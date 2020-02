Beneficiile unturii. De ce este untura mai sănătoasă decât uleiul

Să recunoaștem. Multe dintre noi strâmbă din nas atunci când aud de untură. Ne-am obișnuit să îndepărtăm pielea de pe pulpele de pui, cum ne-am putea imagina că ar fi posibil să mâncăm untură așa cum mâncau părinții și bunicii noștri: întinsă pe pâine și cu sare deasupra? Beneficiile unturii sunt însă multe și de necontestat.



Sigur, îngrașă și crește colesterolul, favorizând apariția bolilor cardiovasculare. Dar asta doar în condițiile în care este consumată cu regularitate.



Grăsimea animală, mai sănătoasă decât cea vegetală



Deşi au fost blamate o lungă perioadă de timp, s-a demonstrat că grăsimile animale sunt mult mai sănătoase decât cele vegetale. “După toate studiile de la ora actuală, untura este mai sănătoasă decât uleiul. Grăsimile animale sunt foarte sănătoase. Bunicii noştri nu foloseau ulei trans sau ulei netrans, foloseau untură de porc“, preciza Sorin Minea, preşedintele Romalimenta, în cadrul unei emisiuni de la Digi24, potrivit adevarul.ro



Reputatul nutriționist Mihaela Bilic militează și ea pentru consumul de grăsime: “Ne-au trebuit 50 de ani să ajungem în penibilul punct, noi, ca medici, să spunem: am greşit, nu grăsimea face rău. Şi acum ce facem, ne mai trebuie 50 de ani ca oamenii să se întoarcă la slănină? Am falsificat într-un fel, pentru că percepţia consumatorului este că dietetic este sănătos şi e greşit! Mâncarea sănătoasă e aia bogată în grăsime“, a declarat Mihaela Bilic, potrivit sursei citate anterior.



Beneficiile unturii



Cele mai sănătoase tipuri de grăsimi saturate sunt grăsimile monosaturate. Acestea se regăsesc în uleiul de măsline, avocado și anumite tipuri de nuci. După uleiul de măsline, untura ocupă locul al doilea la capitolul grăsmi monosaturate.



Printre beneficiile pentru sănătate ale unturii se-numără:





- acidul oleic din compoziția unturii previne depresia sau, în cazul instalării acestia, o diminuează considerabil

- este bogată în vitamina D, care menține nivelurile normale de calciu și fosfor din sânge, favorizează buna funcționare a mușchilor și întărește sistemul imunitar

- reglează producţia de hormoni și asigură sănătatea tiroidei

- previne apariţia cancerului, în special a cancerului mamar



Cum se pregătește și cum se păstrează untura



Pentru a pregăti untura, se poate folosi atât slănina de sub șorici, cât și cea de pe abdomen sau de pe bucățile mai grase de carne.



- îndepărtează grăsimea de pe carne sau de pe șorici;

- spal-o bine, tai-o cubulețe și lasă-le să stea două ore în apă rece;

- toac-o și pune-o la topit într-o cratiță, la foc potrivit, amestecând din când în când;

- după ce a fiert, ia-o cu lingura și strecoar-o în alt vas, astfel încât să fie înlăturate eventualele resturi de carne sau șorici;

- pune-o în vase de lut sau de metal smălțuite sau în borcane legate la gură cu hârtie cerată.



Recipientele cu untură trebuie păstrate la rece, într-un spațiu bine aerisit și uscat. Atenție! Nu se păstrează în frigider întrucât acesta menține un nivel ridicat de umiditate, iar untura nu va rezista multă vreme.