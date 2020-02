Ce spun astrele azi, 13 februarie

Berbec

Aveti grija caci, in contextual astral al zilei de astazi, spiritual critic va este destul de afectata, astfel incat nu veti reusi sa aveti o perceptie clara, corecta asupra adevaratelor intentii ale celor din jur; nu va lasati deceptionati de cine stie ce persoana lipsita de scrupule, care va este aproape sau, mai rau, implicati in afaceri dubioase. Daca simtiti nevoia, apelati doar la sfatul unor persoane de incredere, persoane despre care stiti ca va sprijina neconditionat. In plan personal, este posibil sa aveti parte de momente placute, romatice, pline de pasiune chiar; comunicarea in cuplu este stimulata, asa ca ar fi bine sa faceti uz de contextul favorabil, pentru a lamuri eventuale chestiuni neclare existente intre voi si parteneri.



Taur

Circumstantele sunt favorabile indeplinirii unor vise pe care vi le-ati faurit de mai multa vreme incoace; daca aveti proiecte pe care doriti sa le puneti in aplicare, acum este momentul cel mai potrivit pentru a actiona. Relatiile cu prietenii si apropiatii vor fi mult mai cordiale, ca de obicei; din pacate, comportamentul capricios pe care-l adoptati, uneori fara sa va dati seama la timp, poate stica un ambient care se anunta extreme de placut. Exista si dezavantaje materiale in acest caz; veti fi lipsiti de aflarea unor informatii care s-ar dovedi extreme de pretioase in anumite imprejurari. Viata amoroasa va fi foarte condimentata si, daca nu veti fi atenti, ar putea ajunge chiar subiect de discutii in anumite cercuri; discretia este recomandata, mai ales daca aveti de gand sa va faceti putin de cap. Aveti grija sa nu-i raniti pe cei dragi, in acest timp!



Gemeni

Daca doriti ca, mereu, vo sa aveti ultimul cuvant in relatia de cuplu, sa nu va asteptati ca aceasta sa functionee foarte bine; ba chiar nu ar trebui sa fiti surprinsi daca va surveni o rupture destul de brusca, pentru voi, poate, neasteptata, insa destul de fireasca, in aceste conditii. Nu este un moment potrivit pentru a lansa o afacere sau un proiect de anvergura, pentru a face o schimbare majora in situatia voastra profesionala; este mult mai bine sa mergeti, constant, pe drumul pe care-l aveti in prezent, pana vor veni zile mai favorabile schimbarilor majore. Daca vreti neaparat sa modificati ceva, pentru a iesi din cotidian, poate ar trebui sa va ganditi la imbunatatirea situatiei voastre locative. Nu mancati grasimi si dulciuri in exces; sunteti predispusi afectiunilor cauzate de exces de astfel de substante in organism, asa ca nu este indicat sa veniti cu noi surplusuri.



Rac

Astazi ar fi bine sa evitati calatoriile, deplasarile dintr-un loc intr-altul, pe distante mari; daca nu se poate astfel, atunci trebuie sa va inarmati cu rabdare si sa fiti pregatiti pentru intarzieri, incuracturi de bagae si alte chestii asemenea. Daca puteti vedea partea amuzata a unor astfel de inconveniente, s-ar putea nici sa nu resimtiti stresul. Din punct de vedere emotional, ziua aceasta poate fi caracterizata ca fiind destul de instabila, mai ales daca va stabiliti tinte greu de atins; dezamagirile nu au rolul de a va intari redrea in sine, dimpotriva! Este recomandata precautie in ceea ce priveste managementul finantelor; faceti modificari semnificative ale metodelor de investitie, numai dupa o cercetare atenta si nu acordati incredere persoanelor pe care nu le cunoasteti foarte bine si carora nu sunteti convisi ca le puteti acorda incredere.



Leu

Planurile aflate in asteptare, in diverse stadii de realizare, ar putea sa-si gaseasca astazi rezolvarea astazi, si chiar intr-un timp record. Mai ales in domeniul profesional, astrele va ofera context favorabil pentru a va face remarcati, pentru a va pune in valoare calitatile, abilitatile. Dragostea va fi provocatoare, atat pentru cei aflati deja intr-o relatie, cat si pentru celibatari; intamplari neasteptate pot sa anime relatia de cuplu sau sa-i aduca pe cei singuri in fata persoanei care le-ar putea schimba viata. Interrelationarea se va intensifica; circumstante favorabile va vor ajuta sa cunoasteti oameni cu care veti descoperi ca aveti multe lucruri in comun, ceea ce va ajuta sa interactionati mult mai usor cu acestia, trecand peste stadiile incomode de la inceputul relatiilor. Cunoasterea unor medii noi de viata sau de munca va va incuraja sa va deschideti mai mult, sa fiti mai toleranti.



Fecioara

Ziua de astazi va fi o zi a dezamagirilor; si voi veti dezamagi pe altii, si altii va vor dezamagi pe voi, poate pentru ca exercitati constrangeri asupra relatiilor de amicitie sau sociale sau poate pentru ca voi va aflati sub un autorism din partea celor vizati. Riscul de dispute cu persoane destul de apropiate voua este crescut. Fiti atenti sa nu va scoateti prea mult in evidenta anumite intentii nu foarte binevoitoare; chiar daca este dificil sa recunoasteti, nu intotdeauna va puteti considera ca avand cele mai bune intentii. Si mai rau este daca actionati in acest fel fata de partenerul de cuplu; nu este recomandabil sa pastrati dusmanie unul fata de celalalt, in nici un caz; tendinta trebuie sa fie, si de o parte si de cealalta, de aplanare a conflictelor, de compromis reciproc.



