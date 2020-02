Poetul Grigore Vieru, omagiat la 85 de ani de la naștere

Zeci de oameni s-au adunat vineri, 14 februarie, la bustul lui Grigore Vieru de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române din Chişinău, pentru a-i aduce un omagiu regretatului poet, în ziua în care el ar fi împlinit 85 de ani. Printre aceştia au fost scriitori, compozitori, ziarişti, oameni de cultură, politicieni, profesori, elevi şi copii, transmite MOLDPRES.





Președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, Arcadie Suceveanu, moderatorul manifestării, a remarcat că Grigore Vieru constituie pentru noi un model moral, un model de scriitor implicat totalmente în viața cetății.

„Grigore Vieru era clasic încă în viață. Dar el s-a clasicizat sub ochii noștri și noi, colegii lui mai tineri, am fost favorizați să avem un asemenea mentor în mijlocul nostru. Am mers în aceeași luntre a clipei. Prin acțiunile lui civice, el a devenit un simbol al renașterii naționale. A fost o stâncă morală. El a cântat ca nimeni altul frumusețea limbii române, idealurile noastre românești. Este un poet care se află mereu în actualitate și continuă să influențeze starea de spirit a acestui timp. Grigore Vieru este iubit pentru sinceritatea și simplitatea scrisului său, o simplitate profundă, așa cum este cea a apei de izvor”, a accentuat Arcadie Suceveanu.

În context, Călin Vieru, fiul poetului, a spus că, în prezent, sunt făcute niște traduceri din opera tatălui său în limbile ucraineană și maghiară, care vor fi prezentate în premieră la Festivalul Internațional de Poezie „Grigore Vieru”, duplexul Chișinău-Iași, care va avea loc în luna mai, iar Academia de Științe a Moldovei lucrează în continuare la Opera Omnia. „Noi, membrii familiei, suntem invitați în școli, grădinițe și universități. Ne bucurăm că Primăria Chișinău a identificat un sediu pentru Casa –Muzeu „Grigore Vieru”, în centrul istoric al orașului, la intersecția străzilor Eminescu-Mateevici” , a precizat Călin Vieru.

Acțiuni culturale dedicate poetului se vor desfășura pe parcursul zilei la Uniunea Scriitorilor din Moldova, Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, în instituții de învățământ și cultural-artistice din întreaga țară, precum și la Iași și în alte orașe ale României. Tot azi, la Casa-Muzeu „Grigore Vieru” din satul de baștină al poetului, Pererâta, raionul Briceni, se desfășoară un festival internațional de poezie cu participarea elevilor și mai multor oaspeți din România și Ucraina.

Poetul Grigore Vieru s-a născut la 14 februarie 1935, în satul Pererâta, judeţul Hotin, în prezent raionul Briceni. Este autorul mai multor volume de versuri. Opera sa a fost tradusă în engleză, rusă, germană, italiană, bulgară şi în alte limbi. În 1988 i-a fost acordată cea mai prestigioasă distincţie internaţională în domeniul literaturii pentru copii - Diploma de Onoare „H. Ch. Andersen”. În 1993, a fost ale membru corespondent al Academiei Române, iar în 1996 a fost decorat cu „Ordinul Republicii”.

S-a stins din viaţă la 18 ianuarie 2009, în urma unui accident rutier. Grigore Vieru a fost decorat post-mortem cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce.