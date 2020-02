Metabolismul este doar unul dintre numeroșii termeni care descriu reacțiile chimice de la nivelul corpului nostru.



Cu toate acestea, termenul metabolism este adesea folosit interșanjabil cu termenul rată metabolică, deci cu numărul de calorii arse.



Secretele unui metabolism mai rapid



Cu cât această rată este mai ridicată, cu atât mai multe calorii arzi, cu atât mai ușor îți este să slăbești, dar și să te menții.

Iată 10 sfaturi pentru un metabolism mai rapid



Adoptă o dietă bogată în proteine



Mâncatul îți poate crește metabolismul pe o perioadă de câteva ore. Acest proces poartă numele de Efect Termic al Alimentelor și este rezultatul caloriilor extra necesare digestiei, absorbției și procesării nutrienților din masa ta.



Proteinele cresc cel mai mult Efectul Termic al Alimentelor și, implicit, rata metabolică (15-30%), spre deosebire de carbohidrați (5-10%) sau grăsimi (0-3%).



O dietă bogată în proteine s-a dovedit a fi de asemenea foarte hrănitoare, împiedicând mâncatul excesiv.



Bea mai multă apă rece



Studiile au demonstrat că, după consumul a jumătate de litru de apă, metabolismul din perioada de repaus crește cu 10-30% timp de o oră.



Acest efect de ardere a caloriilor poate fi mai mare dacă apa este rece, corpul nostru folosind energie în plus pentru a aduce apa la temperatura corpului nostru.



Tot studiile au mai arătat și că apa consumată cu o jumătate de oră înainte de masă te poate ajuta să mănânci mai puțin.



Fă antrenamente de intensitate înaltă



Antrenamentele de mare intensitate în interval implică efort maxim în intervale scurte urmate de momente și mai scurte de recuperare.



Astfel de antrenamente cresc metabolismul chiar și după ce a fost încheiat și ajută la pierderea în greutate.



Ridică greutăți



Mușchii sunt activi metabolic mai mult decât grăsimea, tocmai de aceea, dezvoltându-ți musculatura îți poți crește metabolismul.



Ridicarea greutăților te va ajuta de asemenea să combați pierderea masei musculare asociată cu pierderea în greutate.



Cu alte cuvinte, mușchii te vor ajuta să ai un metabolism mai rapid chiar și în momentele de repaus.



Bea ceai verde



Ceaiul verde s-a dovedit că poate crește metabolismul cu 4-5%. Acest tip de ceai ajută la convertirea unora dintre grăsimile depozitate de corp în acizi grași liberi care pot crește arderea grăsimilor cu 10-17%. Are puține calorii, deci este benefic atât pierderii în greutate, cât și menținerii ei.



Mănâncă alimente picante



Ardeiul iute conține capsaicină, substanță care are potențialul de a crește rata metabolică. Există însă persoane care nu pot suporta cantitatea de ardei iute necesară pentru a fi înregistrat un efect semnificativ.



Ardeiul iute poate arde 10 calorii în plus per masă. Pe cont propriu nu este cel mai eficient, însă funcționează de minune în combinație cu alte metode de creștere a metabolismului.



Odihnește-te bine



Deprivarea de somn conduce la secreția hormonului grelină, care crește apetitul, și la scăderea secreției hormonului leptină, care ajută la reglarea apetitului prin semnalizarea satisfacției foametei (sațietate) față de receptorii din hipotalamus.



Tot lipsa de somn duce la scăderea numărului de calorii arse și la schimbarea modului în care organismul procesează zahărul.



Bea cafea



Cofeina crește metabolismul cu 3-11%. Asemenea ceaiului verde, cafeua ajută la arderea grăsimilor.



Înlocuiește grăsimile pentru gătit cu ulei de cocos



Spre deosebire de alte grăsimi saturate, uleiul de cocos are un conținut înalt în grăsimi cu lanț mediu, grăsimi care cresc metabolismul cu 12%, comparativ cu grăsimile cu lanț lung care cresc metabolismul cu doar 4%.