofti. De asta Filat nu a scris denunț pe numele lui Dodon - ca să nu-l încurce să voteze la aceste alegeri prezidențiale”, notează autorul.



În cadrul emisiunii este amintit faptul că anume Dodon l-a votat pe Nicolae Timofti președinte în 2012, iar pentru aceasta ar fi primit 3 milioane de dolari de la Filat. Se precizează faptul că Timofti, „un președinte marionetă”, a fost omul lui Filat, deci, este logic că anume Filat a fost cel interesat în alegerea acestuia, respectiv, el i-a dat banii lui Dodon.



În plus, Filat mai are acum misiunea să o atace pe Maia Sandu, principalul contracandidat al lui Igor Dodon. Se pare că în „ecuație” este implicat și liderul Platformei DA, Andrei Năstase. „Este clar - între Filat și Dodon, cel mai probabil și Andrei Năstase, există înțelegerea ca să bată în Maia Sandu. Atacuri noi deja vedem”, concluzionează emisiunea.