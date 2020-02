E sănătos sau nu să consumi carne? Avantaje și dezavantaje mai puțin știute

Păreri pro și contra consumului de carne: iată ce avantaje și dezavantaje are.



Dezbaterile pe tema consumului de carne sunt interminabile iar argumentele sunt în număr mare și de o parte, și de cealaltă. Adevărul este însă undeva la mijloc iar efectele depind într-o măsură importantă și de cantitatea consumata, dar și de organismul fiecarei persoane in parte.



Păreri pro și contra consumului de carne:



Avantajele consumului de carne



Este demonstrat că, dacă este consumată moderat, în combinație cu alte alimente, carnea are efecte benefice pentru organismul uman.



Cateva dintre avantajele consumului de carne:



- carnea de porc este extrem de bogata in vitamina B1, seleniu si zinc, elemente ce ajuta la intarirea sistemului imunitar si la functionarea optima a creierului;



- carnea alba, precum cea de pui, este bogata in magneziu, si este extrem de utila pentru cei care sufera de insomnie sau pentru cei care lucreaza intr-un mediu de lucru stresant;



- carnea de miel este bogata in fier si ajuta astfel la prevenirea aparitiei anemiei;



- carnea de vita este bogata in antioxidanti, vitamina E si acizi grasi Omega 3, elemente care previn imbatranirea organismului si protejeaza sanatatea inimii;



- carnea ajuta la cresterea masei musculare, datorita proteinelor si zincului din compozitie;



- carnea este recomandata femeilor insarcinate, deoarece ajuta la dezvoltarea creierului si a ochilor fatului. De asemenea, s-a demonstrat si ca femeile care consuma carne au sanse mai mici de a face depresie post natala dupa nastere.



Dezavantajele consumului de carne



Consumul de carne este blamat in special de vegetarieni, dar anumite studii realizate de diverse organizatii au demonstrat ca aceasta poate avea o serie de efecte negative asupra organismului uman.



Cateva exemple:



- consumul de carne creeaza o aciditate foarte mare in organismul uman, deoarece este greu de digerat. Poate provoca astfel stari de oboseala si slabiciune;



- consumul de carne introduce in organism cantitati mari de chimicale extrem de daunatoare corpului uman. Aceste chimicale provin in special din substantele cu care sunt hranite animalele pe care le consumam. Ajungem astfel ca, odata cu carnea mancata, sa ingeram hormoni de crestere, antibiotice, pesticide sau erbicide. In timp aceste substante pot provoca probleme grave de sanatate.



- anumite studii au ajuns la concluzia ca o dieta in care este inclusa regulat carnea poate contribui la aparitia diverselor forme de cancer; de asemenea, s-a constatat o mortalitate cardiovasculara mai ridicata in cazul consumatorilor de carne;



- consumul de carne se pare ca incetineste absorbtia vitaminelor si a mineralelor din celelalte alimente;



- consumul de carne procesata creste nivelul tensiunii si a colesterolului din organism.