Balanta

Viata voastra sentimentala s-ar complica nedorit de mult, daca veti actiona capricios, fara consecventa, angajandu-va in intalniri ciudate si aventuri riscante; este bine sa va pastrati, si chiar sa faceti eforturi substantile in acest sens, de partea sigura a evenimentelor. Familia va inconjoara cu afectiune; veti primi dovezi neasteptate de atasament, care va vor demonstra devotamentul acestor persoane si faptul ca le puteti acorda incredere. Puteti sa va antreanati in actiuni de renovare in spatiul domestic, la care sa participe toti cei dragi voua, astfel incat sa imbinati, in mod fericit, utilul cu placutul. Incercati sa rezistati tentatiei de a face achizitii inutile; finantele se pot dezechilibra extrem de usor. La fel si psihicul, daca nu aveti putin grija sa va menajati, mai ales daca aveti activitati profesionale stresante, care va solicita si va ocupa mult timp.



Scorpion

Aveti sentimentul ca totul vas ta impotriva sic a nu prea aveti control asupra a ceea ce se intampla; acest fapt genereaza o stare de nervozitate care nu va face deloc bine. Va lipseste increderea in voi insiva, iar acest lucru creaza panica, iar lupta impotriva acestei frici va sleieste de puteri. Sent anumite chestiuni in privinta carora nu trebuie sa va bazati pe persoanele foarte apropiate, a caror opinie poate crea mai multa confuzie, adancindu-va si mai mult in ceata; aveti nevoie de pareri obiective, ale unor persoane detasate, care va pot oferi pareri pertinente. Viata sentimentala va fi destul de intense, pentru multi dintre voi; altii, insa, ati putea cadea victime iluziei devotamentului partenerului, care de fapt, nu exista decat in imaginatia voastra. Este rau cand va oferiti cu totul unei relatii, iar suferinta despartirii este revasitoare din punct de vedere psihic; insa mai bine puneti punct din timp, decat sa trenati intr-o relatie in care sentimentele sunt neimpartasite.



Sagetator

Ideea de eficienta va obsedeaza, intr-o anumita masura, asa ca astazi veti face tot posibilul sa folositi fiecare farama de timp pe care o aveti, cat mai productiv posibil. Fiti vigilenti in ceea ce priveste relatiile interpersonale la locul de munca; stimulate colaborarile profesionale, insa nu va deschideti personal, persoanelor in care nu aveti suficienta incredere. Unii nu sent atat de bine intentionati, iar informatiile despre vulnerabilitatile voastre ar putea fi folosite in scopul prejudicierii intereselor pe care le aveti. Va fi greu sa va adaptati uneori, unor situatii care implica sa fiti si precauti, in afara de eforturile indreptate spre indeplinirea obiectivelor profesionale; va trebui, insa sa o faceti pe cat puteti de bine, astfel incat sa aflati din timp pe cine va puteti baza si pe cine nu.



Capricorn

Pasiunea va va cuprinde astazi, si nu doar in domeniul sentimental; veti simti nevoia de a pune pasiune si in multe dintre actiunile pe care le veti intreprinde, de-a lungul zilei. In plan personal, veti da dragoste, dar veti si primi, la fel de multa; unele persoane ar putea sa va invidiezepentru climatul linistit si fericit care se manifesta in viata voastra. In contextul acestei ambiante astrale, riscati sa fiti chiar prea creduli; totusi, este bine sa analizati asa cum trebuie vestile pe care le primiti si sa treceti prin filtrul propriu, cu multa atentie, ceea ce auziti sau vedeti. Unele informatii pot fi eronate cu intentie si pot fi menite a va conduce spre destinatii gresite, care nu va intereseaza.



Varsator

In domeniul profesional, astazi veti avea alaturi prieteni care va cunoasc foarte bine calitatile si vi le apreciaza pe masura; in aceste conditii, puteti face multe lucruri interesante sau mai puteti delega unele activitati, daca simtiti ca sunteti prea aglomerati si nu mai faceti fata. Este o zi in care trebuie sa puneti accent pe eficienta, pe organizare; chestiunile financiare trebuie sa intre sub incidenta acelorasi atribute. Aveti grija la sanatatea sistemului digestiv; contextul astral incetineste functionalitatea acestuia, astfel incat este posibil sa apara unele probleme de sanatate; adoptati un regim mai lejer de harana, pe parcursul acestei zile.



Pesti

Va veti confrunta cu unele dificultati financiare, care nu vor fi usor de rezolvat; este bine sa fiti precauti in investitii, in parteneriatele pe care le incheiati, in general, in cheltuielile pe care aveti de gand sa le faceti. Puteti merge inainte in cariera pe care deja o aveti, mai ales daca aveti perspective promitatoare; totusi, este bine sa stiti, pentru cei interesati, ca este un moment propice pentru schimbarile din cariera, pentru alegerea unui domeniu in care sa va faca realmente placere sa activati. In viata de cuplu, adoptati o atitudine plina de consideratie fata de partener, pentru ca lucrurile sa se mentina intr-o nota linistita, serena, in relatia de cuplu.